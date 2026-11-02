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रिलायंस के शेयर में जोरदार उछाल से मुकेश अंबानी की संपत्ति छह अरब डॉलर से अधिक बढ़ी

रिलायंस ग्रुप के प्रमुख मुकेश अंबानी ( IANS )

By PTI 2 Min Read

नई दिल्ली : रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक दिन में छह अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति बढ़ने के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति अर्जित करने वाले अरबपति बन गए हैं. उनकी प्रमुख कंपनी के बेहतर तिमाही नतीजों के बाद शेयर में आई जोरदार तेजी से उनकी संपत्ति बढ़ी है.

फोर्ब्स की वास्तविक समय में अरबपतियों की सूची के मुताबिक, दो नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों में अंबानी की संपत्ति 7.85 प्रतिशत यानी 6.3 अरब डॉलर बढ़ी. इस तरह वह दुनिया में एक दिन में सबसे अधिक संपत्ति बढ़ाने वाले अरबपति बन गए.