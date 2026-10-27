माइक्रोसॉफ्ट में कर्मचारियों को स्वैच्छिक नौकरी छोड़ने का विकल्प, भारत समेत 4 देशों के कर्मचारी दायरे में
भारत में काम कर रहे योग्य कर्मचारियों के पास इस स्वैच्छिक योजना को चुनने के लिए 1 दिसंबर 2026 तक का समय है.
Published : October 27, 2026 at 9:54 AM IST
नई दिल्ली: टेक जगत से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है. दुनिया की प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नए कार्यक्रम का ऐलान किया है. कंपनी भारत समेत चार बड़े देशों में 'वॉलांटरी एग्जिट ऑफर' (VEO) यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लेकर आई है. माइक्रोसॉफ्ट के इस कदम से भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के करीब 60,000 कर्मचारी इस योजना के दायरे में आ सकते हैं.
वैश्विक स्तर पर जहां लगभग 60,000 कर्मचारी इस ऑफर के लिए योग्य हैं, वहीं अकेले भारत में माइक्रोसॉफ्ट के पास 23,000 से ज्यादा कर्मचारियों का एक बड़ा वर्कफोर्स है. हालांकि, भारतीय टीम में से कुल कितने लोग इस योजना का लाभ उठाने के योग्य माने जाएंगे, इसकी आधिकारिक जानकारी कंपनी ने अभी साझा नहीं की है.
1 दिसंबर तक का मिला है समय
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, भारत में काम कर रहे योग्य कर्मचारियों के पास इस स्वैच्छिक योजना को चुनने के लिए 1 दिसंबर 2026 तक का समय है. जो कर्मचारी अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक सेवरेंस पैकेज दिया जाएगा. इस पैकेज के तहत कर्मचारियों को नौकरी के हर एक पूरे किए गए साल के बदले एक महीने का मूल वेतन मिलेगा. इसके साथ ही, कंपनी की तरफ से कुछ समय के लिए स्वास्थ्य बीमा की सुविधा जारी रहेगी और नए करियर की प्लानिंग के लिए जरूरी रिसोर्सेज भी मुहैया कराए जाएंगे.
क्या है इस योजना का मुख्य उद्देश्य?
माइक्रोसॉफ्ट की चीफ पीपल ऑफिसर एमी कोलमैन ने एक ब्लॉग पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि यह योजना लेवल 70 और उससे नीचे के कर्मचारियों के लिए है, जिसमें विभिन्न स्तर के पद शामिल हैं. कोलमैन के मुताबिक, यह एक सीमित समय के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य उन कर्मचारियों को एक बेहतर विकल्प और सहायता देना है जो कंपनी से बाहर नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं. इसके जरिए माइक्रोसॉफ्ट को अपनी व्यावसायिक प्राथमिकताओं के हिसाब से टीम को री-स्ट्रक्चर करने का मौका मिलेगा.
भारत में निवेश और AI प्रोजेक्ट्स रहेंगे जारी
इस नए कार्यक्रम के बीच माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है. कंपनी के प्रवक्ता ने साफ किया है कि भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में उनका निवेश पहले की तरह ही मजबूत रहेगा. माइक्रोसॉफ्ट साल 2025 से 2029 के बीच भारत के क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में 20.5 अरब डॉलर का निवेश करने के अपने वादे पर आगे बढ़ रही है. इसके अलावा, कंपनी साल 2030 तक भारत के 2 करोड़ लोगों को एआई स्किल्स सिखाने के अपने लक्ष्य पर भी काम कर रही है.
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