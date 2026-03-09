ETV Bharat / business

पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मोइली की चेतावनी: 'देश में बचा है केवल 15 दिनों का तेल भंडार', स्वतंत्र ऊर्जा नीति की वकालत

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: भारत के पूर्व पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है. ईटीवी भारत के साथ एक विशेष बातचीत में मोइली ने अंदेशा जताया है कि वर्तमान में भारत के पास मुश्किल से 15 दिनों का तेल भंडार शेष रह गया है. उन्होंने केंद्र सरकार को आगाह करते हुए कहा कि यदि समय रहते रणनीतिक कदम नहीं उठाए गए, तो वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है.

UPA के दौर में छह महीने के भंडार की थी तैयारी

मोइली ने संप्रग (UPA) सरकार के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उनके समय में भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए दूरदर्शी योजनाएं बनाई गई थीं. उन्होंने कहा, "अगर आज UPA की सरकार सत्ता में होती, तो देश के पास अब तक कम से कम छह महीने का पेट्रोलियम भंडार तैयार होता." उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान मंगलुरु (उडुपी के पास) और विशाखापत्तनम में भूमिगत कच्चे तेल के भंडारण के लिए 'कैवर्न्स' (गुफाएं) बनाने का स्वतंत्र निर्णय लिया गया था.

उन्होंने आगे कहा कि ओडिशा और मंगलुरु में अतिरिक्त भंडारण सुविधाओं की भी योजना थी, जिन्हें समय पर पूरा किया जाना चाहिए था. मोइली के अनुसार, पर्याप्त भंडारण क्षमता ही वैश्विक तेल झटकों से भारत को सुरक्षित रख सकती थी.

विदेशी नीति और तेल नीति को अलग रखने की सलाह

पूर्व मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हुए कहा कि तेल की खरीद को विदेश नीति के राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक देश या चुनिंदा राजनीतिक गठबंधनों पर निर्भर रहने के बजाय अपने स्रोतों में विविधता लानी चाहिए.

उन्होंने UPA सरकार की रणनीति का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने ईरान के साथ 'रुपया भुगतान' समझौता किया था. इसके अलावा, रूस, वेनेजुएला, अफ्रीका और मोजाम्बिक जैसे देशों के साथ भी तेल सौदे किए गए थे ताकि वैश्विक तनाव का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर न पड़े.