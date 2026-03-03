ETV Bharat / business

Middle East Conflict: ऊर्जा की कीमतों में तेज वृद्धि, यूरोप में गैस के दाम 40% बढ़े

फ्रैंकफर्ट (जर्मनी): मिडिल-ईस्ट में युद्ध शुरू होने के बाद ऊर्जा की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. ईरान ने तेल के निर्गम के लिए महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया. तेल टैंकरों के आवागमन में रुकावट और प्रोडक्शन फैसिलिटी को नुकसान होने से यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि ईरान पर अमेरिका और इजराइली हमलों का दुनिया की अर्थव्यवस्था में सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा.

सबसे बड़ा झटका प्राकृतिक गैस की कीमतों को लगा. कतरएनर्जी (QatarEnergy) के अपनी फैसिलिटी पर हमले के बाद लिक्विफाइड नैचुरल गैस (LNG) का उत्पादन रोकने के कारण यूरोप में गैस की कीमतें 40% से अधिक बढ़ गईं.

क्लियरव्यू एनर्जी पार्टनर्स (Clearview Energy Partners) के मैनेजिंग डायरेक्टर केविन बुक ने कहा, "पूरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में है, और यह सिर्फ जानबूझकर किए गए हमलों की वजह से ही नहीं, बल्कि अनजाने में हुए हमलों की वजह से भी खतरे में है. मिसाइल को आसमान में रोकने से निकले छर्रे और मलबा फैसिलिटी पर गिर सकते हैं और उन्हें भी नष्ट कर सकते हैं, और इसलिए इतने अधिक ऊर्जा उत्पादन वाले इलाके में इस तरह के टकराव से कई मुश्किलें आती हैं."

अमेरिकी तेल का दाम 6.3% बढ़कर $71.23 प्रति बैरल हो गया, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ब्रेंट सोमवार को 6.7% बढ़कर $77.74 प्रति बैरल पर बंद हुआ. तेल की कीमतों वृद्धि से अमेरिका में पेट्रोल महंगा होने की संभावना बढ़ गई है. साथ ही दूसरे सामानों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, ऐसे समय में जब कई देशों में लोग महंगाई से परेशान हैं.

कई जहाजों पर हमलों की रिपोर्ट

फारस की खाड़ी के दक्षिणी छोर पर होर्मुज जलडमरूमध्य से इसका सीधा संबंध है, जहां से दुनिया की 20% तेल सप्लाई गुजरती है. डेटा और एनालिटिक्स फर्म केप्लर (Kpler) ने एक्स पोस्ट में कहा कि सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम में रुकावट आने से टैंकर ट्रैफिक में तेजी से गिरावट आई. यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर ने खाड़ी के दोनों ओर के इलाके में कई जहाजों पर हमलों की रिपोर्ट की और उन सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक दखल बढ़ने की चेतावनी दी जो बताते हैं कि जहाज कहां हैं.

ओमान ने कहा कि बम से लैस एक ड्रोन बोट ने ओमान की खाड़ी में मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर हमला किया, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई.

ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को धमका रहा है और उन पर हमले करने के दावे भी किए हैं.