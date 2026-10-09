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H-1B वीजा विवाद: माइक्रोसॉफ्ट का दावा, 80% आवेदन पुराने कर्मचारियों के लिए थे, नए लोगों के लिए नहीं

सांकेतिक फोटो ( getty image )

वॉशिंगटन: टेक जगत की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने वीजा नियमों को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है. कंपनी ने साफ किया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा जमा किए गए लगभग 6,000 H-1B वीजा आवेदनों में से 80 प्रतिशत का इस्तेमाल कंपनी के पुराने कर्मचारियों का वीजा बढ़ाने या उनका स्टेटस बदलने के लिए किया गया था. माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि इन आवेदनों का मकसद विदेशों से नए लोगों को नौकरी पर रखना बिल्कुल नहीं था.

यह बयान उस समय आया है जब इसके कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने माइक्रोसॉफ्ट पर वीजा सिस्टम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था. इसके साथ ही सरकार ने कंपनी को विदेशी कर्मचारियों के लिए ग्रीन कार्ड आवेदन करने वाले एक मुख्य कार्यक्रम से निलंबित कर दिया था. इस कार्रवाई के जवाब में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी बात मजबूती से सामने रखी है.