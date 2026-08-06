कमाई का बंपर मौका! अगले हफ्ते आ रहा डेयरी इतिहास का सबसे बड़ा IPO, चेक करें मिल्की मिस्ट का प्राइस बैंड और टाइमलाइन
मिल्की मिस्ट का 1,553 करोड़ रुपये का आईपीओ 11 अगस्त को खुलेगा, जिसके लिए प्राइस बैंड 133 से 140 रुपये तय किया गया है.
Published : August 6, 2026 at 10:50 AM IST
हैदराबाद: प्रीमियम डेयरी उत्पाद बनाने वाली मशहूर कंपनी मिल्की मिस्ट डेयरी फूड लिमिटेड अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लेकर आ रही है. कंपनी ने इस आईपीओ के लिए ₹133 से ₹140 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. यह आईपीओ आम निवेशकों के लिए मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को खुलेगा और गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को बंद होगा. एंकर निवेशकों के लिए बोली प्रक्रिया एक दिन पहले यानी 10 अगस्त को शुरू होगी.
भारतीय डेयरी सेक्टर का सबसे बड़ा आईपीओ
मिल्की मिस्ट का यह पब्लिक इश्यू भारतीय डेयरी उद्योग के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है. बाजार में इसके मुख्य प्रतिस्पर्धी तौर पर पहले से लिस्टेड कंपनियां जैसे हटसन एग्रो प्रोडक्ट, डोडला डेयरी और पराग मिल्क फूड्स मौजूद हैं.
टेमासेक की फंडिंग के बाद घटाया आकार
कंपनी ने पहले बाजार से ₹2,035 करोड़ जुटाने की योजना बनाई थी, लेकिन मई में सिंगापुर की सरकारी निवेश कंपनी टेमासेक की सहायक कंपनी 'जोंगसोंग इन्वेस्टमेंट्स' से ₹482 करोड़ की प्री-आईपीओ फंडिंग मिलने के बाद इस साइज को घटाकर ₹1,553 करोड़ कर दिया गया है.
- फ्रेश इश्यू (नए शेयर): ₹1,428 करोड़ (यह पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा).
- ऑफर फॉर सेल (OFS): ₹125 करोड़ (प्रमोटर सतीशकुमार टी. और अनीता एस. अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे).
- कोटा रिजर्वेशन: इस आईपीओ में 50% हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB), 15% गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) और 35% हिस्सा रिटेल (आम) निवेशकों के लिए आरक्षित रखा गया है.
कमाई और जुटाए पैसों का इस्तेमाल
वित्तीय वर्ष 2026 में मिल्की मिस्ट का मुनाफा (PAT) 176% बढ़कर ₹127 करोड़ रहा, जबकि राजस्व ₹3,138.4 करोड़ पर पहुंच गया. इस फ्रेश इश्यू से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने ₹496.8 करोड़ के पुराने कर्ज को चुकाने, पेरुंदुरई (तमिलनाडु) स्थित अपने मुख्य प्लांट के विस्तार और आधुनिकरण (जैसे व्हे प्रोटीन, योगर्ट और क्रीम चीज प्लांट लगाना) और कोल्ड-चेन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए करेगी.
लिस्टिंग की तारीख
आईपीओ के बाद कंपनी का कुल बाजार मूल्यांकन लगभग ₹10,310 करोड़ से ₹10,778 करोड़ के बीच होने का अनुमान है. सफल आवेदकों को 14 अगस्त को शेयर अलॉट किए जाएंगे और 18 अगस्त 2026 को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होंगे. इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स जेएम फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल और आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज हैं.
अस्वीकरण (Disclaimer): यह समाचार केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है और इसे निवेश की सलाह न माना जाए. ईटीवी भारत किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा; निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें.
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