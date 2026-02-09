ETV Bharat / business

मंगल का सपना अभी दूर, अब चांद पर शहर बसाएंगे एलॉन मस्क; SpaceX ने बदला अपना सबसे बड़ा मिशन

एलॉन मस्क ( afp )

टेक्सास: दुनिया के सबसे अमीर इंसान और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क ने ब्रह्मांड के अन्वेषण को लेकर एक बड़ा यू-टर्न लिया है. मस्क, जो अब तक मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने की पुरजोर वकालत करते आ रहे थे, उन्होंने अब घोषणा की है कि उनकी कंपनी की प्राथमिकता अब 'चंद्रमा' पर एक स्व-विकसित शहर बनाना है. चंद्रमा ही क्यों? मस्क ने बताया लॉजिक

मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि सभ्यता के भविष्य को सुरक्षित करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मंगल की तुलना में चंद्रमा पर पहुंचने की राह बहुत आसान और तेज है. मस्क के अनुसार, मंगल की यात्रा केवल तब संभव होती है जब ग्रह एक सीधी रेखा में हों, जो हर 26 महीने में एक बार होता है. वहीं, चंद्रमा के लिए हर 10 दिन में रॉकेट लॉन्च किया जा सकता है. यही नहीं, मंगल तक पहुंचने में 6 महीने लगते हैं, जबकि चांद पर मात्र 2 दिन में पहुंचा जा सकता है. कम दूरी और लगातार लॉन्च की सुविधा के कारण स्पेसएक्स अपनी तकनीक का परीक्षण और सुधार चांद पर बहुत तेज़ी से कर सकेगा.