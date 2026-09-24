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'नौकरी लगते ही रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू, बदल रही भारतीयों की सोच'

नई दिल्ली : एक नई स्टडी से पता चला है कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी और ग्रोथ की वजह से जॉब मार्केट में बदलाव आ रहे हैं, अधिक से अधिक भारतीय कम उम्र में ही रिटायरमेंट के लिए बचत करना शुरू कर रहे हैं. एक्सिस मैक्सलाइफ और कांतार की 'इंडिया रिटायरमेंट इंडेक्स स्टडी' के अनुसार, हर दो में से एक शहरी भारतीय का मानना ​​है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग पहली सैलरी मिलने के साथ ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कामकाजी जीवन के दौरान लगातार नौकरी बने रहने को लेकर अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं.

हालांकि, भविष्य में नौकरी या कमाई खोने का डर ही इस ट्रेंड की एकमात्र वजह नहीं है. जबकि भारत में रिटायरमेंट की पारंपरिक उम्र 58-60 साल बनी हुई है, सर्वे में शामिल अधिकतर लोग इतना इंतजार नहीं करना चाहते थे. 10 में से 7 शहरी भारतीय आर्थिक रूप से तैयार होने पर पारंपरिक रिटायरमेंट उम्र से पहले ही रिटायर होना चाहते थे. और आधे लोग तो इससे भी पहले ऐसा करना चाहते हैं, यानी 50 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही आर्थिक आजादी हासिल करना और रिटायर हो जाना.

आईआरआईएस इंडेक्स कामकाजी भारतीयों के बीच रिटायरमेंट प्लानिंग और बचत के प्रति नजरिए को समझने की कोशिश करता है. यह इंडेक्स पिछले छह सालों से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता रहा है. मौजूदा एडिशन में भारत के 40 शहरों में 25-65 साल की उम्र के 4134 लोगों का सर्वे किया गया. ये सभी लोग अभी नौकरी कर रहे हैं और कम से कम लोअर मिडिल-इनकम कैटेगरी या उससे ऊपर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कम आय वाले परिवारों में अपनी मर्जी से बचत और निवेश करने की क्षमता सीमित होती है.

दिलचस्प बात यह है कि युवा भारतीय पर्याप्त सुरक्षा कवच (सेफ्टी नेट) न होने से जुड़ी आर्थिक मुश्किलों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं. सर्वे में शामिल लोगों के अनुसार, रिटायरमेंट की बचत के बारे में सोचना शुरू करने की औसत उम्र 31 साल थी. 'जेन Z' (Gen Z) के लिए यह उम्र 29 साल थी, जबकि 'मिलेनियल्स' के लिए 31 साल और 'जेन X+' (Gen X+) - यानी 45 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों - के लिए 34 साल थी.