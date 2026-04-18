Meta में बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी, अगले माह 8,000 कर्मचारियों की छंटनी की संभावना
मेटा अगले महीने 10% कर्मचारियों (8,000) की छंटनी कर सकता है. एआई निवेश और पुनर्गठन के कारण कुल कटौती 20% तक पहुंचने की संभावना है
Published : April 18, 2026 at 9:57 AM IST
कैलिफोर्निया: सोशल मीडिया जगत की दिग्गज कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स (पूर्व में फेसबुक) एक बार फिर अपने संगठन को पुनर्गठित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है. ताजा मीडिया रिपोर्ट्स और न्यूज़ एजेंसी 'IANS' के अनुसार, मेटा अगले महीने अपने वैश्विक कार्यबल में लगभग 10 प्रतिशत की कटौती करने की योजना बना रही है. इस निर्णय से कंपनी के लगभग 8,000 कर्मचारियों के प्रभावित होने की आशंका है.
एआई-संचालित पुनर्गठन
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह छंटनी मार्क जुकरबर्ग के 'ईयर ऑफ एफिशिएंसी' अभियान का ही विस्तार मानी जा रही है. हालांकि, इस बार का उद्देश्य केवल लागत में कटौती करना नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उन्नत बुनियादी ढांचे की ओर निवेश को मोड़ना है. मेटा अपनी आंतरिक परिचालन प्रक्रियाओं को अधिक स्वचालित बनाने के लिए एआई क्षमताओं का लाभ उठा रहा है, जिससे कई पारंपरिक भूमिकाओं की आवश्यकता कम हो रही है.
दो चरणों में कटौती का खाका
खबरों के अनुसार, यह छंटनी केवल एक दौर तक सीमित नहीं रहेगी. मई में होने वाली शुरुआती 10 प्रतिशत की कटौती के बाद, वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में दूसरे दौर की छंटनी भी हो सकती है. यदि यह योजना पूरी तरह लागू होती है, तो कुल कटौती का आंकड़ा 20 प्रतिशत या 16,000 कर्मचारियों तक पहुंच सकता है. दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार, मेटा के पास कुल 79,000 कर्मचारी कार्यरत थे.
वैश्विक टेक उद्योग पर प्रभाव
मेटा का यह संभावित निर्णय टेक सेक्टर में जारी व्यापक संकट को दर्शाता है. वर्ष 2026 की पहली तिमाही में ही तकनीकी क्षेत्र में 80,000 से अधिक नौकरियां जा चुकी हैं. अनुमान है कि इस साल कुल नौकरियों का नुकसान 3 लाख के पार जा सकता है. ओरेकल (25,000 कटौती) और अमेज़न (16,000 कटौती) जैसी कंपनियां पहले ही इस दिशा में बड़े कदम उठा चुकी हैं.
निष्कर्ष और वर्तमान स्थिति
फिलहाल मेटा प्रबंधन ने इन रिपोर्टों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. हालांकि, बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी की प्राथमिकताएं अब हार्डवेयर और मेटावर्स से हटकर जेनरेटिव एआई की ओर केंद्रित हो रही हैं. कर्मचारियों के बीच इस खबर से अनिश्चितता का माहौल है, विशेषकर उन विभागों में जहाँ एआई एकीकरण की गति तीव्र है.
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