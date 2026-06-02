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मदर डेयरी ने लॉन्च किया भारत का पहला 'अपने आप नष्ट होने वाला' दूध पाउच, जानें- क्या अब बढ़ जाएंगे दूध के दाम?

नई दिल्लीः मदर डेयरी ने मंगलवार को भारत का पहला 'सेल्फ-डिग्रेडेबल' (अपने आप नष्ट होने वाला) दूध का पाउच लॉन्च किया है. कंपनी के अनुसार, पैकेजिंग के क्षेत्र में यह एक ऐसा नया प्रयोग है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पूरी तरह गल जाएगा. इसके साथ ही, कंपनी ने उपभोक्ताओं को यह भरोसा भी दिलाया है कि पैकेजिंग के खर्च बढ़ने के बावजूद, फिलहाल दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है.

चार साल से अधिक के शोध और विकास (R&D) के बाद तैयार किए गए इस नए बायोडिग्रेडेबल पाउच को शुरुआती तौर पर 5 जून से दिल्ली-एनसीआर में मदर डेयरी के गाय के दूध के लिए पेश किया जाएगा. बता दें कि इस क्षेत्र में कंपनी की कुल दूध बिक्री में गाय के दूध की हिस्सेदारी लगभग 35 प्रतिशत है.

नई दिल्ली में आयोजित लॉन्च कार्यक्रम में बोलते हुए, मदर डेयरी और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के चेयरमैन मीनेश शाह ने कहा कि इस नए प्रयोग का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए किफायत और सुविधा बनाए रखते हुए प्लास्टिक कचरे की बढ़ती चुनौती से निपटना है.

शाह ने कहा, "पैकेजिंग के क्षेत्र में इस नए प्रयोग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सदियों के बजाय कुछ ही वर्षों में मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाएगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बदलाव उपभोक्ताओं के लिए दूध की कीमतों पर बिना किसी असर के किया जा रहा है." कंपनी के अनुसार, यह पाउच नष्ट होने की प्रक्रिया के दौरान एक 'बायोअवेलेबल वैक्स' (प्राकृतिक मोम) में बदल जाता है और अंत में प्राकृतिक तत्वों में टूट जाता है.

उपभोक्ताओं की आदतों को बदले बिना प्लास्टिक कचरे से निपटना

भारत के डेयरी उद्योग में दूध के पाउच अपनी कम लागत और कुशल वितरण नेटवर्क के कारण सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले पैकेजिंग प्रारूप बने हुए हैं. शाह ने कहा "मुझे नहीं लगता कि वितरण दक्षता और लागत प्रभावशीलता के मामले में पाउच के पैमाने का मुकाबला करने वाला कोई अन्य पैकेजिंग प्रारूप उपलब्ध है. इसलिए, हमारे लिए एक सहज उपभोक्ता अनुभव सुनिश्चित करते हुए मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ही नया प्रयोग करना महत्वपूर्ण था."

यह कदम विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग एक-चौथाई योगदान देता है. सालाना अरबों दूध पाउच के उपयोग को देखते हुए, पैकेजिंग की स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) में छोटा सा सुधार भी पर्यावरण पर एक बहुत बड़ा और सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.

दूध की कीमतों में और बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं

यह लॉन्चिंग ऐसे समय में हुई है जब एक महीने से भी कम समय पहले मदर डेयरी ने किसानों को दिए जाने वाले खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए अपने लिक्विड दूध पोर्टफोलियो की कीमतों में ₹2 प्रति लीटर की वृद्धि की थी. हालांकि, शाह ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को फिलहाल किसी अन्य तत्काल बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.

उन्होंने कहा, "अभी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें और बढ़ाने का हमारा कोई इरादा नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें और लॉजिस्टिक्स (परिवहन) खर्च काफी बढ़ जाने के कारण पैकेजिंग सामग्री की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. फिलहाल, हम इन अतिरिक्त लागतों को खुद वहन करने की योजना बना रहे हैं और आगे किसी भी बढ़ोतरी की हमारी कोई योजना नहीं है."

उनके अनुसार, अधिकांश सहकारी समितियां उपभोक्ता से मिलने वाले एक रुपये का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा सीधे किसानों को देती हैं, जबकि बड़े संगठन उत्पादकों को 80-85 प्रतिशत तक वापस ट्रांसफर करने में सक्षम हैं. उन्होंने इन आलोचनाओं को खारिज कर दिया कि सहकारी समितियां उपभोक्ताओं के भुगतान का एक असमान हिस्सा अपने पास रख लेती हैं.