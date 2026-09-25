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रेल कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 10 साल में पेंशन और 20 में VRS; रेलवे ने जारी किया फ्रेमवर्क

रेल मंत्रालय ने 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए रेल कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का आधिकारिक फ्रेमवर्क नोटिफाई कर दिया है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2026 at 10:04 AM IST

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नई दिल्ली: भारतीय रेलवे में काम करने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर है. रेल मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर अपना नया और आधिकारिक फ्रेमवर्क जारी कर दिया है. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी 'रेलवे सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2026' को भारत के राजपत्र में आधिकारिक तौर पर प्रकाशित कर दिया गया है. यह नए नियम उन सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद रेलवे में शामिल हुए हैं और वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम का हिस्सा हैं.

इस नई अधिसूचना में पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS), और स्कीम को बदलने से जुड़े कई बड़े नियमों को पूरी तरह साफ कर दिया गया है.

10 साल की नौकरी पर पेंशन और 20 साल में VRS का विकल्प
रेलवे के नए फ्रेमवर्क के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल की नियमित सेवा पूरी कर लेता है, तो वह न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन पाने का हकदार हो जाएगा.

वहीं, जो कर्मचारी 25 साल की पूरी सेवा का कार्यकाल पूरा करेंगे, उन्हें पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा. यह पेंशन उनके रिटायरमेंट से ठीक पहले के आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50 फीसदी होगी. इसके अलावा, कर्मचारियों को 20 साल की नौकरी के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने की भी आजादी दी गई है. हालांकि, VRS लेने की स्थिति में पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू नहीं होगा, बल्कि कर्मचारी की सामान्य रिटायरमेंट की तारीख से ही शुरू किया जाएगा.

सैलरी से कितना कटेगा पैसा? जानिए योगदान का ढांचा
UPS पूरी तरह से 'डिफाइंड कंट्रीब्यूशन' यानी तय योगदान के आधार पर काम करेगी. इसमें पैसों का निवेश दो हिस्सों में होगा

  • कर्मचारी का हिस्सा: हर महीने कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% हिस्सा अपने पर्सनल UPS कॉर्पस में जमा करना होगा.
  • सरकार का हिस्सा: रेलवे भी अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10% मैचिंग योगदान इस फंड में जमा करेगी. इसके अलावा, सुनिश्चित पेंशन पूल को मजबूत बनाए रखने के लिए सरकार अतिरिक्त योगदान भी देगी.

NPS और UPS के बीच स्विच करने का 'वन-टाइम' नियम
फ्रेमवर्क में सबसे अनोखा नियम स्कीम बदलने को लेकर है. यदि कोई कर्मचारी NPS से UPS में कदम रखता है, तो उसे अपनी नौकरी के दौरान वापस NPS में लौटने का सिर्फ एक बार मौका मिलेगा.

लेकिन इस यू-टर्न के लिए एक सख्त समय सीमा तय की गई है. कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र से कम से कम 12 महीने पहले या अपनी मर्जी से रिटायर (VRS) होने की तय तारीख से 3 महीने पहले ही यह फैसला ले सकता है. इसके बाद विकल्प बदलने की अनुमति नहीं होगी.

मृत्यु के बाद परिवार को कितनी मिलेगी मदद?
दुर्भाग्यवश यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को वित्तीय संकट से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मंजूर नियमों के मुताबिक, कर्मचारी के पात्र जीवनसाथी को 60% फैमिली पेंशन हर महीने दी जाएगी. इसके साथ ही, इस पेंशन पर महंगाई राहत भी मिलेगी.

पैसों के निपटारे के नियम के तहत, सरकार द्वारा किया गया योगदान और उस पर मिला रिटर्न सरकारी खाते में चला जाएगा. लेकिन, कर्मचारी के खुद के 10% योगदान से बची हुई पूरी रकम उसके कानूनी जीवनसाथी को एकमुश्त (Lump-sum) सौंप दी जाएगी. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि कर्मचारी ने जीते जी जो अंतिम विकल्प चुन लिया था, परिवार को उसे बदलने का कोई अधिकार नहीं होगा.

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