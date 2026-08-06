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कमाई का बंपर मौका! अगले हफ्ते आ रहा डेयरी इतिहास का सबसे बड़ा IPO, चेक करें मिल्की मिस्ट का प्राइस बैंड और टाइमलाइन

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: प्रीमियम डेयरी उत्पाद बनाने वाली मशहूर कंपनी मिल्की मिस्ट डेयरी फूड लिमिटेड अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लेकर आ रही है. कंपनी ने इस आईपीओ के लिए ₹133 से ₹140 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. यह आईपीओ आम निवेशकों के लिए मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को खुलेगा और गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को बंद होगा. एंकर निवेशकों के लिए बोली प्रक्रिया एक दिन पहले यानी 10 अगस्त को शुरू होगी. भारतीय डेयरी सेक्टर का सबसे बड़ा आईपीओ

मिल्की मिस्ट का यह पब्लिक इश्यू भारतीय डेयरी उद्योग के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है. बाजार में इसके मुख्य प्रतिस्पर्धी तौर पर पहले से लिस्टेड कंपनियां जैसे हटसन एग्रो प्रोडक्ट, डोडला डेयरी और पराग मिल्क फूड्स मौजूद हैं. टेमासेक की फंडिंग के बाद घटाया आकार

कंपनी ने पहले बाजार से ₹2,035 करोड़ जुटाने की योजना बनाई थी, लेकिन मई में सिंगापुर की सरकारी निवेश कंपनी टेमासेक की सहायक कंपनी 'जोंगसोंग इन्वेस्टमेंट्स' से ₹482 करोड़ की प्री-आईपीओ फंडिंग मिलने के बाद इस साइज को घटाकर ₹1,553 करोड़ कर दिया गया है. फ्रेश इश्यू (नए शेयर): ₹1,428 करोड़ (यह पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा).

₹1,428 करोड़ (यह पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा). ऑफर फॉर सेल (OFS): ₹125 करोड़ (प्रमोटर सतीशकुमार टी. और अनीता एस. अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे).

₹125 करोड़ (प्रमोटर सतीशकुमार टी. और अनीता एस. अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे). कोटा रिजर्वेशन: इस आईपीओ में 50% हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB), 15% गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) और 35% हिस्सा रिटेल (आम) निवेशकों के लिए आरक्षित रखा गया है.