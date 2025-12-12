ETV Bharat / business

मेक्सिको का टैरिफ अटैक! भारत पर कितना होगा असर

51वें G7 समिट के दौरान PM मोदी और मैक्सिकन प्रेसिडेंट क्लाउडिया शीनबाम ( ANI )

नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से खुद भारी टैरिफ झेल रहा मेक्सिको अब उन्हीं नीतियों की तरह भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों पर भी बड़ा शुल्क लगाने जा रहा है. मेक्सिको की सीनेट ने 2026 से लागू होने वाली नई टैरिफ व्यवस्था को मंजूरी दे दी है. इस नए ढांचे में कई उत्पादों पर अधिकतम 50% तक आयात शुल्क लगाया जाएगा, जबकि ज्यादातर उत्पादों पर शुल्क 35% के आसपास रहेगा.

मेक्सिको टैरिफ क्यों बढ़ा रहा है?

घरेलू उद्योग की सुरक्षा

राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की सरकार का कहना है कि एशियाई देशों से अत्यधिक आयात के कारण उसके ऑटो, टेक्सटाइल, स्टील, प्लास्टिक, फुटवियर और कई उपभोक्ता क्षेत्रों पर दबाव बढ़ गया है. सरकार का तर्क है कि ऊंचे टैरिफ लगाकर घरेलू उद्योग और नौकरियों को बचाया जा सकता है.

राजस्व बढ़ाने की कोशिश

विश्लेषकों का अनुमान है कि इन टैरिफ से 2026 में मेक्सिको सरकार को लगभग 3.7 अरब डॉलर का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जो उसकी बजटीय चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा.

अमेरिका को साधने की रणनीति

कई विशेषज्ञ मानते हैं कि मेक्सिको का यह कदम भू-राजनीतिक दबाव से भी जुड़ा है. अमेरिका लगातार लैटिन अमेरिकी देशों से चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने का दबाव डाल रहा है. ट्रंप प्रशासन यह भी मानता है कि चीन मेक्सिको का इस्तेमाल कर ट्रांस-शिपमेंट के जरिए अमेरिकी बाजार में सामान भेज रहा है. इसलिए मेक्सिको पर भी पहले से 25% टैरिफ लगाए गए हैं. माना जा रहा है कि मेक्सिको एशियाई आयात महंगा कर अमेरिका को संतुष्ट करना चाहता है ताकि USMCA पुनरीक्षण के दौरान उस पर अमेरिकी दबाव कम रहे.

भारत–मेक्सिको व्यापार संबंध

भारत और मेक्सिको का व्यापार काफी बढ़ा है और यह भारत के पक्ष में बेहद असंतुलित है.