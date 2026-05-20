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Modi-Meloni ट्रेंड से पारले इंडस्ट्रीज का शेयर 5% उछला, लेकिन खरीदने वालों के उड़े होश

मेलोडी टॉफी का वीडियो वायरल होते ही इस शेयर में लगा 5% का अपर सर्किट, ( ani )

मुंबई: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के बाद भारतीय शेयर बाजार में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच हुई एक मुलाकात के बाद एक गुमनाम पेनी स्टॉक 'पारले इंडस्ट्रीज' के शेयरों में 5% का अपर सर्किट लग गया. हालांकि, इस भारी तेजी के पीछे एक बहुत बड़ा 'कैच' है, जिसने रिटेल निवेशकों को तगड़ा झटका दिया है. क्या है पूरा मामला और 'मेलोडी' कनेक्शन?

हाल ही में पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की एक मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इंटरनेट पर इन दोनों नेताओं के नाम को मिलाकर लंबे समय से "#Melodi" (मेलोडी) मीम ट्रेंड कर रहा है. इसी बीच, पीएम मोदी ने मेलोनी को भारत की मशहूर 'मैलोडी' (Melody) टॉफी का एक पैकेट गिफ्ट किया. यह वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गया और 'मैलोडी' टॉफी ट्रेंड करने लगी. निवेशकों से कहां हुई भारी चूक?

टॉफी के वायरल होते ही दलाल स्ट्रीट के कुछ नौसिखिए और रिटेल निवेशकों ने बिना रिसर्च किए बाजार में 'पारले' नाम की कंपनी को ढूंढना शुरू कर दिया. उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर 'पारले इंडस्ट्रीज लिमिटेड' नाम की कंपनी मिली और उन्होंने तेजी से इसके शेयर खरीदने शुरू कर दिए. देखते ही देखते इस पेनी स्टॉक की कीमत 5% बढ़कर ₹5.25 के अपर सर्किट पर पहुंच गई.