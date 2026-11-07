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रविवार को भी खुलेगा शेयर बाजार, इस समय होगी मुहूर्त ट्रेडिंग, जानें क्या है समय

मुहूर्त ट्रेडिंग 2026 की तारीख और समय ( IANS )

नई दिल्ली: दीपावली 2026 के अवसर पर भारतीय स्टॉक मार्केट एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने परंपरा को कायम रखते हुए घोषणा की है कि 'मुहूर्त ट्रेडिंग' के लिए विशेष सत्र रविवार, 8 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा.

हर साल, बीएसई (BSE), एनएसई (NSE) और कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स (MCX) दिवाली के मौके पर विशेष 'मुहूर्त ट्रेडिंग' सत्र आयोजित करते हैं. संवत 2083, यानी नए हिंदू वित्तीय वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में, स्टॉक एक्सचेंज रविवार दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक विशेष दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेंगे.

बता दें, मुहूर्त ट्रेडिंग को एक शुभ समय माना जाता है, जब शेयर बाजार का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाता है. रविवार का सत्र नए हिंदू वित्तीय वर्ष, यानी संवत 2083 की शुरुआत का प्रतीक होगा. मुहूर्त ट्रेडिंग: NSE और BSE पर दिवाली विशेष सत्र का समय रविवार, 8 नवंबर 2026

मार्केट का समय (IST): प्री-ओपन: 2:05 – 2:20 PM

सामान्य ट्रेडिंग: कैश - 2:20 – 3:30 PM

F&O: 2:20 – 3:40 PM

क्लोजिंग ऑक्शन (CAS): 3:15 PM – 3:35 PM

क्लोजिंग प्राइस सेटलमेंट: 3:35 PM – 3:50 PM

पोस्ट-क्लोज: 3:50 – 4:00 PM शेयर बाजार के शौकीन दीपावली 2026 के दिन होने वाले 'मुहूर्त ट्रेडिंग' सत्र को शेयर खरीदने के लिए एक शुभ समय मानते हैं. BSE और NSE हर साल इस विशेष सत्र के समय की घोषणा करते हैं. यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें निवेशक देवी लक्ष्मी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इस सत्र के दौरान प्रतीकात्मक रूप से शेयर खरीदते हैं. मुहूर्त ट्रेडिंग शेड्यूल: कैपिटल मार्केट डिटेल्स समय शुरू समय खत्म ब्लॉक डील सत्र (पहले से तय बड़े सौदे) 01:50 PM 02:05 PM प्री-ओपन: कोई भी ऑर्डर लगाएं, बदलें या रद्द करें 02:50 PM 02:10 PM प्री-ओपन: केवल लिमिट ऑर्डर्स के लिए 02:10 PM 02:15 PM प्री-ओपन: ऑर्डर मैच हुए, शुरुआती कीमत तय हुई 02:15 PM 02:17 PM प्री-ओपन: बफर अवधि 02:17 PM 02:20 PM सामान्य बाजार (में ट्रेडिंग के घंटे) 02:20 PM 3:15 PM / 3:30 PM* क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS): कोई भी ऑर्डर दें, बदलें या रद्द करें 03:20 PM 02:25 PM क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS): केवल लिमिट ऑर्डर 03:25 PM 03:30 PM क्लोजिंग के बाद का सत्र (क्लोजिंग कीमत पर ट्रेड) 03:50 PM 04:00 PM विशेष प्री-ओपन (नए IPO और रीलिस्टेड शेयर) 02:05 PM 02:50 PM नए IPO और रीलिस्टेड शेयरों के लिए सामान्य बाजार 03:05 PM 03:30 PM कॉल ऑक्शन (कम तरलता वाले शेयर) 02:25 PM 3:10 PM