Motilal Oswal Mutual Fund: मोतीलाल ओसवाल MF के 5 नए ETF NSE पर लिस्ट, प्राइवेट बैंक से G-Sec तक मिलेगा एक्सपोजर
Motilal Oswal MF ETFs: मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की NSE पर एक साथ 5 नए ओपन-एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) निवेशकों के लिए उपलब्ध हैं.
Published : November 27, 2026 at 11:38 AM IST
नई दिल्ली: मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने एक ही दिन में 5 नए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) को NSE पर लिस्ट कर दिया है. इनमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF, निफ्टी PSU बैंक ETF, निफ्टी REITs & रियल्टी ETF, निफ्टी500 ग्रोथ 50 ETF और निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क G-Sec ETF शामिल हैं. इनमें से 4 ETF इक्विटी एक्सपोजर देंगे, जबकि 5वां ETF देश के 10 साल के बेंचमार्क सरकारी सिक्योरिटी में निवेश का मौका देगा. सभी 5 ETF की यूनिट्स 26 नवंबर, 2026 से NSE पर खरीद-बिक्री के लिए उपलब्ध हैं.
यह लिस्टिंग ऐसे समय में हुई है जब देश में पैसिव इन्वेस्टिंग तेजी से बढ़ रही है. अक्टूबर 2026 के अंत तक पैसिव फंड्स का कुल एयूएम 14.79 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जो एक साल में 11 फीसदी बढ़ा है और 3 साल पहले के मुकाबले लगभग दोगुना है. इसमें अकेले ETF का हिस्सा 11.57 लाख करोड़ रुपये है. अक्टूबर में ही पैसिव फंड्स में 23,384 करोड़ रुपये का नेट इनफ्लो आया, जिसमें इक्विटी ETF में 12,974 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जो सितंबर से करीब 30 फीसदी ज्यादा है.
निवेशकों के लिए खास बातें-
- एक्सचेंज पर निवेशक कम से कम 1 यूनिट (और उसके मल्टीपल्स) से खरीदारी शुरू कर सकते हैं.
- फंड हाउस या ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स के जरिए सीधे निवेश करने पर क्रिएशन यूनिट साइज और बड़े निवेशकों के लिए 25 करोड़ रुपये से अधिक की सीमा लागू होगी.
- इन सभी पांचों ETFs पर एग्जिट लोड शून्य है.
- चारों इक्विटी ETFs का प्रबंधन स्वप्निल मयेकर (फंड मैनेजर) और दिशांत मेहता (एसोसिएट फंड मैनेजर) करेंगे, जबकि डेट कंपोनेंट की जिम्मेदारी राकेश शेट्टी संभालेंगे.
- 10-ईयर G-Sec ETF के फंड मैनेजर भी राकेश शेट्टी हैं.
5 नए ETFs और उनके NSE सिंबल:
|ETF का नाम
|एनएसई सिंबल
|निवेश का दायरा
|रिस्क लेवल
|मोतीलाल ओसवाल निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF
|MOPVTBANK
|रिटेल और कंज्यूमर लेंडिंग पर केंद्रित 10 सबसे बड़े प्राइवेट बैंक
|Very High
|मोतीलाल ओसवाल निफ्टी PSU बैंक ETF
|MOPSUBANK
|FY26 में ₹1.98 लाख करोड़ के रिकॉर्ड मुनाफे के बाद सभी 12 लिस्टेड PSU बैंक
|Very High
|मोतीलाल ओसवाल निफ्टी REITs एंड रियल्टी ETF
|MOREIT
|6 REITs और 9 रियल्टी स्टॉक्स का मिश्रण
|Very High
|मोतीलाल ओसवाल निफ्टी500 ग्रोथ 50 ETF
|MOGROWTH
|मुनाफे और बिक्री में बढ़त के आधार पर निफ्टी 500 से चुने गए 50 ग्रोथ लीडर्स
|Very High
|मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 10 yr बेंचमार्क G-Sec ETF
|MO10YGSEC
|भारत की 10-वर्षीय बेंचमार्क सरकारी सिक्योरिटी (सॉवरेन-बैक्ड)
|Moderate
MOAMC का बयान
मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी (MOAMC) के डिप्टी CBO (रिटेल सेल्स एंड पैसिव्स) रितेश पाठक के अनुसार, पैसिव निवेश अब ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर से आगे बढ़ रहा है और ये पांचों ETFs निवेशकों को बैंकिंग, रियल एस्टेट, ग्रोथ स्टॉक्स या सरकारी सिक्योरिटीज में पारदर्शी व नियम-आधारित तरीके से कोर या सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाने का आसान विकल्प देते हैं.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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