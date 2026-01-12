ETV Bharat / business

बजट 2026: अरुणाचल और मिजोरम ने सड़क व कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए मांगा अतिरिक्त फंड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों ने बजट 2026-27 के लिए रखीं प्राथमिकताएं

प्री-बजट बैठक में मिजोरम और अरुणाचल ने मांगी अतिरिक्त केंद्रीय सहायता
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 12, 2026 at 11:05 AM IST

नई दिल्ली: आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले आयोजित प्री-बजट परामर्श बैठक में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की. यह बैठक शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई.

मिजोरम सरकार की ओर से राज्य के मंत्री वनलालथलाना ने बैठक में हिस्सा लिया. उनके साथ वित्त विभाग के उप सचिव रोसियामलियाना भी मौजूद थे. आइजोल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मिजोरम सरकार ने सड़क, कनेक्टिविटी, शहरी अवसंरचना और अन्य विकास परियोजनाओं को मजबूत करने के लिए विशेष आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया.

वहीं, अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चोवना मीन ने प्री-बजट परामर्श के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य की प्रमुख अवसंरचना प्राथमिकताओं को समर्थन देने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश ने वित्तीय अनुशासन के मामले में मजबूत रिकॉर्ड बनाए रखा है और सीमावर्ती एवं पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत है.

यह वार्षिक प्री-बजट परामर्श बैठक केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव और प्राथमिकताएं प्राप्त करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है. इस दौरान 1 फरवरी 2026 को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.

बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी उपस्थित रहे. इसके अलावा मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और सिक्किम के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए. अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री तथा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी बैठक में मौजूद थे.

इधर, संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा. उन्होंने कहा कि बजट सत्र सार्थक बहस और जन-केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर संसद के दोनों सदनों को बजट सत्र के लिए आहूत करने की मंजूरी दी है.

