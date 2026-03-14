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सिर्फ खाना पकाना ही नहीं, इन 10 कामों के लिए भी जरूरी है LPG; सप्लाई रुकी तो मचेगा हाहाकार

नई दिल्ली: मार्च 2026 में भारत एक ऐसे ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ा है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था के उन हिस्सों को हिला दिया है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. आम भारतीय घरों में LPG का मतलब सिर्फ 'रसोई गैस' है, लेकिन असलियत यह है कि यह गैस हमारे आधुनिक जीवन और औद्योगिक विकास की 'अदृश्य रीढ़' है. पश्चिम एशिया में जारी तनाव और समुद्री रास्तों की नाकेबंदी के कारण उपजे ताजा संकट ने यह साफ कर दिया है कि अगर LPG की सप्लाई रुकी, तो सिर्फ चूल्हा ही नहीं बुझेगा, बल्कि देश का चक्का जाम हो जाएगा.

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में LPG का एक बड़ा हिस्सा घरेलू काम में आता है, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा भारी उद्योगों, तकनीक, खेती और परिवहन को रफ्तार देता है. आइए जानते हैं वे 10 महत्वपूर्ण काम जहाँ LPG के बिना काम रुक सकता है

1. आधुनिक खेती और रसायनों से मुक्ति

LPG का एक क्रांतिकारी उपयोग कृषि में है. किसान रसायनों के बिना खरपतवार नष्ट करने के लिए 'LPG फ्लेम वीडर्स' का उपयोग करते हैं. गैस की किल्लत का मतलब है कि किसानों को फिर से हानिकारक रसायनों पर निर्भर होना पड़ेगा या उनकी फसल खराब हो जाएगी.

2. कपड़े की फिनिशिंग

टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सूती कपड़ों से छोटे-छोटे रेशों को जलाने और कपड़े को रेशमी अहसास देने के लिए LPG की सटीक लौ का उपयोग होता है. अगर सप्लाई रुकी, तो कपड़ों की गुणवत्ता और निर्यात दोनों प्रभावित होंगे.

3. डियोड्रेंट और एरोसोल स्प्रे

क्या आप जानते हैं कि आपके परफ्यूम, डियोड्रेंट, हेयर स्प्रे और यहां तक कि रूम फ्रेशनर की कैन के अंदर दबाव बनाए रखने के लिए LPG (Propellant) का उपयोग होता है? इसके बिना ये स्प्रे बोतलें काम नहीं करेंगी.

4. सोने-चांदी के गहनों का निर्माण

ज्वेलरी मेकिंग में धातुओं को जोड़ने और उन्हें पिघलाने के लिए बहुत ही बारीक और तेज आंच की जरूरत होती है. यह सटीकता केवल LPG से ही संभव है. सराफा बाजार में इस संकट का सीधा असर देखा जा रहा है.

5. कंप्यूटर चिप्स और हाई-टेक उद्योग

सेमीकंडक्टर और कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 'सिलिकॉन वेफर्स' के निर्माण में उच्च शुद्धता वाली LPG का उपयोग होता है. तकनीक की दुनिया में LPG के बिना संकट खड़ा हो सकता है.