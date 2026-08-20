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मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर बैटरी प्लांट का शुभारंभ, पीथमपुर के युवाओं को भर-भर के मिलेगा रोजगार

मध्य प्रदेश में हुआ ऑप्टिकल फाइबर बैटरी प्लांट का शुभारंभ ( Mohan Yadav X Image )