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माइक्रोसॉफ्ट में कर्मचारियों को स्वैच्छिक नौकरी छोड़ने का विकल्प, भारत समेत 4 देशों के कर्मचारी दायरे में

माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ( AP )

नई दिल्ली: टेक जगत से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है. दुनिया की प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नए कार्यक्रम का ऐलान किया है. कंपनी भारत समेत चार बड़े देशों में 'वॉलांटरी एग्जिट ऑफर' (VEO) यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लेकर आई है. माइक्रोसॉफ्ट के इस कदम से भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के करीब 60,000 कर्मचारी इस योजना के दायरे में आ सकते हैं.

वैश्विक स्तर पर जहां लगभग 60,000 कर्मचारी इस ऑफर के लिए योग्य हैं, वहीं अकेले भारत में माइक्रोसॉफ्ट के पास 23,000 से ज्यादा कर्मचारियों का एक बड़ा वर्कफोर्स है. हालांकि, भारतीय टीम में से कुल कितने लोग इस योजना का लाभ उठाने के योग्य माने जाएंगे, इसकी आधिकारिक जानकारी कंपनी ने अभी साझा नहीं की है.

1 दिसंबर तक का मिला है समय

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, भारत में काम कर रहे योग्य कर्मचारियों के पास इस स्वैच्छिक योजना को चुनने के लिए 1 दिसंबर 2026 तक का समय है. जो कर्मचारी अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक सेवरेंस पैकेज दिया जाएगा. इस पैकेज के तहत कर्मचारियों को नौकरी के हर एक पूरे किए गए साल के बदले एक महीने का मूल वेतन मिलेगा. इसके साथ ही, कंपनी की तरफ से कुछ समय के लिए स्वास्थ्य बीमा की सुविधा जारी रहेगी और नए करियर की प्लानिंग के लिए जरूरी रिसोर्सेज भी मुहैया कराए जाएंगे.