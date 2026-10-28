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धनतेरस 2026: भारतीय महिलाओं के सोना खरीदने के तरीके में बड़ा बदलाव, 'डिजिटल गोल्ड' बनी पहली पसंद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस का पावन अवसर नजदीक आ रहा है. इस खास दिन पर सोना और कीमती धातुएं खरीदने की परंपरा भारत में सदियों पुरानी है. लेकिन समय के साथ इस त्योहार को मनाने का अंदाज पूरी तरह बदल चुका है. आज की आधुनिक, पढ़ी-लिखी और कामकाजी भारतीय महिलाएं इस सांस्कृतिक परंपरा को एक बिल्कुल नए और रणनीतिक अंदाज में निभा रही हैं. अब सोना सिर्फ लॉकर में बंद रखने या शादियों में पहनने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह महिलाओं के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल एसेट बन चुका है. आज की महिला पारंपरिक भारी-भरकम सोने के गहने खरीदने की बजाय डिजिटल गोल्ड, पेपर गोल्ड और सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाना ज्यादा पसंद कर रही हैं ताकि वे अपनी वित्तीय स्वतंत्रता और वेल्थ-बिल्डिंग को मजबूत कर सकें.

पारंपरिक ज्वेलरी का 'हिडन कॉस्ट': क्यों कम हो रहा है भारी गहनों का क्रेज?

अगर हम पारंपरिक सोने की बात करें, तो त्योहारी सीजन में ज्वेलर्स के शोरूम पर भारी भीड़ तो दिखती है, लेकिन इसके पीछे का आर्थिक नुकसान अब महिलाएं अच्छी तरह समझने लगी हैं. मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जब आप कोई सोने का हार, चूड़ी या अंगूठी खरीदते हैं, तो आपको सोने की असली कीमत के ऊपर 10% से लेकर 20% या उससे भी अधिक 'मेकिंग चार्ज' देना पड़ता है. इसके ऊपर 3% का GST अलग से जेब पर भारी पड़ता है.

सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब किसी इमरजेंसी में या जरूरत पड़ने पर आप इसे बेचने के लिए बाजार जाते हैं. रीसेल या बायबैक के समय ज्वेलर्स मेकिंग चार्ज का पैसा पूरी तरह काट लेते हैं और शुद्धता की जांच के नाम पर भी कुछ कटौती होती है. नतीजा यह होता है कि खरीदने के तुरंत बाद भी अगर आप उसे बेचने जाएं, तो आपको उसकी वैल्यू का करीब 20% तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसके अलावा, महंगे गहनों को घर में रखने पर हमेशा सुरक्षा और चोरी का डर सताता है, और अगर आप उन्हें बैंक के लॉकर में रखते हैं, तो हर साल लॉकर का भारी-भरकम किराया आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ डालता है. यही वजह है कि आधुनिक महिलाएं भारी आभूषणों को शुद्ध निवेश नहीं मानतीं. स्मार्ट महिलाओं की 'स्मार्ट चॉइस': ये डिजिटल विकल्प बने पहली पसंद

वित्तीय रूप से जागरूक हो चुकीं महिलाएं अब अपने पैसे की एक-एक पाई का सही इस्तेमाल करना चाहती हैं. यही वजह है कि इस बार बाजार में इन आधुनिक विकल्पों की धूम सबसे ज्यादा है. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) और गोल्ड ETF: सरकारी गारंटी वाले SGB और रेगुलेटेड गोल्ड ETF महिलाओं की पहली पसंद हैं. इसमें चोरी, अशुद्धता या स्टोरेज का कोई खतरा नहीं होता क्योंकि यह पूरी तरह पेपरलेस या डीमैट फॉर्म में होता है. SGB का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सोने की कीमत बढ़ने के साथ-साथ सरकार इस पर हर साल 2.5% का पक्का ब्याज देती है और मैच्योरिटी के समय मिलने वाला मुनाफा पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है. वर्तमान में फ्रेश इश्यू बंद होने के कारण समझदार निवेशक इसे सेकेंडरी मार्केट (शेयर बाजार) से आसानी से खरीद रहे हैं. डिजिटल गोल्ड: स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं के लिए यह सबसे आसान और लचीला रास्ता है. वे विभिन्न डिजिटल वॉलेट्स और UPI ऐप्स के जरिए सिर्फ ₹100 या उससे भी कम में 24 कैरेट शुद्ध सोना खरीद रही हैं, जिसे 24/7 कभी भी बेचा जा सकता है. इसे सुरक्षित और इंश्योर्ड वॉल्ट्स (तिजोरियों) में रखा जाता है और बेचने पर नुकसान सिर्फ 3% से 5% का ही होता है.