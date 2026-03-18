मोदी कैबिनेट : कई प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, औद्योगिक विकास योजना के लिए बड़ी राशि आवंटित
सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट निर्णय की दी जानकारी. कपास के लिए एमएसपी फंड.
By PTI
Published : March 18, 2026 at 7:25 PM IST
नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पनबिजली परियोजना, सड़क परियोजना और औद्योगिक विकास योजना को लेकर कई बड़े फैसले किए. सरकार के इन फैसलों से देश में इन्फ्रस्ट्राक्चर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा. सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में 6,969 करोड़ रुपये की बाराबंकी-बहराइच 4-लेन सड़क परियोजना को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई.
छोटी पनबिजली परियोजनाओं के विकास के लिए 2,585 करोड़ रुपये की योजना मंजूर- केंद्र सरकार ने छोटी पनबिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को 2,585 करोड़ रुपये की ‘लघु जलविद्युत विकास योजना’ को मंजूरी दी, जिसके तहत 1,500 मेगावाट की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई. वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के दौरान इस योजना के संचालन के लिए 2,584.60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में एक मेगावाट से लेकर 25 मेगावाट क्षमता तक की छोटी पनबिजली परियोजनाओं को समर्थन दिया जाएगा. इनसे करीब 15,000 करोड़ रुपये का निवेश आने का अनुमान है. 'लघु जल-विद्युत (एसएचपी) विकास योजना' के तहत पूर्वोत्तर राज्यों और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में परियोजना लागत का 30 प्रतिशत या अधिकतम 3.6 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट (जो भी कम हो) तक केंद्रीय सहायता दी जाएगी.
अन्य राज्यों के लिए यह सीमा 20 प्रतिशत या 2.4 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट तय की गई है. बयान के मुताबिक, प्रति परियोजना अधिकतम सहायता सीमा क्रमशः 30 करोड़ और 20 करोड़ रुपये रखी गई है. सरकार ने बताया कि इन परियोजनाओं के लिए 2,532 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं और इससे लगभग 15,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की संभावना है. यह योजना दूरदराज और मुश्किल पहुंच वाले क्षेत्रों में छोटी जलविद्युत क्षमता के दोहन में मदद करेगी.
योजना के तहत राज्यों को करीब 200 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसके लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बयान के मुताबिक, परियोजनाओं के निर्माण चरण में करीब 51 लाख मानव-दिवस रोजगार सृजित होंगे, जबकि संचालन और रखरखाव में भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे. ये परियोजनाएं मुख्य रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्थापित होंगी जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.
बयान में कहा गया कि ये परियोजनाएं पर्यावरण के अनुकूल हैं क्योंकि इनमें बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण, वनों की कटाई या विस्थापन की आवश्यकता नहीं होती है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश के पर्यावरण के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है. इन परियोजनाओं को नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर आधारित ‘रन-ऑफ-द-रिवर’ मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिसमें बड़े बांधों का निर्माण नहीं किया जाता है.
उन्होंने बताया कि देश में 7,133 स्थलों पर लगभग 21,000 मेगावाट छोटे जलविद्युत क्षमता की संभावना है। फिलहाल 1,196 स्थलों पर करीब 5,100 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं ही संचालित हैं. सरकार का मानना है कि यह योजना छोटे जलविद्युत क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को मजबूत करेगी, क्योंकि इसमें संयंत्र और मशीनरी का शत-प्रतिशत उपयोग घरेलू स्रोतों से किया जाएगा.
मंत्रिमंडल ने 33,660 करोड़ रुपये की 'औद्योगिक विकास योजना' को मंजूरी दी - सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार को 33,660 करोड़ रुपये की ‘भारत औद्योगिक विकास योजना’ (भव्य) को मंजूरी दी, जिसके तहत देशभर में 100 ‘प्लग-एंड-प्ले’ औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे. इस योजना के तहत करीब 15 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इस पहल से देश में विश्वस्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकसित होगा और विनिर्माण क्षेत्र को गति मिलेगी. 'भव्य' योजना के तहत 100 एकड़ से लेकर 1,000 एकड़ तक के औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनके लिए प्रति एकड़ एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
'प्लग-एंड-प्ले' पार्क विकसित ढांचे वाले औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जहां कंपनियां लंबी तैयारी के बगैर तुरंत ही उत्पादन या संचालन शुरू कर सकती हैं. इन पार्कों में आंतरिक सड़कें, भूमिगत उपयोगिताएं, पानी-निकासी, अवशिष्ट प्रबंधन और प्रशासनिक ढांचा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इसके अलावा, तैयार फैक्ट्री शेड, किसी खास कंपनी की जरूरत के हिसाब से डिजाइन एवं तैयार ‘बिल्ट-टू-सूट’ इकाइयां, परीक्षण प्रयोगशालाएं, गोदाम और श्रमिकों के लिए आवास जैसी मूल्यवर्धित सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी.
वैष्णव ने कहा कि इन औद्योगिक पार्कों में बाहरी बुनियादी ढांचे के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक समर्थन दिया जाएगा, ताकि संपर्क सुविधा बेहतर हो सके. इस योजना के तहत परियोजनाओं का चयन ‘चैलेंज मोड’ के जरिये किया जाएगा, ताकि केवल निवेश के लिए तैयार एवं सुधारोन्मुख प्रस्तावों को ही आगे बढ़ाया जाए. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत विकसित औद्योगिक स्मार्ट शहरों की सफलता को आधार बनाते हुए ‘भव्य’ योजना को राज्यों और निजी क्षेत्र की साझेदारी में लागू किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि पहले से स्वीकृत भूमि, तैयार बुनियादी ढांचे और एकीकृत सेवाओं के साथ ‘भव्य’ योजना निवेशकों के लिए प्रवेश संबंधी बाधाओं को काफी हद तक कम करेगी. इस योजना के तहत करीब 15 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। साथ ही, यह पहल एमएसएमई, स्टार्टअप, विनिर्माण इकाइयों और वैश्विक निवेशकों को तैयार औद्योगिक ढांचा उपलब्ध कराकर निवेश को आकर्षित करेगी. सरकार के मुताबिक, ये औद्योगिक पार्क ‘पीएम गतिशक्ति’ सिद्धांतों के अनुरूप विकसित किए जाएंगे, जिनमें हरित ऊर्जा, सतत संसाधन उपयोग और बहु-स्तरीय संपर्क सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. यह पहल क्लस्टर-आधारित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के साथ घरेलू आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करने और क्षेत्रीय औद्योगिकीकरण को गति देने में भी मददगार होगी.
मंत्रिमंडल ने कपास खरीद कार्यों के लिए सीसीआई को 1,718.56 करोड़ रुपये के वित्तपोषण को मंजूरी दी - सरकार ने बुधवार को भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को खरीद कार्यों के लिए 1,718.56 करोड़ रुपये के वित्तपोषण को मंजूरी दी. एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘किसानों के कल्याण को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सीसीआई को कपास सत्र 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में 1,718.56 करोड़ रुपये के वित्तपोषण को मंजूरी दी है.’’
इस वित्तपोषण से देश के कपास किसानों को प्रत्यक्ष मूल्य समर्थन प्रदान करने में मदद मिलेगी. केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है. केंद्र ने कपास में एमएसपी के लिए सीसीआई को केंद्रीय नोडल एजेंसी बनाया है. बाजार मूल्य जब भी एमएसपी स्तर से नीचे गिरता है, कपास निगम किसानों से बिना किसी सीमा के उचित औसत गुणवत्ता वाली कपास की खरीद करता है. बयान में कहा गया, ‘‘कपास भारत की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है. यह लगभग 60 लाख किसानों की आजीविका का साधन है. साथ ही प्रसंस्करण, व्यापार और वस्त्र सहित संबद्ध गतिविधियों में लगे चार से पांच करोड़ लोगों को इससे मदद मिल रही है.’’
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