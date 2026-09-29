ETV Bharat / business

इस साल 16 फीसदी तक बढ़ चुकी है मोबाइल की कीमत

सांकेतिक तस्वीर ( Getty Image )

By PTI 4 Min Read

नई दिल्ली : मार्केट रिसर्च फर्म काउंटरपॉइंट रिसर्च ने मंगलवार को कहा कि भारत में मेमोरी की लागत बढ़ने के कारण मोबाइल फोन की कीमतें औसतन 16 प्रतिशत बढ़ गई हैं. रुपये की कमजोरी ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि इससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए इम्पोर्टेड पार्ट्स महंगे हो गए हैं.

काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, स्मार्टफोन के पूरे मार्केट में गिरावट आने की उम्मीद है, लेकिन चीनी मोबाइल फोन ब्रांड वनप्लस इसमें अपवाद है क्योंकि इसकी कीमतों में बहुत कम बढ़ोतरी हुई है. रिसर्च फर्म ने कहा, "2026 की पहली छमाही में भारत में स्मार्टफोन की कीमतें औसतन 16 प्रतिशत बढ़ीं, लेकिन वनप्लस ने अपनी कीमतों में केवल 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की. मेमोरी की लागत बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ीं, जिससे 2026 की दूसरी तिमाही में भारत में स्मार्टफोन की औसत बिक्री कीमत रिकॉर्ड 318 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई."10,000 रुपये से कम कीमत वाले फोन की कीमतों में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई, जो औसतन लगभग 32 प्रतिशत थी, क्योंकि अब इन डिवाइस को बनाने की लागत में मेमोरी का हिस्सा काफी बढ़ गया है. 2026 की पहली छमाही में 10,000 रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में शिपमेंट में साल-दर-साल 65 प्रतिशत की गिरावट आई, और 10,000 रुपये से 15,000 रुपये वाले सेगमेंट में, जो ऐतिहासिक रूप से मार्केट के सबसे बड़े सेगमेंट में से एक रहा है, 20 प्रतिशत की गिरावट आई. 20,000 रुपये से अधिक कीमत वाले फोन की बिक्री बढ़ती रही, जिसमें अधिक लॉन्च प्राइस, ट्रेड-इन ऑफर और नो-कॉस्ट ईएमआई का योगदान रहा, जिससे महंगे डिवाइस खरीदना आसान हो गया.रिसर्च फर्म ने कहा, "AI डेटा सेंटर DRAM और NAND की सप्लाई का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं, और रुपये की कमजोरी ने इम्पोर्टेड पार्ट्स को महंगा बना दिया है, जिससे अधिकतर ब्रांड के पास साल की पहली छमाही में कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई खास विकल्प नहीं बचा है."भारत में बिकने वाले लगभग 99 प्रतिशत मोबाइल फोन लोकल स्तर पर ही बनाए जाते हैं.