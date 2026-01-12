ETV Bharat / business

बजट 2026: अरुणाचल और मिजोरम ने सड़क व कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए मांगा अतिरिक्त फंड

नई दिल्ली: आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले आयोजित प्री-बजट परामर्श बैठक में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की. यह बैठक शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई.

मिजोरम सरकार की ओर से राज्य के मंत्री वनलालथलाना ने बैठक में हिस्सा लिया. उनके साथ वित्त विभाग के उप सचिव रोसियामलियाना भी मौजूद थे. आइजोल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मिजोरम सरकार ने सड़क, कनेक्टिविटी, शहरी अवसंरचना और अन्य विकास परियोजनाओं को मजबूत करने के लिए विशेष आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया.

वहीं, अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चोवना मीन ने प्री-बजट परामर्श के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य की प्रमुख अवसंरचना प्राथमिकताओं को समर्थन देने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश ने वित्तीय अनुशासन के मामले में मजबूत रिकॉर्ड बनाए रखा है और सीमावर्ती एवं पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत है.

यह वार्षिक प्री-बजट परामर्श बैठक केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव और प्राथमिकताएं प्राप्त करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है. इस दौरान 1 फरवरी 2026 को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.