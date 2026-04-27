ETV Bharat / business

मिडिल ईस्ट की जंग का असर, कंडोम और रबर दस्ताने हुए 30% तक महंगे

कुआलालंपुर: मध्य पूर्व में जारी भीषण युद्ध ने अब स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. दुनिया के सबसे बड़े कंडोम निर्माता 'कैरेक्स' (Karex) और प्रमुख रबर दस्ताना निर्माता 'टॉप ग्लव' (Top Glove) ने चेतावनी दी है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधान के कारण इन उत्पादों की कीमतों में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है.

कीमतें बढ़ने के मुख्य कारण

मलेशिया स्थित इन कंपनियों के अनुसार, इस संकट की जड़ 'होर्मुज जलडमरूमध्य' का बंद होना है. ईरान द्वारा इस रणनीतिक समुद्री मार्ग की घेराबंदी के कारण कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति बाधित हुई है. रबर उद्योग काफी हद तक तेल पर निर्भर है. तेल की कमी ने सिंथेटिक रबर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 'नाइट्राइल ब्यूटाडीन' की लागत को दोगुना कर दिया है.

कैरेक्स के मुख्य कार्यकारी गो मिया कियाट ने बताया कि कंडोम के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला एक अनिवार्य घटक, 'सिलिकॉन ऑयल' (Silicone Oil), अब दुर्लभ और महंगा हो गया है. चूंकि सिलिकॉन तेल का उपयोग हर कंडोम में किया जाता है, इसलिए उत्पादन लागत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है.

स्वास्थ्य प्रणालियों पर संकट

कैरेक्स हर साल 5 अरब से अधिक कंडोम बनाती है और ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) व विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जैसे बड़े संस्थानों को आपूर्ति करती है. कीमतों में इस बढ़ोतरी का सीधा असर सरकारी स्वास्थ्य बजट और यौन स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर पड़ेगा. कंडोम के अलावा, लुब्रिकेंट्स, कैथेटर और मेडिकल पैकेजिंग की कीमतों में भी वृद्धि हुई है.