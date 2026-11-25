Motilal Oswal Top Stocks Pick: टाटा स्टील समेत 4 स्टॉक्स पर ब्रोकरेज बुलिश, 45% तक अपसाइड टारगेट का अनुमान
Motilal Oswal Top Stocks Pick: ब्रोकरेज रिपोर्ट में 4 स्टॉक्स पर बॉय रेटिंग दी गई है. इसमें एपीएल अपोलो ट्यूब्स, टाटा स्टील भी शामिल हैं.
Published : November 25, 2026 at 2:01 PM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली, जहां बीएसई सेंसेक्स दोपहर 1:39 बजे तक 1248 अंक यानी 1.51 फीसदी की बढ़त के साथ 83,684 के स्तर पर ट्रेड करता नजर आया. वहीं, निफ्टी50 भी 343 अंक यानी 1.35 फीसदी की बढ़त के साथ 25,702.25 के लेवल पर पहुंच गया.
स्टॉक मार्केट की तेजी के बीच ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल की टीम ने अपनी रिपोर्ट में 4 स्टॉक्स को टॉप रिसर्च आइडिया के तौर पर कवर किया है. खास बात यह है कि सभी 4 स्टॉक्स पर ब्रोकरेज ने बॉय रेटिंग बरकरार रखी है. इस रिपोर्ट में एपीएल अपोलो ट्यूब्स, टाटा स्टील, वेल्स्पन लिविंग और वेन्टीव हॉस्पिटैलिटी शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इन सभी कंपनियों में ग्रोथ, एक्सपेंशन और मार्जिन सुधार की मजबूत कहानी है.
APL Apollo Tubes Share Price Target
ब्रोकरेज के मुताबिक, ये कंपनी भारत के स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स बाजार में करीब 65 फीसदी मार्केट शेयर के साथ लीडर है. कंपनी टाटा स्टील के ट्यूब्स और मेटल एंड कोटेड स्टील बिजनेस को 280 अरब रुपये में खरीद रही है, जिससे इसकी क्षमता 5 MTPA से बढ़कर 7.5 MTPA हो जाएगी. टाटा स्टील APAT में 2,100 रुपये प्रति शेयर पर 26.38 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी, फिर 2,301.4 रुपये पर 26 फीसदी के लिए ओपन ऑफर लाएगी.
लॉन्ग टर्म में क्षमता 15.5 MTPA तक पहुंच सकती है, जबकि कंबाइंड रेवेन्यू 1,027 अरब रुपये और EBITDA 100 अरब रुपये तक पहुंचने का लक्ष्य है. वित्त वर्ष 2026-28 में रेवेन्यू/EBITDA/PAT में क्रमशः 17 फीसदी/18 फीसदी/21 फीसदी CAGR की उम्मीद है. ब्रोकरेज को मौजूदा भाव 1526 रुपये से 2220 रुपये के टारगेट तक शेयर में 45.48 फीसदी की तेजी की उम्मीद है.
Tata Steel Share Price Target
रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा स्टील ने अपने 1.7 MTPA ट्यूब्स और 800 KTPA कलर कोटेड बिजनेस को 280 अरब रुपये में एपीएल अपोलो को ट्रांसफर करने का ऐलान किया है. साथ ही वह कंपनी में करीब 52 फीसदी कंट्रोलिंग हिस्सेदारी लेगी, जिसके लिए कुल 322.7 अरब रुपये तक खर्च हो सकते हैं. इससे टाटा स्टील का डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन 35 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी हो जाएगा. कंपनी का नेट डेट 914 अरब रुपये है, जो नेट डेट/EBITDA 2.4 गुना पर है.
मौजूदा भाव पर स्टॉक FY28E EV/EBITDA के 6 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जिसे ब्रोकरेज ने डाउनसाइड रिस्क को ध्यान में रखते हुए ठीक माना है. टाटा स्टील का शेयर मौजूदा भाव 159.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. ब्रोकरेज ने इस पर 190 रुपये प्रति शेयर के टारगेट तक 19.35 फीसदी की तेजी की उम्मीद की है.
Welspun Living Share Price Target
वेलस्पन लिविंग अगले 18-24 महीनों में 32 अरब रुपये का केपेक्स करेगी, जिसमें 16 अरब रुपये टेरी टॉवल क्षमता को 30 फीसदी बढ़ाकर 1,30,000 MT करने में और 16 अरब रुपये स्पिनिंग-वीविंग में बैकवर्ड इंटीग्रेशन में लगेंगे. इससे यह दुनिया की सबसे बड़ी टेरी टॉवल मैन्युफैक्चरर बन जाएगी. मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2027 में 110 अरब रुपये रेवेन्यू और करीब 13 फीसदी EBITDA मार्जिन का लक्ष्य रखा है, जबकि मीडियम टर्म में 15 फीसदी रेवेन्यू CAGR और 15-16 फीसदी EBITDA मार्जिन का गाइडेंस है.
वित्त वर्ष 2026-29 में रेवेन्यू/EBITDA/PAT में क्रमशः 16 फीसदी/40 फीसदी/73 फीसदी CAGR की उम्मीद है. ब्रोकरेज का अनुमान है कि वेलस्पन लिविंग का शेयर मौजूदा भाव 275.70 रुपये से 16.07 फीसदी के अपसाइड टारगेट के साथ 320 रुपये प्रति शेयर तक जा सकता है.
Ventive Hospitality Share Price Target
वेंटिव हॉस्पिटैलिटी भारत के प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी बाजार में मजबूत स्थिति में है. कंपनी सह्याद्री हिल्स में 420+ एकड़ में भारत का पहला Ritz-Carlton Reserve बना रही है, जिसका फेज-1 FY29 में 80 कीज के साथ खुलेगा. कंपनी के पास 421 कीज की कमिटेड पाइपलाइन है, जिसमें 14 अरब रुपये केपेक्स से 2.5 अरब रुपये का स्टेबलाइज्ड EBITDA मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा 1,114 कीज के लिए ROFO भी है.
मैनेजमेंट वित्त वर्ष 2031 तक ऑपरेटिंग EBITDA को वित्त वर्ष 2026 के 11 अरब रुपये से दोगुना कर 20-22 अरब रुपये तक ले जाने का टारगेट रखता है. वित्त वर्ष 2026-2028 में रेवेन्यू/EBITDA/PAT में क्रमशः 15 फीसदी/14 फीसदी/15 फीसदी CAGR का अनुमान है. ब्रोकरेज के मुताबिक, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का शेयर मौजूदा भाव 546 रुपये से 28.21 फीसदी के अपसाइड के साथ 700 रुपये प्रति शेयर के टारगेट की तेजी दिखा सकता है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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