6 साल में 8 करोड़ MSME रजिस्ट्रेशन; 35 करोड़ लोगों को मिला रोजगार
यूपी-महाराष्ट्र नौकरी देने में सबसे आगे, संसद में राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने दिए MSME से जुड़े सवालों के जवाब.
Published : July 28, 2026 at 5:18 PM IST
MSME Employment India : एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अब केवल छोटे कारोबार तक ही सीमित नहीं है. मौजूदा समय यह इनोवेशन, रोजगार और आत्मनिर्भरता का बड़ा क्षेत्र बन चुका है. यह खेती के बाद देश में रोजगार पैदा करने वाला दूसरा बड़ा सेक्टर है. देश की जीडीपी में इस क्षेत्र का 31.1% का योगदान है. पिछले 6 साल में MSME में 8.84 करोड़ छोटे-मझोले उद्योग रजिस्टर्ड हुए. इससे अब तक 35 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है.
दरअसल, इन दिनों संसद का मानसून सत्र चल रहा है. यहां विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने 20 जुलाई को मएसएमई से जुड़े सवाल पूछे थे. MSMEs राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने इन सवालों के लिखित जवाब दिए. मंत्री ने बताया कि जुलाई 2020 में लांच होने के बाद से लगातार उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं. वहीं दूसरी ओर लांचिंग से अब तक 1.42 लाख MSME बंद भी हो गए. इससे करीब 10 लाख 26 हजार लोग बेरोजगार हो गए.
राज्यों को मिली 3 हजार करोड़ की मदद : मंत्री ने बताया कि 1 जून 2020 से 31 मई 2026 तक उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल (URP) और उद्यम असिस्ट पोर्टल (UAP) पर 8.84 करोड़ से भी ज्यादा MSME रजिस्टर्ड हुए. इनसे 35 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है. रैम्प RAMP ( Raising and Accelerating MSME Performance) के तहत पूरे देश की राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर MSME को मजबूत कर रहीं हैं. RAMP के तहत राज्यों को 3 हजार करोड़ से भी अधिक की मदद दी जा चुकी है.
पर्यावरण के अनुकूल बन रहे छोटे उद्योग : मंत्री के अनुसार एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है. इसके लिए 2 योजनाएं चलाई जा रहीं हैं. पहली योजना MSE-GIFT है. इसके जरिए ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है. 6300 से अधिक MSMEs को इसका लाभ मिल चुका है.दूसरी योजना MSE-SPICE है. इसमें कचरे को दोबारा इस्तेमाल करने और कम प्रदूषण वाले उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है.
TEAM योजना से MSME को मिल रही सहायता : मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि TEAM (Trade Enablement and Marketing) योजना के जरिए देशभर के MSMEs को सहायता दी जा रही है. इसके तहत 75 हजार से अधिक एमएसएमई को डिजिटल बाजार और मार्केटिंग की सुविधा मुहैया कराई जा रही है. समय पर भुगतान न होने की परेशानी के समाधान के लिए सरकार ने ऑनलाइन विवाद निपटान (MSE-ODR) व्यवस्था बनाई है. यहां अब तक करीब 27 हजार मामले दर्ज किए जा चुके हैं.
एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही सरकार : मंत्री के मुताबिक साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार कई मोर्चे पर काम कर रही है. MSMEs में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके अलावा इन उद्योगों में बनने वाले सामानों के निर्यात पर भी सरकार का पूरा फोकस है. इसके लिए छोटे कारोबार को भी 'उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी सिस्टम से जोड़ा जा रहा है.
देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है MSME? : ddindia.co.in के डेटा के अनुसार देश की जीडीपी में MSME सेक्टर का 31.1% का योगदान है. देश की कुल फैक्ट्रियों में जितने भी सामान बनते हैं, उनमें से करीब 35% सामान MSME में तैयार होते हैं. देश से जितने भी सामान विदेश में भेजे जाते हैं, उनमें से करीब 48% आइटम MSME से जुड़े छोटे कारोबारियों की ओर से ही तैयार कराए जाते हैं. खेती के बाद यह सेक्टर रोजगार देने में दूसरे नंबर पर है. यहां 35 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है.
CGTMSE स्कीम से मिलता है 10 करोड़ का लोन : MSMEs के लिए सरकार बिना गारंटी के लोन मुहैया करा रही है. इसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (CGTMSE) के तहत लोन की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है. साल 2025 में इसके तहत रिकॉर्ड 29 लाख से अधिक के लोन मंजूर हुए. छोटे उद्योगों को 3.77 लाख करोड़ से ज्यादा की वित्तीय मदद मिली. कुल मिलाकर अब छोटे उद्यमियों को बिना किसी लंबी कागजी कार्रवाई के ही समय पर लोन मिल जा रहा है. इससे उन्हें काफी सहूलियत मिल रही है.
1.42 लाख MSME बंद होने से 10 लाख लोग बेरोजगार : संसद में मंत्रालय की ओर से यह भी जानकारी दी गई कि MSME की लांचिंग के बाद साल 2021 से 2026 तक 5 साल में करीब 1.42 लाख MSME बंद हो गए. यहां करीब 10.26 लाख लोग काम कर रहे थे. यानी ये बेरोजगार हो गए. सरकार के अनुसार केवल उन्हीं इकाइयों को बंद माना गया जिन्होंने खुद से ही पोर्टल पर इसकी जानकारी दर्ज की थी. राज्यों के डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम महाराष्ट्र में बंद हुए हैं. वहीं तमिलनाडु दूसरे, गुजरात तीसरे जबकि राजस्थान चौथे स्थान पर है.
अब जानिए क्या हैं MSME के पैरामीटर? : MSME का आसान मतलब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम है. एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार किसी भी कारोबार को MSME की कैटेगरी में रखने के लिए उसके निवेश और सालाना टर्नओवर को देखा जाता है. इसकी अलग-अलग 3 कैटेगरी निर्धारित की गईं हैं. सूक्ष्म उद्यम में वे कारोबार आते हैं जिसमें निवेश 2.5 करोड़ रुपये तक हो, जबकि सालाना टर्नओवर 10 करोड़ तक हो. लघु उद्यम में वे व्यवसाय आते हैं जिसमें 25 करोड़ रुपये तक निवेश हो और सालाना टर्नओवर 100 करोड़ तक का को. मध्यम उद्यम के तहत वे कारोबार आते हैं, जिसमें 125 करोड़ तक का निवेश हो और सालाना टर्नओवर 500 करोड़ तक हो.
MSME में पंजीकरण के क्या हैं फायदें? : सूक्ष्म उद्यम में किराने की दुकान, बुटीक, सैलून, हस्तशिल्प, छोटा बेकरी उद्योग आदि आते हैं. लघु उद्यम में कपड़े बनाने की छोटी मिल, खिलौना निर्माण इकाई, आईटी/कॉल सेंटर आदि आते हैं. मध्यम उद्यम में ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री, बड़ी दवा-लॉजिस्टिक्स कंपनियां आदि आती हैं. यदि कोई कारोबारी उद्यम पोर्टल पर अपने बिजनेस को पंजीकृत करवाता है तो उसे कई तरह के लाभ मिलते हैं. जैसे बैंक से कम ब्याज पर लोन मिल जाता है, सरकारी टेंडरों मे छूट मिलती है, पेमेंट को सुरक्षा मिलती है, बिजली बिल आदि में सब्सिडी मिलती है. MSME के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है. यह कारोबारी की इच्छा पर निर्भर करता है.
रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से कागजात जरूरी? : यदि कोई कारोबारी अपने कारोबार को MSME में पंजीकृत कराना चाहता है तो उसके लिए Udyam Registration Portal और Udyam Assist Platform दो विकल्प हैं. ऑनलाइन पंजीकरण में दिक्कत आने पर जिला उद्योग केंद्र या जन सेवा केंद्र की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आधार और पैन कार्ड की जरूरत होती है. बैंक खाता नंबर, जहां कारोबार होता है वहां का पता, टर्नओवर की डिटेल, सामानों की खरीद और बिक्र की कॉपी आदि की भी जरूरत होती है.
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