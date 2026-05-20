ETV Bharat / business

मेटा प्लेटफॉर्म्स ने AI रीस्ट्रक्चरिंग के तहत 8,000 कर्मचारियों की छंटनी शुरू की

नई दिल्ली: सोशल मीडिया दिग्गज और फेसबुक की पैरेंट कंपनी, मेटा प्लेटफॉर्म्स ने बुधवार से अपने वैश्विक कार्यबल में बड़े पैमाने पर छंटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस बार कंपनी अपने लगभग 10 प्रतिशत कार्यबल, यानी करीब 8,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है. यह कदम कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तरफ तेजी से बढ़ते कदम और संगठनात्मक बदलाव का हिस्सा है.

AI-नेटिव मॉडल पर फोकस

मेटा की चीफ पीपुल ऑफिसर (HR प्रमुख) जेनेल गेल द्वारा कर्मचारियों को भेजे गए एक आंतरिक ज्ञापन (Memo) के अनुसार, कंपनी के कई विभागों को अब 'AI-नेटिव' सिद्धांतों के आधार पर फिर से तैयार किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के भीतर प्रबंधन की परतों को कम करना, फ्लैट स्ट्रक्चर बनाना और छोटे समूहों को अधिक स्वामित्व देना है ताकि काम की गति को तेज किया जा सके.

7,000 कर्मचारियों का ट्रांसफर और नए विभाग

इस पुनर्गठन के तहत न केवल छंटनी की जा रही है, बल्कि लगभग 7,000 मौजूदा कर्मचारियों को आंतरिक रूप से नए AI-केंद्रित विभागों में स्थानांतरित किया जा रहा है. इन विभागों में एप्लाइड एआई इंजीनियरिंग (AAI) और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस शामिल हैं. ये टीमें ऐसे एआई एजेंट्स और टूल्स विकसित करेंगी जो भविष्य में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और अन्य परिचालन कार्यों को ऑटोमेट (स्वचालित) कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 6,000 खाली पड़े पदों को भी पूरी तरह खत्म कर दिया है.