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Q2 GDP ग्रोथ 7.35% रहने का अनुमान; लेकिन महंगाई, कच्चे तेल और खरीफ फसलों का संकट बरकरार: वित्त मंत्रालय

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी और राहत देने वाली खबर आ रही है. चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच देश की आर्थिक विकास दर 7.35 फीसदी रहने का अनुमान है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने अपनी अक्टूबर की 'मंथली इकोनॉमिक रिव्यू' रिपोर्ट में यह दावा किया है.

मंत्रालय की यह रिपोर्ट बताती है कि मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव और वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की आर्थिक रफ्तार मजबूत बनी हुई है. हालांकि, पहली तिमाही में दर्ज की गई 7.8 फीसदी की ग्रोथ के मुकाबले इसमें मामूली कमी देखी गई है, लेकिन घरेलू मांग और मजबूत निवेश के दम पर भारतीय बाजार लगातार आगे बढ़ रहा है.

त्योहारी सीजन में गाड़ियों की बंपर बिक्री और भारी टैक्स कलेक्शन

आर्थिक समीक्षा के मुताबिक, देश के आर्थिक हालात को मापने वाले कई बड़े संकेतकों ने दूसरी तिमाही में पहली तिमाही से भी बेहतर प्रदर्शन किया है GST कलेक्शन में उछाल: इस तिमाही के दौरान ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन में करीब 15 फीसदी की भारी बढ़त दर्ज की गई है, जो इसके पिछले तीन महीनों में सिर्फ 8.4 फीसदी थी.

इस तिमाही के दौरान ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन में करीब 15 फीसदी की भारी बढ़त दर्ज की गई है, जो इसके पिछले तीन महीनों में सिर्फ 8.4 फीसदी थी. गाड़ियों की रिकॉर्ड सेल: देश के शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में गाड़ियों की बिक्री में सालाना आधार पर 25 फीसदी की शानदार तेजी आई है. हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल जीएसटी कटौती की उम्मीद में लोगों ने खरीदारी टाल दी थी, जिसका फायदा इस साल के बेस इफेक्ट के रूप में मिला है.

देश के शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में गाड़ियों की बिक्री में सालाना आधार पर 25 फीसदी की शानदार तेजी आई है. हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल जीएसटी कटौती की उम्मीद में लोगों ने खरीदारी टाल दी थी, जिसका फायदा इस साल के बेस इफेक्ट के रूप में मिला है. इंडस्ट्रियल ग्रोथ मजबूत: अगस्त के महीने में औद्योगिक उत्पादन (IIP) में 8 फीसदी की तेजी देखी गई, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 9 फीसदी रहा. वहीं, सितंबर में आठ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ 7.9 फीसदी दर्ज की गई है. महंगाई बनी सबसे बड़ी सिरदर्दी, प्याज की कीमतें दोगुनी से ज्यादा

आर्थिक मोर्चे पर जहां ग्रोथ की रफ्तार अच्छी है, वहीं महंगाई आम जनता और सरकार दोनों के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है. अक्टूबर की इस रिपोर्ट में बढ़ती कीमतों को सबसे बड़ा जोखिम बताया गया है. रिटेल महंगाई में बड़ा उछाल: सितंबर के महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.54 फीसदी पर पहुंच गई. इसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की महंगाई का 7.74 फीसदी पर पहुंचना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना है.

सितंबर के महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.54 फीसदी पर पहुंच गई. इसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की महंगाई का 7.74 फीसदी पर पहुंचना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना है. थाली से गायब होती सब्जियां: देश के कई हिस्सों में प्याज की कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी हैं. पिछली रबी फसल का स्टॉक खत्म होने और खरीफ फसल की आवक में करीब एक महीने की देरी होने से प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं. इसके अलावा चीनी, खाने का तेल और चावल भी महंगे हुए हैं.

देश के कई हिस्सों में प्याज की कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी हैं. पिछली रबी फसल का स्टॉक खत्म होने और खरीफ फसल की आवक में करीब एक महीने की देरी होने से प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं. इसके अलावा चीनी, खाने का तेल और चावल भी महंगे हुए हैं. होलसेल महंगाई का झटका: ईंधन और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण थोक महंगाई दर 11.39 फीसदी के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. महंगाई के इसी खतरे को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस महीने रेपो रेट को 0.25% बढ़ाकर 5.50 फीसदी कर दिया है. आरबीआई का अनुमान है कि अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में महंगाई दर 6 फीसदी के चरम स्तर को छू सकती है. कमजोर मानसून से खरीफ और रबी फसलों पर संकट

खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी चुनौतियां कम नहीं हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, जून से सितंबर के बीच देश में इस साल औसत से 13 फीसदी कम बारिश हुई है. पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी भारत के राज्यों में सूखे जैसे हालात हैं. देश के 262 संवेदनशील जिलों में से 104 जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई है. कम बारिश के कारण खरीफ की बुवाई प्रभावित हुई है और धान का रकबा घटकर 433.62 लाख हेक्टेयर रह गया है, जो पिछले साल 449.18 लाख हेक्टेयर था. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 'अल नीनो' के मजबूत होने से आने वाली रबी फसल के समय मिट्टी की नमी कम हो सकती है.