इस साल 16 फीसदी तक बढ़ चुकी है मोबाइल की कीमत
2026 की पहली छमाही में मोबाइल फोन की कीमतें 16 फीसदी बढ़ीं. पढ़ें पूरी खबर.
By PTI
Published : September 29, 2026 at 7:42 PM IST
नई दिल्ली : मार्केट रिसर्च फर्म काउंटरपॉइंट रिसर्च ने मंगलवार को कहा कि भारत में मेमोरी की लागत बढ़ने के कारण मोबाइल फोन की कीमतें औसतन 16 प्रतिशत बढ़ गई हैं. रुपये की कमजोरी ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि इससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए इम्पोर्टेड पार्ट्स महंगे हो गए हैं.
काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, स्मार्टफोन के पूरे मार्केट में गिरावट आने की उम्मीद है, लेकिन चीनी मोबाइल फोन ब्रांड वनप्लस इसमें अपवाद है क्योंकि इसकी कीमतों में बहुत कम बढ़ोतरी हुई है. रिसर्च फर्म ने कहा, "2026 की पहली छमाही में भारत में स्मार्टफोन की कीमतें औसतन 16 प्रतिशत बढ़ीं, लेकिन वनप्लस ने अपनी कीमतों में केवल 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की.
मेमोरी की लागत बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ीं, जिससे 2026 की दूसरी तिमाही में भारत में स्मार्टफोन की औसत बिक्री कीमत रिकॉर्ड 318 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई."10,000 रुपये से कम कीमत वाले फोन की कीमतों में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई, जो औसतन लगभग 32 प्रतिशत थी, क्योंकि अब इन डिवाइस को बनाने की लागत में मेमोरी का हिस्सा काफी बढ़ गया है.
2026 की पहली छमाही में 10,000 रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में शिपमेंट में साल-दर-साल 65 प्रतिशत की गिरावट आई, और 10,000 रुपये से 15,000 रुपये वाले सेगमेंट में, जो ऐतिहासिक रूप से मार्केट के सबसे बड़े सेगमेंट में से एक रहा है, 20 प्रतिशत की गिरावट आई.
20,000 रुपये से अधिक कीमत वाले फोन की बिक्री बढ़ती रही, जिसमें अधिक लॉन्च प्राइस, ट्रेड-इन ऑफर और नो-कॉस्ट ईएमआई का योगदान रहा, जिससे महंगे डिवाइस खरीदना आसान हो गया.रिसर्च फर्म ने कहा, "AI डेटा सेंटर DRAM और NAND की सप्लाई का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं, और रुपये की कमजोरी ने इम्पोर्टेड पार्ट्स को महंगा बना दिया है, जिससे अधिकतर ब्रांड के पास साल की पहली छमाही में कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई खास विकल्प नहीं बचा है."भारत में बिकने वाले लगभग 99 प्रतिशत मोबाइल फोन लोकल स्तर पर ही बनाए जाते हैं.
फर्म के अनुसार, अधिकतर ब्रांड्स ने उन लागतों का एक बड़ा हिस्सा खरीदारों पर डाल दिया, सिवाय वनप्लस के, जिसने एक अलग रास्ता अपनाया. फर्म ने कहा, "वनप्लस की सबसे बड़ी कीमत बढ़ोतरी 12 प्रतिशत थी, जबकि बाकी इंडस्ट्री में यह 113 प्रतिशत थी. इसलिए यह अंतर न सिर्फ औसत के मामले में, बल्कि सबसे अधिक बढ़ोतरी के मामलों में भी बना रहा. कम बढ़ोतरी से ग्रोथ पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ा."
काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, 2026 की दूसरी तिमाही में 20,000 रुपये से अधिक कीमत वाले ऑनलाइन चैनलों पर टॉप पांच ब्रांड्स में बनप्लस सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ब्रांड था.रिसर्च फर्म ने कहा, "इस तिमाही में वनप्लस की शिपमेंट में साल-दर-साल 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है, जबकि कुल मार्केट में दोहरे अंकों की गिरावट की उम्मीद है." वनप्लस ने साल की शुरुआत में ही कंपोनेंट्स का स्टॉक कर लिया था और कीमतें तेजी से बढ़ने से पहले ही पुरानी, कम कीमतों पर मेमोरी सुरक्षित कर ली थी.
काउंटरपॉइंट रिसर्च के रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक ने कहा, "लागत में अचानक बढ़ोतरी की ऐसी स्थिति में, ब्रांड्स को आमतौर पर दो विकल्पों में से एक चुनना पड़ता है – या तो कीमतें बनाए रखें और मार्जिन कम करें, या मार्जिन बचाए रखें और वॉल्यूम (बिक्री की मात्रा) कम करें. वनप्लस के H1 के आंकड़े बताते हैं कि वह इससे बचने में कामयाब रहा, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसने समय रहते कंपोनेंट्स सुरक्षित कर लिए थे और उसका पोर्टफोलियो इतना बड़ा था कि वह दबाव को किसी एक प्राइस बैंड पर डालने के बजाय उसे बांट सका."काउंटरपॉइंट का अनुमान है कि 2028 से पहले मेमोरी की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है, और रुपया आयात लागत को बढ़ाता जा रहा है, इसलिए कीमतों पर दबाव बने रहने की उम्मीद है.
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