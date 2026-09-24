'नौकरी लगते ही रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू, बदल रही भारतीयों की सोच'
इंडिया रिटायरमेंट इंडेक्स स्टडी का खुलासा. रिटायरमेंट के लिए जल्दी बचत करना फायदेमंद.
By R Srinivasan
Published : September 24, 2026 at 6:54 PM IST
नई दिल्ली : एक नई स्टडी से पता चला है कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी और ग्रोथ की वजह से जॉब मार्केट में बदलाव आ रहे हैं, अधिक से अधिक भारतीय कम उम्र में ही रिटायरमेंट के लिए बचत करना शुरू कर रहे हैं. एक्सिस मैक्सलाइफ और कांतार की 'इंडिया रिटायरमेंट इंडेक्स स्टडी' के अनुसार, हर दो में से एक शहरी भारतीय का मानना है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग पहली सैलरी मिलने के साथ ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कामकाजी जीवन के दौरान लगातार नौकरी बने रहने को लेकर अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं.
हालांकि, भविष्य में नौकरी या कमाई खोने का डर ही इस ट्रेंड की एकमात्र वजह नहीं है. जबकि भारत में रिटायरमेंट की पारंपरिक उम्र 58-60 साल बनी हुई है, सर्वे में शामिल अधिकतर लोग इतना इंतजार नहीं करना चाहते थे. 10 में से 7 शहरी भारतीय आर्थिक रूप से तैयार होने पर पारंपरिक रिटायरमेंट उम्र से पहले ही रिटायर होना चाहते थे. और आधे लोग तो इससे भी पहले ऐसा करना चाहते हैं, यानी 50 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही आर्थिक आजादी हासिल करना और रिटायर हो जाना.
आईआरआईएस इंडेक्स कामकाजी भारतीयों के बीच रिटायरमेंट प्लानिंग और बचत के प्रति नजरिए को समझने की कोशिश करता है. यह इंडेक्स पिछले छह सालों से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता रहा है. मौजूदा एडिशन में भारत के 40 शहरों में 25-65 साल की उम्र के 4134 लोगों का सर्वे किया गया. ये सभी लोग अभी नौकरी कर रहे हैं और कम से कम लोअर मिडिल-इनकम कैटेगरी या उससे ऊपर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कम आय वाले परिवारों में अपनी मर्जी से बचत और निवेश करने की क्षमता सीमित होती है.
दिलचस्प बात यह है कि युवा भारतीय पर्याप्त सुरक्षा कवच (सेफ्टी नेट) न होने से जुड़ी आर्थिक मुश्किलों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं. सर्वे में शामिल लोगों के अनुसार, रिटायरमेंट की बचत के बारे में सोचना शुरू करने की औसत उम्र 31 साल थी. 'जेन Z' (Gen Z) के लिए यह उम्र 29 साल थी, जबकि 'मिलेनियल्स' के लिए 31 साल और 'जेन X+' (Gen X+) - यानी 45 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों - के लिए 34 साल थी.
असल में, युवा भारत पुरानी पीढ़ी के मुकाबले तेजी से बदल रहा है. 'जेन जी के 62 प्रतिशत लोगों का कहना है कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए निवेश करना शुरू भी कर दिया है. हालांकि, किसी चीज की चाहत रखना और असल में उसका इंतजाम करना, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं. औसतन, लोग अपने रिटायरमेंट के लिए तय किए गए कुल फंड का सिर्फ 28 प्रतिशत ही जमा कर पाए थे.और अधिकतर लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट के लिए उन्होंने जो रकम सोची थी, वह भी शायद बहुत कम पड़ जाए, क्योंकि रहने-सहने और सेहतमंद जिंदगी बनाए रखने का खर्च तेजी से बढ़ रहा है.
दस में से सिर्फ एक व्यक्ति का मानना था कि उनकी बचत जिंदगी भर चलेगी, जबकि 39 प्रतिशत लोगों को लगता था कि यह शायद पांच साल भी न चल पाए.एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ सुमित मदान ने बताया कि रिटायरमेंट कई भारतीयों के लिए एक आर्थिक चुनौती बनी हुई है. उन्होंने कहा, "यह बात कि 'जेन X+' (Gen X+) के 82 प्रतिशत लोग लगातार आमदनी के लिए काम करते रहना चाहते हैं, एक अहम सच्चाई को सामने लाती है. रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ एक खास उम्र तक पहुंचना नहीं है, बल्कि आगे क्या करना है, यह चुनने की आर्थिक आजादी होना है. रिटायरमेंट के लिए सही तैयारी वही है जो लोगों को अपनी मर्जी से काम करने के काबिल बनाए, न कि इसलिए काम करने को मजबूर करे क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत है."
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