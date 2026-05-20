Modi-Meloni ट्रेंड से पारले इंडस्ट्रीज का शेयर 5% उछला, लेकिन खरीदने वालों के उड़े होश
पीएम मोदी और मेलोनी के 'मैलोडी' वीडियो से पारले का शेयर 5% उछला, लेकिन गलत कंपनी में पैसा लगाकर निवेशक बड़ी मुसीबत में फंस गए.
Published : May 20, 2026 at 3:17 PM IST
मुंबई: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के बाद भारतीय शेयर बाजार में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच हुई एक मुलाकात के बाद एक गुमनाम पेनी स्टॉक 'पारले इंडस्ट्रीज' के शेयरों में 5% का अपर सर्किट लग गया. हालांकि, इस भारी तेजी के पीछे एक बहुत बड़ा 'कैच' है, जिसने रिटेल निवेशकों को तगड़ा झटका दिया है.
क्या है पूरा मामला और 'मेलोडी' कनेक्शन?
हाल ही में पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की एक मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इंटरनेट पर इन दोनों नेताओं के नाम को मिलाकर लंबे समय से "#Melodi" (मेलोडी) मीम ट्रेंड कर रहा है. इसी बीच, पीएम मोदी ने मेलोनी को भारत की मशहूर 'मैलोडी' (Melody) टॉफी का एक पैकेट गिफ्ट किया. यह वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गया और 'मैलोडी' टॉफी ट्रेंड करने लगी.
Thank you for the gift pic.twitter.com/7ePxbJwPbA— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026
निवेशकों से कहां हुई भारी चूक?
टॉफी के वायरल होते ही दलाल स्ट्रीट के कुछ नौसिखिए और रिटेल निवेशकों ने बिना रिसर्च किए बाजार में 'पारले' नाम की कंपनी को ढूंढना शुरू कर दिया. उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर 'पारले इंडस्ट्रीज लिमिटेड' नाम की कंपनी मिली और उन्होंने तेजी से इसके शेयर खरीदने शुरू कर दिए. देखते ही देखते इस पेनी स्टॉक की कीमत 5% बढ़कर ₹5.25 के अपर सर्किट पर पहुंच गई.
असल सच्चाई: गलत कंपनी में लगा दिया पैसा
इस पूरी तेजी के पीछे सबसे बड़ा 'कैच' यह है कि जिस पारले इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे गए, उसका मैलोडी टॉफी से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है.
पारले प्रोडक्ट्स: मैलोडी टॉफी, पारले-जी बिस्कुट, हाइड एंड सीक और मैंगो बाइट बनाने वाली असली कंपनी 'पारले प्रोडक्ट्स' है. यह कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं है (यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है).
पारले इंडस्ट्रीज: जिस कंपनी के शेयर 5% भागे, वह असल में इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और कचरा प्रबंधन के कारोबार में है. इस कंपनी का बिस्कुट या टॉफी के बिजनेस से कोई संबंध नहीं है.
निवेशकों के लिए बड़ी सीख
यह बाजार में 'नाम के भ्रम' का पहला मामला नहीं है. पारले इंडस्ट्रीज का वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है और पिछले एक साल में यह शेयर करीब 68% टूट चुका है. कंपनी लगातार घाटे में चल रही है. सोशल मीडिया के मीम ट्रेंड को देखकर बिना सोचे-समझे निवेश करने वाले लोग अब इस शेयर में फंस चुके हैं. खुद असली पारले प्रोडक्ट्स कंपनी ने इस मुफ्त प्रचार के लिए आभार जताया है, लेकिन साफ किया है कि फिलहाल उनका आईपीओ (IPO) लाने का कोई इरादा नहीं है.
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