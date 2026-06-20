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व्यापार और निवेश के बदलते तरीकों से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आई तेजी, क्या कहता है हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

हैदराबाद: दुनिया में जैसे-जैस अमीर लोग अपने रहने, निवेश और व्यापार करने के लिए जगह को अलग-अलग तरीके से बदल रहे हैं, विदेशी बाजारों में (अंतराराष्ट्रीय मोबाइल कैपिटल) किए जाने वाले वित्तीय निवेश के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा में तेजी आई है. 2026 में, सिंगापुर, इटली, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, हांगकांग और न्यूजीलैंड जैसे देश हाई-नेट-वर्थ वाले लोगों के लिए अपनी अपील बढ़ा रहे हैं. जबकि यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे और साउथ कोरिया जैसे देशों पर टैक्स सुधारों, नीति में अनिश्चितता और निवेशकों की बदलती सोच का दबाव बढ़ रहा है. हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार, ग्लोबल वेल्थ मोबिलिटी अब सिर्फ कर अनुकूलन या लाइफस्टाइल पसंद से नहीं चलती है. इसके बजाय, अमीर परिवार लंबे समय की रणनीति अपना रहे हैं, जिससे वे अपने घरों, नागरिकता, बिजनेस और निवेश को कई जगहों पर फैला सकें, ताकि लचीलापन और मौकों तक पहुंच बेहतर हो सके. इस साल वेल्थ माइग्रेशन (धन प्रवास) को आकार देने के लिए दो बड़े विकास की उम्मीद है. अमेरिका मे, जो दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन इंजन है, दूसरे घरों और नागरिकता के ऑप्शन की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि अमीर अमेरिकी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विविधीकरण चाहते हैं. इस बीच, मिडिल ईस्ट में भू-राजनीतिक तनाव ने खाड़ी देशों, खासकर संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले बाहर के निवेशकों को इमरजेंसी प्लानिंग को मजबूत करने और अतिरिक्त गतिशीलता विकल्प लेने के लिए प्रेरित किया है, भले ही वे अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति बनाए रखें. रिपोर्ट में बताया गया है कि 2026 के पहले पांच महीनों में, हेनले एंड पार्टनर्स ने 47 निवेश प्रवास कार्यक्रम में 86 देशों के लोगों के आवेदन प्रक्रिया किए, जिनमें से 28 फीसदी से ज्यादा उम्मीदवार पहले से ही अपने देश के बाहर रह रहे थे. यह एक बढ़ते ट्रेंड को दिखाता है जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमीर परिवार एक ही क्षेत्राधिकार पर निर्भर रहने के बजाय कई देशों में अपने निजी और वित्तीय मामलों को व्यवस्थित करते हैं. धन प्रतिस्पर्धा को मापने का एक नया तरीका

2026 की रिपोर्ट में एक खास इनोवेशन ग्लोबल वेल्थ मोबिलिटी फ्रेमवर्क का परिचय है. सिर्फ प्रवास प्रवाह पर फोकस करने के बजाय, यह फ्रेमवर्क कराधान कानूनी निश्चितता, राजनीतिक स्थिरता, निवेशक प्रवास जीवन का अधिकार, परिवार शामिल करने की नीतियां और पूंजीगत गतिशीलता सहित 12 संरचनात्मक कारक के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है. इसके नतीजे में मिलने वाला धन गतिशीलता प्रतिस्पर्धात्मकता स्कोर यह बताता है कि कौन से क्षेत्राधिकार लंबे समय में उद्यमी, निवेशक और अमीर परिवारों को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं. सिंगापुर वेल्थ हब की नई पीढ़ी में सबसे आगे है

सिंगापुर 79.5 के धन गतिशीलता प्रतिस्पर्धात्मकता स्कोर के साथ सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है, जो इसकी राजनीतिक स्थिरता, अच्छा विनियामक वातावरण, डीप कैपिटल मार्केट और एशिया के सबसे बड़े वित्तीय हब के तौर पर इसकी रणनीतिक स्थिति को दिखाता है. न्यूजीलैंड 75.8 के साथ दूसरे नंबर पर है, जिसे वीजा सुधारों, मजबूत संस्थानों और लंबे समय की फैमिली प्लानिंग के लिए बढ़ती अपील का फायदा मिल रहा है. दूसरे हाई-रैंकिंग वाले देशों में केमैन आइलैंड्स (74.3), साइप्रस (73.5), नीदरलैंड्स (72.8), पुर्तगाल (72.5), इटली (72.3), और बरमूडा (72.0) शामिल हैं. उरुग्वे, लातविया, पनामा, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, कोस्टा रिका और मोनाको भी रिपोर्ट के शीर्ष धन गतिशीलता गंतव्य में खास तौर पर शामिल हैं. इटली यूरोप की सबसे सफल कहानियों में से एक बनकर उभरा है, जिसका श्रेय नए लोगों के लिए फ्लैट-टैक्स सिस्टम, फायदेमंद विरासत कर फ्रेमवर्क और मिलान को एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और फैमिली ऑफिस सेंटर के तौर पर बढ़ती पहचान को जाता है. वहीं, ग्रीस को यूरोप के निवेश प्रवास माहौल में बदलाव से फायदा हुआ है, और इस इलाके में दूसरी जगहों पर कार्यक्रम में बदलाव के बाद दूसरे विक्लप ढूंढने वाले निवशकों को अपनी ओर खींच रहा है. रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि सफल वेल्थ हब तेजी से प्रतिस्पर्धी कर प्रणाली को पारदर्शी कानूनी प्रणाली, मजबूत शासन, ग्लोबल कनेक्टिविटी और साफ रहने के रास्तों के साथ जोड़ रहे हैं, जिससे ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र बन रहे हैं जो उद्यमी और कई पीढ़ियों वाले फैमिली ऑफिस को पसंद आते हैं.