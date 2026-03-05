ETV Bharat / business

मॉर्गन स्टैनली ने की 2,500 कर्मचारियों की छंटनी, वैश्विक कार्यबल में 3 प्रतिशत की कटौती

मॉर्गन स्टैनली ने प्रदर्शन समीक्षा और बदलती रणनीतियों के कारण वैश्विक स्तर पर 2,500 कर्मचारियों की छंटनी की, जो उसके कुल कार्यबल का 3% है.

सांकेतिक फोटो (ians)
Published : March 5, 2026 at 1:00 PM IST

नई दिल्ली: वैश्विक निवेश बैंकिंग दिग्गज मॉर्गन स्टैनली ने अपने कार्यबल में बड़ी कटौती करते हुए लगभग 2,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. यह संख्या बैंक के कुल वैश्विक कार्यबल का लगभग 3 प्रतिशत है. रिपोर्टों के अनुसार, छंटनी की यह प्रक्रिया मार्च की शुरुआत से प्रभावी हो गई है.

प्रमुख विभागों पर असर
यह छंटनी बैंक के तीन मुख्य प्रभागों—इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज, वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट—में की गई है. इसमें फ्रंट-ऑफिस और बैक-ऑफिस दोनों तरह की भूमिकाएं प्रभावित हुई हैं. हालांकि, रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि 'वित्तीय सलाहकारों' को इस कटौती से बाहर रखा गया है.

छंटनी का कारण एआई (AI) नहीं
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, इन नौकरियों में कटौती का कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नहीं है. इसके बजाय, बैंक ने अपनी व्यावसायिक प्राथमिकताओं में बदलाव, वैश्विक लोकेशन रणनीति में संशोधन और कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा को इसका मुख्य कारण बताया है. गौरतलब है कि मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में एक शोध में कहा था कि एआई नौकरियों को खत्म करने के बजाय उनके स्वरूप को बदलेगा.

शानदार वित्तीय नतीजों के बावजूद फैसला
हैरानी की बात यह है कि छंटनी का यह फैसला बैंक के रिकॉर्ड वित्तीय प्रदर्शन के बीच आया है. वर्ष 2025 में मॉर्गन स्टैनली ने 70.6 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया था. अंतिम तिमाही में बैंक के निवेश बैंकिंग राजस्व में 47 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गई थी. 31 दिसंबर, 2025 तक बैंक के पास 40 से अधिक देशों में लगभग 83,000 कर्मचारी कार्यरत थे. यह लगातार दूसरा साल है जब बैंक ने छंटनी की है; पिछले साल भी करीब 2,000 कर्मियों की छुट्टी की गई थी.

आईटी और टेक क्षेत्र में संकट के संकेत
मॉर्गन स्टैनली के अलावा टेक जगत में भी नौकरियों पर संकट गहरा रहा है. ट्विटर के सह-संस्थापक जैक डोर्सी की कंपनी 'ब्लॉक' ने एआई के बढ़ते प्रभाव के कारण अपने कार्यबल को 10,000 से घटाकर 6,000 करने का निर्णय लिया है. वहीं, अमेजन और ओरेकल जैसी कंपनियां भी अपने परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए हजारों पदों पर कटौती की योजना बना रही हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि बैंकिंग क्षेत्र में यह कदम लागत प्रबंधन और भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए उठाया गया है. मॉर्गन स्टैनली ने फिलहाल इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है.

