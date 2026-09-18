G20 में नंबर-1 बनेगा भारत: मूडीज ने GDP का अनुमान बढ़ाया, 7 फीसदी की दर से भागेगी भारतीय अर्थव्यवस्था
मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7% किया, लेकिन कच्चे तेल और अल-नीनो से महंगाई बढ़ने की चेतावनी भी दी.
Published : September 18, 2026 at 2:25 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है. वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स (Moody's Ratings) ने चालू वित्त वर्ष (FY27) के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में एक बड़ा उछाल किया है. मूडीज ने भारत की विकास दर के अनुमान को 6 फीसदी से सीधे बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है. एजेंसी का कहना है कि मध्य पूर्व में जारी भीषण तनाव और वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने कमाल का लचीलापन और मजबूती दिखाई है.
इस अपग्रेड के बाद अब भारत न सिर्फ जी20 (G20) देशों में बल्कि अपनी जैसी रेटिंग वाले तमाम उभरते बाजारों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है.
मजबूत घरेलू मांग और इंफ्रास्ट्रक्चर बने ग्रोथ के इंजन
मूडीज ने अपने पीरियोडिक रिव्यू में भारत की संप्रभु रेटिंग को 'Baa3' पर बरकरार रखते हुए 'स्टेबल' आउटलुक दिया है. रेटिंग एजेंसी के मुताबिक, कैलेंडर वर्ष 2026 के पहले छह महीनों में भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ सालाना आधार पर शानदार 8.2 फीसदी रही है. यह आंकड़ा साल 2025 की 7.3 फीसदी की विकास दर से काफी आगे है.
अर्थव्यवस्था की इस रफ्तार के पीछे मुख्य रूप से तीन बड़े कारण हैं
- सरकारी खर्च और बुनियादी ढांचा: पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क, रेलवे, पोर्ट्स पर सरकार का लगातार भारी निवेश.
- घरेलू मांग में तेजी: भारतीय बाजारों में प्राइवेट कंजम्पशन का मजबूत होना.
- सर्विस सेक्टर का जलवा: सेवा क्षेत्र में लगातार बनी हुई तेजी और प्राइवेट सेक्टर के निवेश में सुधार के संकेत.
हाल ही में आए जून तिमाही के सरकारी आंकड़ों में भी भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8 फीसदी दर्ज की गई थी, जिसने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 7 फीसदी के अनुमान को भी पीछे छोड़ दिया था.
तेल और अल-नीनो से महंगाई का खतरा
विकास दर की इस रफ्तार के बीच, मूडीज ने कुछ गंभीर चुनौतियां और जोखिम भी रेखांकित किए हैं. एजेंसी ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर मिडिल ईस्ट संकट का कोई स्थाई समाधान नहीं निकला, तो कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं.
- महंगाई का नया अनुमान: मूडीज के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में औसत महंगाई दर 4.8 फीसदी तक पहुंच सकती है, जो बीते वित्त वर्ष (FY26) के 2.4 फीसदी के मुकाबले दोगुनी है.
- अल-नीनो का डर: इसके अलावा, अल-नीनो के प्रभाव से मौसम में होने वाले बदलावों के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों की कमाई और खर्च करने की क्षमता पर सीधा असर पड़ेगा.
- बजट पर दबाव: महंगे कच्चे तेल और फर्टिलाइजर के आयात से देश का चालू खाता घाटा बढ़ सकता है, जिससे ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है.
कर्ज और राजकोषीय घाटे की चुनौती
मूडीज ने भारत सरकार के हाई भारी कर्ज के बोझ और ऊंचे ब्याज भुगतान ढांचे पर भी बात की. एजेंसी का कहना है कि भारत में कर्ज कम होने की प्रक्रिया काफी धीमी रहेगी. हालांकि, सरकार अपनी राजकोषीय प्राथमिकताओं को लेकर गंभीर है. मिडिल ईस्ट संकट के बावजूद सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है और चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय घाटे को जीडीपी के 4.3 फीसदी तक लाने के अपने लक्ष्य पर कायम है.
Moody’s raises India FY27 growth forecast to 7%, flags energy and fiscal risks— ANI Digital (@ani_digital) September 18, 2026
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दुनिया भर में भारतीय अर्थव्यवस्था का डंका
मूडीज से पहले अन्य वैश्विक एजेंसियों ने भी भारत की आर्थिक नीतियों और स्थिरता पर भरोसा जताया है. इसी महीने जापानी रेटिंग एजेंसी JCR ने 35 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत की रेटिंग को अपग्रेड करके 'A-' कर दिया है. वहीं पिछले महीने, एसएंडपी (S&P) और फिच जैसी दिग्गज एजेंसियों ने भी भारत की इन्वेस्टमेंट-ग्रेड रेटिंग की पुष्टि करते हुए मजबूत वित्तीय तंत्र की सराहना की थी.
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