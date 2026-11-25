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Motilal Oswal Top Stocks Pick: टाटा स्टील समेत 4 स्टॉक्स पर ब्रोकरेज बुलिश, 45% तक अपसाइड टारगेट का अनुमान

ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल की पसंदीदा स्टॉक्स (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली, जहां बीएसई सेंसेक्स दोपहर 1:39 बजे तक 1248 अंक यानी 1.51 फीसदी की बढ़त के साथ 83,684 के स्तर पर ट्रेड करता नजर आया. वहीं, निफ्टी50 भी 343 अंक यानी 1.35 फीसदी की बढ़त के साथ 25,702.25 के लेवल पर पहुंच गया.

स्टॉक मार्केट की तेजी के बीच ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल की टीम ने अपनी रिपोर्ट में 4 स्टॉक्स को टॉप रिसर्च आइडिया के तौर पर कवर किया है. खास बात यह है कि सभी 4 स्टॉक्स पर ब्रोकरेज ने बॉय रेटिंग बरकरार रखी है. इस रिपोर्ट में एपीएल अपोलो ट्यूब्स, टाटा स्टील, वेल्स्पन लिविंग और वेन्टीव हॉस्पिटैलिटी शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इन सभी कंपनियों में ग्रोथ, एक्सपेंशन और मार्जिन सुधार की मजबूत कहानी है.