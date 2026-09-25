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रेल कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 10 साल में पेंशन और 20 में VRS; रेलवे ने जारी किया फ्रेमवर्क

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे में काम करने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर है. रेल मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर अपना नया और आधिकारिक फ्रेमवर्क जारी कर दिया है. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी 'रेलवे सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2026' को भारत के राजपत्र में आधिकारिक तौर पर प्रकाशित कर दिया गया है. यह नए नियम उन सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद रेलवे में शामिल हुए हैं और वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम का हिस्सा हैं.

इस नई अधिसूचना में पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS), और स्कीम को बदलने से जुड़े कई बड़े नियमों को पूरी तरह साफ कर दिया गया है.

10 साल की नौकरी पर पेंशन और 20 साल में VRS का विकल्प

रेलवे के नए फ्रेमवर्क के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल की नियमित सेवा पूरी कर लेता है, तो वह न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन पाने का हकदार हो जाएगा.

वहीं, जो कर्मचारी 25 साल की पूरी सेवा का कार्यकाल पूरा करेंगे, उन्हें पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा. यह पेंशन उनके रिटायरमेंट से ठीक पहले के आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50 फीसदी होगी. इसके अलावा, कर्मचारियों को 20 साल की नौकरी के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने की भी आजादी दी गई है. हालांकि, VRS लेने की स्थिति में पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू नहीं होगा, बल्कि कर्मचारी की सामान्य रिटायरमेंट की तारीख से ही शुरू किया जाएगा.

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