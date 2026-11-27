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Motilal Oswal Mutual Fund: मोतीलाल ओसवाल MF के 5 नए ETF NSE पर लिस्ट, प्राइवेट बैंक से G-Sec तक मिलेगा एक्सपोजर

मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के 5 नए ईटीएफ एनएसई पर (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat/Canva )

नई दिल्ली: मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने एक ही दिन में 5 नए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) को NSE पर लिस्ट कर दिया है. इनमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF, निफ्टी PSU बैंक ETF, निफ्टी REITs & रियल्टी ETF, निफ्टी500 ग्रोथ 50 ETF और निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क G-Sec ETF शामिल हैं. इनमें से 4 ETF इक्विटी एक्सपोजर देंगे, जबकि 5वां ETF देश के 10 साल के बेंचमार्क सरकारी सिक्योरिटी में निवेश का मौका देगा. सभी 5 ETF की यूनिट्स 26 नवंबर, 2026 से NSE पर खरीद-बिक्री के लिए उपलब्ध हैं.

यह लिस्टिंग ऐसे समय में हुई है जब देश में पैसिव इन्वेस्टिंग तेजी से बढ़ रही है. अक्टूबर 2026 के अंत तक पैसिव फंड्स का कुल एयूएम 14.79 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जो एक साल में 11 फीसदी बढ़ा है और 3 साल पहले के मुकाबले लगभग दोगुना है. इसमें अकेले ETF का हिस्सा 11.57 लाख करोड़ रुपये है. अक्टूबर में ही पैसिव फंड्स में 23,384 करोड़ रुपये का नेट इनफ्लो आया, जिसमें इक्विटी ETF में 12,974 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जो सितंबर से करीब 30 फीसदी ज्यादा है.