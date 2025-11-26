ETV Bharat / business

लोन और EMI भरने वालों को मिल सकती है राहत, RBI गवर्नर ने दिए संकेत

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने इशारा किया है कि भविष्य में रेपो रेट में कटौती की जा सकती है. हाल ही में 'जी बिजनेस' को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि नीतिगत ब्याज दरों (policy interest rates) में और कटौती की गुंजाइश है. मल्होत्रा ​​ने कहा, "अक्टूबर में पिछली MPC (मौद्रिक नीति समिति) मीटिंग में यह साफ तौर पर बताया गया था कि पॉलिसी रेट्स में कटौती की गुंजाइश है."

आरबीआई गवर्नर ने कहा, "तब से, हमें जो मैक्रो-इकोनॉमिक डेटा मिला है, उससे यह नहीं पता चला है कि रेट कम करने की गुंजाइश कम हुई है. रेट कम करने की गुंजाइश तो है, लेकिन MPC आने वाली मीटिंग में इस पर कोई फैसला लेती है या नहीं, यह कमेटी पर निर्भर करता है."

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 2025 की पहली छमाही में पॉलिसी रेट्स में कुल 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की, लेकिन अगस्त से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

अक्टूबर की एमपीसी मीटिंग के मिनट्स से पता चला कि एमपीसी के सदस्यों ने संकेत दिया कि भविष्य में रेट में कटौती की गुंजाइश है क्योंकि देश का महंगाई का आउटलुक और बेहतर हो रहा है.

दिसंबर में रेपो रेट में कटौती की उम्मीद

भारत में खुदरा महंगाई अक्टूबर 2025 में 0.25% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई, जिसकी वजह खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट और जीएसटी दरों में कटौती थी. इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई दिसंबर में रेपो रेट में कटौती कर सकता है.