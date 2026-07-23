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रील और वीडियो बनाकर जीतें ₹5 लाख, मोदी सरकार का क्रिएटर्स को बड़ा तोहफा

सरकार ने डिजिटल क्रिएटर्स के लिए 'Gems of India' चैलेंज शुरू किया, जिसमें WAVES OTT पर वीडियो बनाकर ₹5 लाख जीत सकते हैं.

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सांकेतिक फोटो (canva)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 3:50 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: भारत सरकार देश के टैलेंटेड डिजिटल क्रिएटर्स को एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है. देश में 'ऑरेंज इकोनॉमी' यानी क्रिएटिव सेक्टर को मजबूत करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक शानदार राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की है. इस नई योजना का नाम ‘Gems of India’ चैलेंज रखा गया है.

इस चैलेंज का मुख्य उद्देश्य देश के कोने-कोने में छुपे हुए छोटे और जमीनी स्तर के क्रिएटर्स को ढूंढना, उन्हें ट्रेनिंग देना और आगे बढ़ने का मौका देना है. इस योजना की शुरुआत केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई है.

क्या है ‘Gems of India’ चैलेंज?
यह पूरा चैलेंज सरकार के डिजिटल नागरिक प्लेटफॉर्म 'MyWAVES' पर आधारित है, जो कि WAVES OTT ऐप का एक हिस्सा है. इस प्लेटफॉर्म को इसलिए बनाया गया है ताकि देश का आम नागरिक अपनी खुद की ओरिजिनल वीडियो बना सके, उसे अपलोड कर सके और दुनिया के साथ शेयर कर सके.

इस चैलेंज के जरिए सरकार चाहती है कि हर जिले का क्रिएटर अपने इलाके की अनोखी कहानियों, वहां की संस्कृति, इतिहास, खान-पान और पर्यटन स्थलों को पूरी दुनिया के सामने डिजिटल वीडियो के माध्यम से पेश करे. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि भारत के हर जिले की अपनी एक अनूठी कहानी है, जिसे दुनिया के सामने लाना बेहद जरूरी है. यह चैलेंज क्रिएटर्स को यही मौका दे रहा है.

कैसे ले सकते हैं हिस्सा?
अगर आप भी एक क्रिएटर हैं और इस चैलेंज में भाग लेना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया बेहद सरल है:

  • ऐप डाउनलोड करें: सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पर WAVES OTT ऐप डाउनलोड करें.
  • प्रोफाइल बनाएं: ऐप के अंदर दिए गए 'MyWAVES' सेक्शन में जाएं और अपनी क्रिएटर प्रोफाइल तैयार करें.
  • वीडियो बनाएं: अपने जिले की संस्कृति, इतिहास, खान-पान, पर्यटन या किसी खास उपलब्धि पर 1 से 3 मिनट का एक बेहतरीन वीडियो बनाएं.
  • अपलोड करें: इस वीडियो को MyWAVES सेक्शन में जाकर चैलेंज के तहत सबमिट कर दें.

कब से कब तक खुला है मौका?
इस चैलेंज का अभी पहला यानी पायलट चरण शुरू किया जा रहा है. इसके लिए वीडियो जमा करने की खिड़की 1 अगस्त 2026 से खुलेगी और 31 अगस्त 2026 तक चालू रहेगी. यानी क्रिएटर्स के पास अपना टैलेंट दिखाने के लिए पूरे एक महीने का समय होगा.

अभी किन राज्यों के लोग ले सकते हैं हिस्सा?
शुरुआती पायलट चरण में इस चैलेंज को देश के चुनिंदा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किया गया है:

  • अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
  • अरुणाचल प्रदेश
  • चंडीगढ़
  • दादरा और नगर हवेली
  • दमन और दीव
  • गोवा
  • लद्दाख

नोट: इस पायलट चरण से मिलने वाले अनुभवों के बाद, सरकार बहुत जल्द इस 'गेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज' को भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करेगी.

पुरस्कार और इनाम
क्रिएटर्स का हौसला बढ़ाने के लिए सरकार ने तीन स्तरों पर बहुत बड़े नकद पुरस्कारों की घोषणा की है.

  • जिला स्तर: हर जिले से ज्यादा से ज्यादा 20 बेहतरीन क्रिएटर्स को चुना जाएगा. जीतने वाले हर क्रिएटर को ₹50,000 का नकद इनाम मिलेगा.
  • राज्य स्तर: प्रत्येक जिले से एक सबसे शानदार क्रिएटर को राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चुना जाएगा, जिसे ₹2 लाख का इनाम दिया जाएगा.
  • राष्ट्रीय स्तर: इसके बाद राज्य स्तर के विजेताओं के बीच मुकाबला होगा. राष्ट्रीय स्तर पर चुने जाने वाले विजेताओं को ₹5 लाख का महा-पुरस्कार दिया जाएगा.

निष्पक्ष जांच और बड़ी कंपनियों का साथ
विजेताओं को चुनने में कोई भेदभाव न हो, इसके लिए हर जिले और राज्य में एक खास जूरी कमेटी बनाई जाएगी. इस पैनल में संस्कृति, इतिहास, पर्यटन, मीडिया और शिक्षा जगत के बड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो वीडियो की क्वालिटी और उसकी कहानी के आधार पर विजेताओं का फैसला करेंगे.

इस मुहिम को और बड़ा बनाने के लिए सरकार के साथ Prasar Bharati और My Bharat तो जुड़े ही हैं, साथ ही दुनिया की दिग्गज सोशल मीडिया कंपनियां YouTube और Meta (फेसबुक/इंस्टाग्राम) भी पार्टनर के रूप में मदद कर रही हैं. यह कंपनियां अपने नेटवर्क के जरिए इस चैलेंज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगी. अगर आप इन राज्यों से हैं, तो अपने मोबाइल फोन उठाइए और ₹5 लाख जीतने की तैयारी शुरू कर दीजिए!

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