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Mutual Fund SIPs: मिडकैप का दबदबा, 10 साल में 16.3% रिटर्न; सबसे खराब दौर में भी नहीं हुआ नुकसान

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नई दिल्ली: अगर आप लंबे समय के लिए एसआईपी करने की सोच रहे हैं, तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की नई स्टडी आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है. स्टडी के मुताबिक, 10 साल की एसआईपी में निफ्टी मिडकैप 150 ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है. इसमें एवरेज रिटर्न 16.3 फीसदी रहा है, जो निफ्टी 100, निफ्टी स्मॉलकैप 250 और निफ्टी 500 तीनों से ज्यादा है.

सबसे अहम बात यह है कि मिडकैप में 10 साल की किसी भी एसआईपी में नुकसान नहीं हुआ. सबसे खराब दौर में भी निवेशकों को 4.6 फीसदी का न्यूनतम रिटर्न मिला. यानी लंबे समय तक टिके रहने वाले निवेशकों को मिडकैप ने न सिर्फ ज्यादा कमाई दी, बल्कि नुकसान से भी पूरी तरह बचाया.