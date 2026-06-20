व्यापार और निवेश के बदलते तरीकों से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आई तेजी, क्या कहता है हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट
सिंगापुर 79.5 के धन गतिशीलता प्रतिस्पर्धात्मकता स्कोर के साथ सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है.
Published : June 20, 2026 at 3:47 PM IST
हैदराबाद: दुनिया में जैसे-जैस अमीर लोग अपने रहने, निवेश और व्यापार करने के लिए जगह को अलग-अलग तरीके से बदल रहे हैं, विदेशी बाजारों में (अंतराराष्ट्रीय मोबाइल कैपिटल) किए जाने वाले वित्तीय निवेश के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा में तेजी आई है.
2026 में, सिंगापुर, इटली, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, हांगकांग और न्यूजीलैंड जैसे देश हाई-नेट-वर्थ वाले लोगों के लिए अपनी अपील बढ़ा रहे हैं. जबकि यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे और साउथ कोरिया जैसे देशों पर टैक्स सुधारों, नीति में अनिश्चितता और निवेशकों की बदलती सोच का दबाव बढ़ रहा है.
हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार, ग्लोबल वेल्थ मोबिलिटी अब सिर्फ कर अनुकूलन या लाइफस्टाइल पसंद से नहीं चलती है. इसके बजाय, अमीर परिवार लंबे समय की रणनीति अपना रहे हैं, जिससे वे अपने घरों, नागरिकता, बिजनेस और निवेश को कई जगहों पर फैला सकें, ताकि लचीलापन और मौकों तक पहुंच बेहतर हो सके.
इस साल वेल्थ माइग्रेशन (धन प्रवास) को आकार देने के लिए दो बड़े विकास की उम्मीद है. अमेरिका मे, जो दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन इंजन है, दूसरे घरों और नागरिकता के ऑप्शन की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि अमीर अमेरिकी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विविधीकरण चाहते हैं. इस बीच, मिडिल ईस्ट में भू-राजनीतिक तनाव ने खाड़ी देशों, खासकर संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले बाहर के निवेशकों को इमरजेंसी प्लानिंग को मजबूत करने और अतिरिक्त गतिशीलता विकल्प लेने के लिए प्रेरित किया है, भले ही वे अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति बनाए रखें.
रिपोर्ट में बताया गया है कि 2026 के पहले पांच महीनों में, हेनले एंड पार्टनर्स ने 47 निवेश प्रवास कार्यक्रम में 86 देशों के लोगों के आवेदन प्रक्रिया किए, जिनमें से 28 फीसदी से ज्यादा उम्मीदवार पहले से ही अपने देश के बाहर रह रहे थे. यह एक बढ़ते ट्रेंड को दिखाता है जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमीर परिवार एक ही क्षेत्राधिकार पर निर्भर रहने के बजाय कई देशों में अपने निजी और वित्तीय मामलों को व्यवस्थित करते हैं.
धन प्रतिस्पर्धा को मापने का एक नया तरीका
2026 की रिपोर्ट में एक खास इनोवेशन ग्लोबल वेल्थ मोबिलिटी फ्रेमवर्क का परिचय है. सिर्फ प्रवास प्रवाह पर फोकस करने के बजाय, यह फ्रेमवर्क कराधान कानूनी निश्चितता, राजनीतिक स्थिरता, निवेशक प्रवास जीवन का अधिकार, परिवार शामिल करने की नीतियां और पूंजीगत गतिशीलता सहित 12 संरचनात्मक कारक के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है.
इसके नतीजे में मिलने वाला धन गतिशीलता प्रतिस्पर्धात्मकता स्कोर यह बताता है कि कौन से क्षेत्राधिकार लंबे समय में उद्यमी, निवेशक और अमीर परिवारों को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं.
सिंगापुर वेल्थ हब की नई पीढ़ी में सबसे आगे है
सिंगापुर 79.5 के धन गतिशीलता प्रतिस्पर्धात्मकता स्कोर के साथ सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है, जो इसकी राजनीतिक स्थिरता, अच्छा विनियामक वातावरण, डीप कैपिटल मार्केट और एशिया के सबसे बड़े वित्तीय हब के तौर पर इसकी रणनीतिक स्थिति को दिखाता है. न्यूजीलैंड 75.8 के साथ दूसरे नंबर पर है, जिसे वीजा सुधारों, मजबूत संस्थानों और लंबे समय की फैमिली प्लानिंग के लिए बढ़ती अपील का फायदा मिल रहा है.
दूसरे हाई-रैंकिंग वाले देशों में केमैन आइलैंड्स (74.3), साइप्रस (73.5), नीदरलैंड्स (72.8), पुर्तगाल (72.5), इटली (72.3), और बरमूडा (72.0) शामिल हैं. उरुग्वे, लातविया, पनामा, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, कोस्टा रिका और मोनाको भी रिपोर्ट के शीर्ष धन गतिशीलता गंतव्य में खास तौर पर शामिल हैं.
इटली यूरोप की सबसे सफल कहानियों में से एक बनकर उभरा है, जिसका श्रेय नए लोगों के लिए फ्लैट-टैक्स सिस्टम, फायदेमंद विरासत कर फ्रेमवर्क और मिलान को एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और फैमिली ऑफिस सेंटर के तौर पर बढ़ती पहचान को जाता है. वहीं, ग्रीस को यूरोप के निवेश प्रवास माहौल में बदलाव से फायदा हुआ है, और इस इलाके में दूसरी जगहों पर कार्यक्रम में बदलाव के बाद दूसरे विक्लप ढूंढने वाले निवशकों को अपनी ओर खींच रहा है.
रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि सफल वेल्थ हब तेजी से प्रतिस्पर्धी कर प्रणाली को पारदर्शी कानूनी प्रणाली, मजबूत शासन, ग्लोबल कनेक्टिविटी और साफ रहने के रास्तों के साथ जोड़ रहे हैं, जिससे ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र बन रहे हैं जो उद्यमी और कई पीढ़ियों वाले फैमिली ऑफिस को पसंद आते हैं.
पारंपरिक अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ते प्रतिस्पर्धा का दबाव
कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के पास मजबूत संस्थान और बेहतरीन वित्तीय बाजार हैं, लेकिन ग्लोबली मोबाइल वेल्थ के लिए वे कम प्रतिस्पर्धी होते जा रहे हैं. जर्मनी (69.7), नॉर्वे (69.0), UK (68.3), साउथ कोरिया (66.2), और फ्रांस (65.7) को दबाव वाले इलाकों के तौर पर पहचाना गया है, जहां वित्तीय बदलाव और विनियामक विकास अमीर लोगों को अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता विकल्प तलाशने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं.
ब्रिटेन इस बदलाव को साफ तौर पर दिखाता है. 2024 और 2025 के बीच यूके एड्रेस वाले लोगों के एप्लीकेशन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि अब यूके एड्रेस से आने वाले सभी आवेदन में विदेशी नागरिकों की हिस्सेदारी 53 फीसदी है. ब्रिटिश नागरिक खुद भी हेनले एंड पार्टनर्स के क्लाइंट बेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं, जो नॉन-डोम टैक्स सिस्टम, इनहेरिटेंस टैक्स नियमों और बड़ी वित्तीय अनिश्चितता में बदलावों के बीच रहने और नागरिकता प्लानिंग में बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है.
इसी तरह, 2025 की चौथी तिमाही और 2026 की पहली तिमाही के बीच जर्मन नागरिकों की पूछताछ में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि फ्रांस फर्म के एप्लीकेशन के लिए सबसे बड़े स्रोत मार्केट में तेजी से ऊपर आया है, जिससे पता चलता है कि अमीर यूरोपीय लोग सीमा-पार विविधीकरण रणनीति पर तेजी से विचार कर रहे हैं.
भारत और चीन: बढ़ती दौलत वैश्विक विविधीकरण रणनीति को बढ़ावा दे रही है
भारत और चीन दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते दौलत बनाने वाले बाजार में से हैं, लेकिन वे अंतरराष्ट्रीय दौलत और गतिशीलता योजना की डिमांड के मुख्य स्रोत के तौर पर भी उभर रहे हैं. हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार, भारत का वेल्थ मोबिलिटी कॉम्पिटिटिवनेस स्कोर 56.5 है, जबकि चीन का स्कोर 60.5 है, जो कैपिटल मोबिलिटी, इंटरनेशनल एक्सेस और इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन पाथवे जैसे फैक्टर्स पर दुनिया के बड़े दौलत हब्स की तुलना में कम रैंकिंग दिखाता है.
रिपोर्ट बताती है कि दोनों देशों के कई अमीर परिवारों के लिए, विदेश में रहने का अधिकार लेना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए ढांचा बनाना, उत्तराधिकार की योजना, रिस्क मैनेजमेंट और वैश्विक विविधीकरणके लिए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा बन गया है. धन नियंत्रण , कर जटिलता, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स तक एक्सेस और एजुकेशनल मौकों जैसे फैक्टर्स हाई-नेट-वर्थ लोगों को अपने क्रॉस-बॉर्डर फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं.
बड़े पैमाने पर दौलत के एक जगह से दूसरे जगह जाने का इशारा करने के बजाय, यह ट्रेंड इस बात पर जोर देता है कि अमीर परिवार अपने संपत्ति और मौकों का कैसे प्रबंधन करते हैं. वे तेजी से ज्योग्राफिकली डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हैं. घरेलू दौलत बनाने के साथ-साथ कई क्षेत्राधिकार, बिज़नेस और निवास विकल्प के जरिए रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर को मिला रहे हैं.
यूएस और यूएई अलग-अलग ट्रेंड्स दिखा रहे हैं
यूनाइटेड स्टेट्स एक अजीब उलटी बात दिखाता है. हालांकि यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी दौलत और उद्यमिता को आकार देता है. लेकिन इसका धन गतिशीलता प्रतिस्पर्धात्मकता स्कोर 62.3 है, जो तुलनात्मक रूप से मामूली है. दूसरे निवास और नागरिकता विकल्प के लिए अमेरिकी नागरिकों के आवेदन 2025 में दोगुने हो गए और 2026 तक बढ़े रहे, जिनमें से लगभग आधे यूरोपियन कार्यक्रम के लिए थे.
इसके उलट, यूएई 85.3 के स्कोर के साथ दुनिया के सबसे मजबूत खिलाड़ी में से एक है, जो इसके टैक्स फायदों, इन्वेस्टर-फ़्रेंडली पॉलिसी, लंबे समय तक रहने के रास्ते, कनेक्टिविटी और फैमिली-फोकस्ड माइग्रेशन फ्रेमवर्क को दिखाता है. फिर भी, 2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत के बीच UAE में रहने वालों की पूछताछ में 41 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि आवेदन में 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो ज़्यादातर बाहर से आए उद्यमी और निवेशक की वजह से हुई जो अमीरात छोड़ने के बजाय दूसरे विकल्प ढूंढ रहे थे.
कुल मिलाकर, रिपोर्ट का नतीजा यह है कि आज के सबसे अमीर परिवार तेजी से संस्थागत निवेशक की तरह बर्ताव कर रहे हैं. न सिर्फ वित्तीय पूंजी, बल्कि अधिकार क्षेत्रों के भी अलग-अलग तरह के पोर्टफोलियो बना रहे हैं. टैक्सेशन, मार्केट एक्सेस, भू-राजनीतिक स्थिरता और लंबे समय तक खुशहाली बनाए रखने के लिए जीवन की गुणवत्ता को संतुलित कर रहे हैं.
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