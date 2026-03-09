ETV Bharat / business

पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मोइली की चेतावनी: 'देश में बचा है केवल 15 दिनों का तेल भंडार', स्वतंत्र ऊर्जा नीति की वकालत

पूर्व मंत्री मोइली ने चेताया कि भारत के पास मात्र 15 दिन का तेल शेष है,उन्होंने स्वतंत्र ऊर्जा नीति एवं रणनीतिक भंडारण की मांग की.

भारत के पूर्व पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली (Etv Bharat)
Published : March 9, 2026 at 4:37 PM IST

Updated : March 9, 2026 at 4:57 PM IST

सौरभ शुक्ला
नई दिल्ली: भारत के पूर्व पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है. ईटीवी भारत के साथ एक विशेष बातचीत में मोइली ने अंदेशा जताया है कि वर्तमान में भारत के पास मुश्किल से 15 दिनों का तेल भंडार शेष रह गया है. उन्होंने केंद्र सरकार को आगाह करते हुए कहा कि यदि समय रहते रणनीतिक कदम नहीं उठाए गए, तो वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है.

UPA के दौर में छह महीने के भंडार की थी तैयारी
मोइली ने संप्रग (UPA) सरकार के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उनके समय में भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए दूरदर्शी योजनाएं बनाई गई थीं. उन्होंने कहा, "अगर आज UPA की सरकार सत्ता में होती, तो देश के पास अब तक कम से कम छह महीने का पेट्रोलियम भंडार तैयार होता." उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान मंगलुरु (उडुपी के पास) और विशाखापत्तनम में भूमिगत कच्चे तेल के भंडारण के लिए 'कैवर्न्स' (गुफाएं) बनाने का स्वतंत्र निर्णय लिया गया था.

उन्होंने आगे कहा कि ओडिशा और मंगलुरु में अतिरिक्त भंडारण सुविधाओं की भी योजना थी, जिन्हें समय पर पूरा किया जाना चाहिए था. मोइली के अनुसार, पर्याप्त भंडारण क्षमता ही वैश्विक तेल झटकों से भारत को सुरक्षित रख सकती थी.

विदेशी नीति और तेल नीति को अलग रखने की सलाह
पूर्व मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हुए कहा कि तेल की खरीद को विदेश नीति के राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक देश या चुनिंदा राजनीतिक गठबंधनों पर निर्भर रहने के बजाय अपने स्रोतों में विविधता लानी चाहिए.

उन्होंने UPA सरकार की रणनीति का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने ईरान के साथ 'रुपया भुगतान' समझौता किया था. इसके अलावा, रूस, वेनेजुएला, अफ्रीका और मोजाम्बिक जैसे देशों के साथ भी तेल सौदे किए गए थे ताकि वैश्विक तनाव का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर न पड़े.

"राजनीतिक हस्तक्षेप से बढ़ीं मुश्किलें"
मोइली ने चिंता जताई कि वर्तमान में ऊर्जा नीति और राजनीतिक विचार एक-दूसरे में उलझ गए हैं. उन्होंने कहा, "हमारे समय में पेट्रोलियम मंत्रालय काफी स्वायत्तता के साथ काम करता था. कई बार हमने विदेश मंत्रालय से परामर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से ऊर्जा सहयोग के लिए इराक जैसे देशों की यात्रा की." उन्होंने कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ प्रस्तावित गैस पाइपलाइनों का भी जिक्र किया.

आम जनता पर बढ़ता बोझ
वैश्विक संघर्षों का जिक्र करते हुए मोइली ने कहा कि दुनिया में कहीं भी युद्ध या तनाव होता है, तो उसका सीधा असर भारत के आम नागरिक पर पड़ता है. उन्होंने चेतावनी दी कि तेल की कीमतों में वृद्धि सीधे तौर पर महंगाई बढ़ाती है. उनके अनुसार, वर्तमान नाजुक वैश्विक स्थिति में भारत को एक 'गुट-निरपेक्ष' और स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी चाहिए, ताकि छोटे या बड़े देशों के बीच होने वाले विवादों का खामियाजा भारत को न भुगतना पड़े.

मोइली का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य-पूर्व में तनाव के कारण वैश्विक तेल बाजार अस्थिर है. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को अपनी रणनीतिक भंडारण क्षमता (SPR) को तत्काल बढ़ाने और तेल कूटनीति को स्वतंत्र रूप से संचालित करने की आवश्यकता है, अन्यथा भविष्य में आर्थिक चुनौतियां और भी कठिन हो सकती हैं.

