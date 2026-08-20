मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर बैटरी प्लांट का शुभारंभ, पीथमपुर के युवाओं को भर-भर के मिलेगा रोजगार
धार के पीथमपुर में मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया ऑप्टिकल फाइबर और बैटरी प्लांट का शुभारंभ, मध्य प्रदेश में तैयार होगी रोबोटिक बेस्ड लिथियम आयन बैटरी. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 6:30 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 6:43 PM IST
धार: दुनिया भर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अलावा इलेक्ट्रिकल स्टोरेज और ई बैकअप के लिए भी लीथियम आयन बैट्री की मांग तेजी से बढ़ रही है. लिहाजा मध्य प्रदेश के पीथमपुर इंडस्ट्रियल सेक्टर में गुरुवार यानि आज वाल्टर्स और कोर्सिस कंपनियों का शुभारंभ किया गया. मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डिजिटल ग्रुप की कंपनी कोर्सिस टेक्नोलॉजी की नई ईकाई का शुभारंभ किया. जहां ऑप्टिकल फाइबर केबल के अलावा इलेक्ट्रिकल बैकअप के लिए प्रतिदिन 750 लिथियम आयन बैट्रियों का निर्माण किया जा सकेगा.
लीथियम आयन बैटरी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर
दरअसल, ऑटोमोबाइल सेक्टर में सस्ती और उन्नत बैटरियों के निर्माण को लेकर मची होड़ के चलते आज भी लिथियम आयन बैट्री के सेल की आपूर्ति के लिए चीन, जापान, हांगकांग और वियतनाम और दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर निर्भर है. ऐसे ही स्थिति इलेक्ट्रिकल बैकअप और घरेलू स्टोरेज बैकअप की बैटरी को लेकर है. जहां अब तक लैड आधारित बैटरी का उपयोग हो रहा है, लेकिन लैड बैटरी की तुलना में लिथियम आयन बैटरी के कॉस्ट इफेक्टिव होने और बैकअप के लिहाज से उन्नत होने के कारण अब बैकअप के लिए भी लीथियम आयन बैटरी की बड़ी मांग है.
धार का होगा औद्योगिक विकास, पीथमपुर को मिला 650 करोड़ का निवेश
यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार को इन बैटरियों के निर्माण को लेकर ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तैयार करने वाली कंपनी कोर्सिस द्वारा पीथमपुर में करीब 650 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला, तो मोहन यादव सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वागत के साथ स्वीकार किया. इसके बाद यहां कंपनी ने दोनों परियोजनाओं के तहत अपनी इंडस्ट्री की दो यूनिट का शुभारंभ किया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा "जर्मन टेक्नोलॉजी पर आधारित बैटरी निर्माण से सेक्टर से न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि इस तरह की कंपनियों के निवेश से धार जैसे पिछड़े जिले का भी औद्योगिक विकास संभव हो सका है.
उन्होंने कहा बैटरी बैकअप के लिए लिथियम आयन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण अब लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव और आधुनिक टेक्नोलॉजी की बैटरियां उपलब्ध हो सकेंगी." वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार हुआ है. उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव उद्योगपतियों को ऐसे प्रस्ताव देते हैं, कि दूसरे राज्यों की इंडस्ट्री एमपी आने लगी है."
माननीय केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री @gssjodhpur जी के साथ आज धार जिले के पीथमपुर में कॉर्सिस इंडस्ट्रीज एवं वोल्टर्स टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया। इन औद्योगिक इकाइयों में ₹850 करोड़ का निवेश हुआ है। इसके माध्यम से 30 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 20, 2026
दोनों… pic.twitter.com/Bz2JrelKiR
इस दौरान कोर्सिस के प्रमुख देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया "लिथियम आयन बैटरी निर्माण की टेक्नोलॉजी एग्रेसिव रूप से बढ़ रही है. इसलिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग बैटरी बैकअप के लिए हो रहा है. इसके लिए मध्य प्रदेश में 650 करोड़ का निवेश किया गया है. जहां ऑप्टिकल फाइबर के अलावा लिथियम आयन बैटरी का निर्माण किया जाएगा."
सेल के लिए अभी भी चीन, जापान पर निर्भर
पीथमपुर में ऑटोमोबाइल इंजीनियर और बैटरी विशेषज्ञ सचिन कुमार का कहना है कि "भारत में अभी भी लिथियम आयन टेक्नोलॉजी पर आधारित बैटरी सेल का निर्माण नहीं हो पा रहा है. ऐसी स्थिति में भारत अभी भी चीन और जापान पर निर्भर है. वहां से आने वाले सेल से ही भारत में लिथियम आयन बैट्री असेंबल हो रही है, लेकिन अब लिथियम आयन बैट्री की टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है. इसलिए भारत जैसे देश में भी कई बड़ी कंपनियां इसके प्रोडक्शन के लिए आगे आए हैं. जो लिथियम आयन सेल का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रिकल बैकअप के अलावा अलग-अलग सेक्टर में उपयोग होने वाली बैटरी का निर्माण कर रहे हैं.
उन्होंने बताया वाल्टर्स में भी अब प्रतिदिन एक शिफ्ट में 300 बैटरी और दिन भर में 750 बैटरी को असेंबल किया जाएगा. इसके लिए अत्यधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा. उन्होंने बताया पीथमपुर और मध्य प्रदेश में ही अत्याधुनिक तकनीक से तैयार बैकअप बैटरी मिलने से बैटरी बैकअप और विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी."
मध्य प्रदेश भी अब बैटरी बनाने वाला राज्य
वर्तमान में लिथियम आयन बैट्री पैक असेंबली का निर्माण पुणे, तिरुपति, कोलकाता और एनसीआर दिल्ली में हो रहा है. जहां टाटा एक्साइड और अमरा आदि कंपनियां इनका निर्माण कर रही हैं. फिलहाल पुणे में टाटा ऑटो द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैट्री पैक बनाए जा रहे हैं. वहीं तिरुपति में अमर राजा बैटरीज द्वारा सोलर और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी तैयार की जा रही है.
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जबकि कोलकाता में एक्साइड बैटरी जिसका उपयोग ही वाहनों के अलावा अन्य कार्यों में किया जा रहा है. वहीं दिल्ली में ओकाया पावर ग्रुप भी इलेक्ट्रिकल बैकअप के लिए बैटरी बना रहा है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी वाटर जैसी कंपनियां ऊर्जा भंडारण के लिए लिथियम आयन आधारित बैटरी का निर्माण करेंगे. जिससे न केवल एनर्जी बैकअप के संसाधनों के लिहाज से सुगमता बढ़ेगी, बल्कि बैटरी की कीमतों में भी कमी आएगी.