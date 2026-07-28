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6 साल में 8 करोड़ MSME रजिस्ट्रेशन; 35 करोड़ लोगों को मिला रोजगार

MSME Employment India : एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अब केवल छोटे कारोबार तक ही सीमित नहीं है. मौजूदा समय यह इनोवेशन, रोजगार और आत्मनिर्भरता का बड़ा क्षेत्र बन चुका है. यह खेती के बाद देश में रोजगार पैदा करने वाला दूसरा बड़ा सेक्टर है. देश की जीडीपी में इस क्षेत्र का 31.1% का योगदान है. पिछले 6 साल में MSME में 8.84 करोड़ छोटे-मझोले उद्योग रजिस्टर्ड हुए. इससे अब तक 35 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है.

दरअसल, इन दिनों संसद का मानसून सत्र चल रहा है. यहां विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने 20 जुलाई को मएसएमई से जुड़े सवाल पूछे थे. MSMEs राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने इन सवालों के लिखित जवाब दिए. मंत्री ने बताया कि जुलाई 2020 में लांच होने के बाद से लगातार उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं. वहीं दूसरी ओर लांचिंग से अब तक 1.42 लाख MSME बंद भी हो गए. इससे करीब 10 लाख 26 हजार लोग बेरोजगार हो गए.

राज्यों को मिली 3 हजार करोड़ की मदद : मंत्री ने बताया कि 1 जून 2020 से 31 मई 2026 तक उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल (URP) और उद्यम असिस्ट पोर्टल (UAP) पर 8.84 करोड़ से भी ज्यादा MSME रजिस्टर्ड हुए. इनसे 35 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है. रैम्प RAMP ( Raising and Accelerating MSME Performance) के तहत पूरे देश की राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर MSME को मजबूत कर रहीं हैं. RAMP के तहत राज्यों को 3 हजार करोड़ से भी अधिक की मदद दी जा चुकी है.

पर्यावरण के अनुकूल बन रहे छोटे उद्योग : मंत्री के अनुसार एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है. इसके लिए 2 योजनाएं चलाई जा रहीं हैं. पहली योजना MSE-GIFT है. इसके जरिए ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है. 6300 से अधिक MSMEs को इसका लाभ मिल चुका है.दूसरी योजना MSE-SPICE है. इसमें कचरे को दोबारा इस्तेमाल करने और कम प्रदूषण वाले उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है.

TEAM योजना से MSME को मिल रही सहायता : मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि TEAM (Trade Enablement and Marketing) योजना के जरिए देशभर के MSMEs को सहायता दी जा रही है. इसके तहत 75 हजार से अधिक एमएसएमई को डिजिटल बाजार और मार्केटिंग की सुविधा मुहैया कराई जा रही है. समय पर भुगतान न होने की परेशानी के समाधान के लिए सरकार ने ऑनलाइन विवाद निपटान (MSE-ODR) व्यवस्था बनाई है. यहां अब तक करीब 27 हजार मामले दर्ज किए जा चुके हैं.

एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही सरकार : मंत्री के मुताबिक साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार कई मोर्चे पर काम कर रही है. MSMEs में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके अलावा इन उद्योगों में बनने वाले सामानों के निर्यात पर भी सरकार का पूरा फोकस है. इसके लिए छोटे कारोबार को भी 'उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी सिस्टम से जोड़ा जा रहा है.

देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है MSME? : ddindia.co.in के डेटा के अनुसार देश की जीडीपी में MSME सेक्टर का 31.1% का योगदान है. देश की कुल फैक्ट्रियों में जितने भी सामान बनते हैं, उनमें से करीब 35% सामान MSME में तैयार होते हैं. देश से जितने भी सामान विदेश में भेजे जाते हैं, उनमें से करीब 48% आइटम MSME से जुड़े छोटे कारोबारियों की ओर से ही तैयार कराए जाते हैं. खेती के बाद यह सेक्टर रोजगार देने में दूसरे नंबर पर है. यहां 35 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है.