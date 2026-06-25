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Bank Closed: कल से लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, आज ही निपटा लें अपना काम, जानें UPI और ATM पर क्या होगा असर?

कल से लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, आज ही निपटा लें अपना काम क्योंकि मुहर्रम और वीकेंड के कारण शाखाएं बंद रहेंगी.

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सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 25, 2026 at 2:38 PM IST

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हैदराबाद: जून 2026 का महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. यदि आपके पास बैंक शाखा जाकर निपटाने वाला कोई भी जरूरी काम है, तो उसे बिना किसी देरी के तुरंत पूरा कर लें. इस हफ्ते देश के अधिकांश हिस्सों में लगातार तीन दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, धार्मिक त्योहार मुहर्रम और वीकेंड के एक साथ आने की वजह से 26 जून से 28 जून तक बैंकों में कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा.

मुहर्रम और वीकेंड के कारण बंद रहेंगे बैंक
इस बार छुट्टियों की शुरुआत 26 जून से हो रही है. देश के प्रमुख राज्यों और महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ में शुक्रवार, 26 जून को मुहर्रम के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इसके ठीक अगले दिन यानी 27 जून को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण पूरे देश में बैंकों की नियमित छुट्टी रहेगी. वहीं, 28 जून को रविवार का साप्ताहिक अवकाश होने की वजह से देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहेंगे.

आंध्र प्रदेश में 4 दिन की बंदी
आंध्र प्रदेश में त्योहार की तारीखों में बदलाव के कारण वहां मुहर्रम की छुट्टी आज यानी 25 जून (गुरुवार) को ही घोषित की गई है. इसके चलते आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और अन्य सर्किलों में बैंक लगातार चार दिनों तक बंद रहेंगे, जिससे स्थानीय ग्राहकों को अधिक सावधानी बरतनी होगी.

शाखा में काम के लिए बचे हैं अब सिर्फ 2 दिन
लगातार तीन दिनों की इस बंदी के बाद, जून के महीने में भौतिक रूप से बैंक शाखा जाकर काम कराने के लिए ग्राहकों के पास अब केवल दो दिन का समय शेष रह गया है. आप सोमवार, 29 जून और मंगलवार, 30 जून को सुबह अपने नजदीकी बैंक जाकर चेक क्लियरेंस, नया खाता खुलवाने, पासबुक अपडेट कराने या लोन से जुड़े काम पूरे कर सकते हैं.

डिजिटल सेवाएं रहेंगी पूरी तरह बहाल
बैंकों की भौतिक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा. ग्राहक अपने मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए NEFT, RTGS और IMPS फंड ट्रांसफर आसानी से कर सकेंगे. इसके अलावा, यूपीआई (UPI) आधारित ऐप्स जैसे गूगल पे, फोनपे और पेटीएम के माध्यम से डिजिटल भुगतान हमेशा की तरह चालू रहेगा. देशभर के एटीएम (ATM) नेटवर्क भी नकदी संकट से निपटने के लिए चौबीसों घंटे सक्रिय रहेंगे.

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