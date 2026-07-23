ETV Bharat / business

रील और वीडियो बनाकर जीतें ₹5 लाख, मोदी सरकार का क्रिएटर्स को बड़ा तोहफा

सांकेतिक फोटो ( canva )

नई दिल्ली: भारत सरकार देश के टैलेंटेड डिजिटल क्रिएटर्स को एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है. देश में 'ऑरेंज इकोनॉमी' यानी क्रिएटिव सेक्टर को मजबूत करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक शानदार राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की है. इस नई योजना का नाम ‘Gems of India’ चैलेंज रखा गया है. इस चैलेंज का मुख्य उद्देश्य देश के कोने-कोने में छुपे हुए छोटे और जमीनी स्तर के क्रिएटर्स को ढूंढना, उन्हें ट्रेनिंग देना और आगे बढ़ने का मौका देना है. इस योजना की शुरुआत केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई है. क्या है ‘Gems of India’ चैलेंज?

यह पूरा चैलेंज सरकार के डिजिटल नागरिक प्लेटफॉर्म 'MyWAVES' पर आधारित है, जो कि WAVES OTT ऐप का एक हिस्सा है. इस प्लेटफॉर्म को इसलिए बनाया गया है ताकि देश का आम नागरिक अपनी खुद की ओरिजिनल वीडियो बना सके, उसे अपलोड कर सके और दुनिया के साथ शेयर कर सके. इस चैलेंज के जरिए सरकार चाहती है कि हर जिले का क्रिएटर अपने इलाके की अनोखी कहानियों, वहां की संस्कृति, इतिहास, खान-पान और पर्यटन स्थलों को पूरी दुनिया के सामने डिजिटल वीडियो के माध्यम से पेश करे. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि भारत के हर जिले की अपनी एक अनूठी कहानी है, जिसे दुनिया के सामने लाना बेहद जरूरी है. यह चैलेंज क्रिएटर्स को यही मौका दे रहा है. कैसे ले सकते हैं हिस्सा?

अगर आप भी एक क्रिएटर हैं और इस चैलेंज में भाग लेना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया बेहद सरल है: