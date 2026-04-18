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Meta में बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी, अगले माह 8,000 कर्मचारियों की छंटनी की संभावना

कैलिफोर्निया: सोशल मीडिया जगत की दिग्गज कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स (पूर्व में फेसबुक) एक बार फिर अपने संगठन को पुनर्गठित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है. ताजा मीडिया रिपोर्ट्स और न्यूज़ एजेंसी 'IANS' के अनुसार, मेटा अगले महीने अपने वैश्विक कार्यबल में लगभग 10 प्रतिशत की कटौती करने की योजना बना रही है. इस निर्णय से कंपनी के लगभग 8,000 कर्मचारियों के प्रभावित होने की आशंका है.

एआई-संचालित पुनर्गठन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह छंटनी मार्क जुकरबर्ग के 'ईयर ऑफ एफिशिएंसी' अभियान का ही विस्तार मानी जा रही है. हालांकि, इस बार का उद्देश्य केवल लागत में कटौती करना नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उन्नत बुनियादी ढांचे की ओर निवेश को मोड़ना है. मेटा अपनी आंतरिक परिचालन प्रक्रियाओं को अधिक स्वचालित बनाने के लिए एआई क्षमताओं का लाभ उठा रहा है, जिससे कई पारंपरिक भूमिकाओं की आवश्यकता कम हो रही है.

दो चरणों में कटौती का खाका

खबरों के अनुसार, यह छंटनी केवल एक दौर तक सीमित नहीं रहेगी. मई में होने वाली शुरुआती 10 प्रतिशत की कटौती के बाद, वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में दूसरे दौर की छंटनी भी हो सकती है. यदि यह योजना पूरी तरह लागू होती है, तो कुल कटौती का आंकड़ा 20 प्रतिशत या 16,000 कर्मचारियों तक पहुंच सकता है. दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार, मेटा के पास कुल 79,000 कर्मचारी कार्यरत थे.