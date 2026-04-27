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मिडिल ईस्ट की जंग का असर, कंडोम और रबर दस्ताने हुए 30% तक महंगे

सिंथेटिक रबर और सिलिकॉन तेल जैसे कच्चे माल की कीमतें दोगुनी, शिपिंग में देरी के कारण वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं पर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका.

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कैरेक्स इंडस्ट्रीज़ के हेडक्वार्टर की तस्वीर (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 27, 2026 at 5:28 PM IST

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कुआलालंपुर: मध्य पूर्व में जारी भीषण युद्ध ने अब स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. दुनिया के सबसे बड़े कंडोम निर्माता 'कैरेक्स' (Karex) और प्रमुख रबर दस्ताना निर्माता 'टॉप ग्लव' (Top Glove) ने चेतावनी दी है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधान के कारण इन उत्पादों की कीमतों में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है.

कीमतें बढ़ने के मुख्य कारण
मलेशिया स्थित इन कंपनियों के अनुसार, इस संकट की जड़ 'होर्मुज जलडमरूमध्य' का बंद होना है. ईरान द्वारा इस रणनीतिक समुद्री मार्ग की घेराबंदी के कारण कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति बाधित हुई है. रबर उद्योग काफी हद तक तेल पर निर्भर है. तेल की कमी ने सिंथेटिक रबर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 'नाइट्राइल ब्यूटाडीन' की लागत को दोगुना कर दिया है.

कैरेक्स के मुख्य कार्यकारी गो मिया कियाट ने बताया कि कंडोम के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला एक अनिवार्य घटक, 'सिलिकॉन ऑयल' (Silicone Oil), अब दुर्लभ और महंगा हो गया है. चूंकि सिलिकॉन तेल का उपयोग हर कंडोम में किया जाता है, इसलिए उत्पादन लागत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है.

स्वास्थ्य प्रणालियों पर संकट
कैरेक्स हर साल 5 अरब से अधिक कंडोम बनाती है और ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) व विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जैसे बड़े संस्थानों को आपूर्ति करती है. कीमतों में इस बढ़ोतरी का सीधा असर सरकारी स्वास्थ्य बजट और यौन स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर पड़ेगा. कंडोम के अलावा, लुब्रिकेंट्स, कैथेटर और मेडिकल पैकेजिंग की कीमतों में भी वृद्धि हुई है.

दूसरी ओर, टॉप ग्लव ने कहा कि प्राकृतिक रबर की कीमतों में भी 30% का उछाल आया है, क्योंकि प्राकृतिक रबर एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी कीमत सीधे कच्चे तेल की दरों से जुड़ी होती है.

शिपिंग और भविष्य की चुनौतियां
युद्ध के कारण जहाजों को लंबे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है, जिससे माल भाड़ा (Freight Cost) बढ़ गया है और ग्राहकों तक सामान पहुँचने में देरी हो रही है. हालांकि कंपनियों का कहना है कि वर्तमान में आपूर्ति स्थिर है, लेकिन अगर समुद्री मार्ग जल्द नहीं खुले, तो आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर इन जीवनरक्षक उत्पादों की भारी कमी हो सकती है.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति दिखाती है कि कैसे एक क्षेत्रीय संघर्ष दुनिया के सबसे बुनियादी स्वास्थ्य संसाधनों को खतरे में डाल सकता है.

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