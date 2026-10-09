H-1B वीजा विवाद: माइक्रोसॉफ्ट का दावा, 80% आवेदन पुराने कर्मचारियों के लिए थे, नए लोगों के लिए नहीं
यह बयान उस समय आया जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने माइक्रोसॉफ्ट पर वीजा सिस्टम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था.
Published : October 9, 2026 at 12:25 PM IST
वॉशिंगटन: टेक जगत की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने वीजा नियमों को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है. कंपनी ने साफ किया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा जमा किए गए लगभग 6,000 H-1B वीजा आवेदनों में से 80 प्रतिशत का इस्तेमाल कंपनी के पुराने कर्मचारियों का वीजा बढ़ाने या उनका स्टेटस बदलने के लिए किया गया था. माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि इन आवेदनों का मकसद विदेशों से नए लोगों को नौकरी पर रखना बिल्कुल नहीं था.
यह बयान उस समय आया है जब इसके कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने माइक्रोसॉफ्ट पर वीजा सिस्टम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था. इसके साथ ही सरकार ने कंपनी को विदेशी कर्मचारियों के लिए ग्रीन कार्ड आवेदन करने वाले एक मुख्य कार्यक्रम से निलंबित कर दिया था. इस कार्रवाई के जवाब में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी बात मजबूती से सामने रखी है.
हम अमेरिकी वर्कफोर्स की ताकत पर भरोसा करते हैं: माइक्रोसॉफ्ट
कंपनी ने अपने बयान में कहा, "हम अमेरिकी वर्कफोर्स की ताकत और उनकी प्रतिभा पर पूरा भरोसा करते हैं. यही वजह है कि अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के ज्यादातर कर्मचारी अमेरिकी नागरिक ही हैं. हम इस मामले में अमेरिकी प्रशासन को और अधिक जानकारी देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं."
कंपनी ने आगे समझाया कि नए कर्मचारियों के लिए जो बाकी बचे हुए वीजा आवेदन किए गए थे, वे उन लोगों के लिए थे जो पहले से ही कानूनी रूप से अमेरिका के अंदर मौजूद थे और जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में काम करने का फैसला किया. कंपनी के मुताबिक, "वे देश में आने वाले नए लोग नहीं हैं" और वे अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के कुल वर्कफोर्स का महज एक प्रतिशत हिस्सा हैं.
वेतन में कोई भेदभाव नहीं
माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी साफ किया है कि वे केवल उन्हीं लोगों के लिए H-1B याचिकाएं दायर करते हैं जो इस वीजा कैटेगरी के कड़े मापदंडों पर खरे उतरते हैं. कंपनी ने कहा, "हम अपने कर्मचारियों को टेक सेक्टर में सबसे ज्यादा वेतन देते हैं, और हमारे वेतन की दरें सभी H-1B आवेदनों में सबसे ऊंची श्रेणी में आती हैं. हम अपने H-1B कर्मचारियों को भी उतना ही वेतन देते हैं जितना उसी काम को करने वाले किसी अन्य कर्मचारी को मिलता है."
क्या है यह पूरा मामला?
यह पूरा विवाद लेबर डिपार्टमेंट के 'परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन' प्रोग्राम (जिसे PERM कहा जाता है) से जुड़ा है. यह कार्यक्रम किसी भी विदेशी कर्मचारी के लिए अमेरिका में स्थायी रूप से रहने की अनुमति यानी ग्रीन कार्ड पाने का पहला कदम माना जाता है. सरकार के इस निलंबन के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट ने स्पष्ट किया है कि वह दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी टीम बनाने के लिए अमेरिकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के साथ-साथ दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ टैलेंट को भी आकर्षित करती रहेगी.
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