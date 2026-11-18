Mutual Fund SIPs: मिडकैप का दबदबा, 10 साल में 16.3% रिटर्न; सबसे खराब दौर में भी नहीं हुआ नुकसान
Mutual Fund SIPs: 21 साल की अवधि में बाजार ने कई बड़े उतार-चढ़ाव देखे. इसके बावजूद लॉन्ग टर्म एसआईपी ने निवेशकों को निराश नहीं किया.
Published : November 18, 2026 at 5:03 PM IST
नई दिल्ली: अगर आप लंबे समय के लिए एसआईपी करने की सोच रहे हैं, तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की नई स्टडी आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है. स्टडी के मुताबिक, 10 साल की एसआईपी में निफ्टी मिडकैप 150 ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है. इसमें एवरेज रिटर्न 16.3 फीसदी रहा है, जो निफ्टी 100, निफ्टी स्मॉलकैप 250 और निफ्टी 500 तीनों से ज्यादा है.
सबसे अहम बात यह है कि मिडकैप में 10 साल की किसी भी एसआईपी में नुकसान नहीं हुआ. सबसे खराब दौर में भी निवेशकों को 4.6 फीसदी का न्यूनतम रिटर्न मिला. यानी लंबे समय तक टिके रहने वाले निवेशकों को मिडकैप ने न सिर्फ ज्यादा कमाई दी, बल्कि नुकसान से भी पूरी तरह बचाया.
21 साल की स्टडी में सामने आई ये बात
मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने यह स्टडी 21 साल के आंकड़ों पर की है. इसमें हर महीने की एसआईपी को 5 साल, 7 साल और 10 साल की अवधि के लिए जांचा गया. इसके लिए निफ्टी 100, निफ्टी मिडकैप 150, निफ्टी स्मॉलकैप 250 और निफ्टी 500 को लिया गया.
इस दौरान बाजार ने कई बड़े उतार-चढ़ाव देखे. 2008-09 का वित्तीय संकट, 2013 की बाजार गिरावट और कोरोना काल जैसी मुश्किल परिस्थितियां भी इसमें शामिल थीं. इसके बावजूद लंबे समय की एसआईपी ने निवेशकों को निराश नहीं किया.
मिडकैप ने कैसे मारी बाजी?
10 साल की एसआईपी में एवरेज रिटर्न के मामले में मिडकैप सबसे आगे रहा. निफ्टी मिडकैप 150 में एवरेज रिटर्न 16.3 फीसदी रहा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 250 में 13.8 फीसदी, निफ्टी 500 में 12.1 फीसदी और निफ्टी 100 में 11.5 फीसदी रहा.
5 साल की एसआईपी में भी मिडकैप आगे था. इसमें एवरेज रिटर्न 16.3 फीसदी रहा, जबकि निफ्टी 100 में 11.6 फीसदी, निफ्टी स्मॉलकैप 250 में 14.2 फीसदी और निफ्टी 500 में 12.1 फीसदी रहा. 7 साल की एसआईपी में भी मिडकैप का एवरेज रिटर्न 16.0 फीसदी रहा, जो बाकी तीनों से ज्यादा था. यानी छोटी, मझोली या लंबी, हर अवधि में मिडकैप ने एवरेज रिटर्न के मामले में बाजी मारी.
मिनिमम रिटर्न में भी मिडकैप का जलवा
सिर्फ एवरेज रिटर्न ही नहीं, सबसे खराब स्थिति में मिलने वाले रिटर्न यानी न्यूनतम रिटर्न में भी मिडकैप ने सबको पीछे छोड़ दिया.निफ्टी मिडकैप 150 में 5 साल की एसआईपी का न्यूनतम रिटर्न माइनस 8.4 फीसदी था. 7 साल में यह सुधरकर 0.4 फीसदी हो गया और 10 साल में 4.6 फीसदी पर पहुंच गया. यानी जैसे-जैसे समय बढ़ा, सबसे खराब नतीजा भी बेहतर होता गया.
इसके मुकाबले निफ्टी 100 में न्यूनतम रिटर्न 5 साल में माइनस 5.9 फीसदी, 7 साल में माइनस 0.8 फीसदी और 10 साल में 2.8 फीसदी रहा. निफ्टी 500 में यह माइनस 7.1 फीसदी से सुधरकर माइनस 1.2 फीसदी और फिर 2.5 फीसदी हुआ. निफ्टी स्मॉलकैप 250 में मिनिमम रिटर्न 5 साल में माइनस 18.2 फीसदी, 7 साल में माइनस 7.3 फीसदी और 10 साल में माइनस 1.8 फीसदी रहा.
नुकसान की संभावना कितनी घटी?
स्टडी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि समय बढ़ने के साथ नुकसान की संभावना घटती जाती है. 5 साल की एसआईपी में निफ्टी 100 में 1 फीसदी, निफ्टी मिडकैप 150 में 2 फीसदी, निफ्टी स्मॉलकैप 250 में 10.5 फीसदी और निफ्टी 500 में 2 फीसदी मामलों में नुकसान हुआ.
7 साल की अवधि में यह आंकड़ा घटकर निफ्टी 100 में 0.6 फीसदी, मिडकैप में 0 फीसदी, स्मॉलकैप में 5.1 फीसदी और निफ्टी 500 में 0.6 फीसदी रह गया.10 साल की अवधि में तो निफ्टी 100, निफ्टी मिडकैप 150 और निफ्टी 500 में किसी भी एसआईपी में नुकसान नहीं हुआ. सिर्फ निफ्टी स्मॉलकैप 250 में 0.7 फीसदी मामलों में नुकसान दर्ज हुआ. यानी 10 साल टिकने वाले लगभग सभी निवेशक फायदे में रहे.
निवेशकों के लिए सलाह
स्टडी साफ कहती है कि एसआईपी को समय देना सबसे जरूरी है. छोटी अवधि में बाजार की हलचल रिटर्न को बिगाड़ सकती है, लेकिन लंबी अवधि में नुकसान की संभावना घटती है और न्यूनतम रिटर्न सुधरता है.
मिडकैप में ज्यादा रिटर्न के साथ-साथ ज्यादा उतार-चढ़ाव भी होता है, इसलिए निवेशकों को अपनी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से ही फैसला करना चाहिए. लेकिन आंकड़े बताते हैं कि धैर्य रखने वाले मिडकैप निवेशकों को इतिहास में सबसे बेहतर नतीजे मिले हैं.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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