ETV Bharat / business

'3 दिन में माफी मांगो वरना एक्शन लेंगे!' PM मोदी का वीडियो हटाने पर जुकरबर्ग को चेतावनी; क्या बंद हो जाएंगे फेसबुक, यूट्यूब, X?

नई दिल्ली: फेसबुक द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो को अस्थाई रूप से हटाए जाने पर भारत सरकार और सोशल मीडिया दिग्गज 'मेटा' के बीच विवाद गहरा गया है. संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी स्थायी समिति ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से तीन दिनों के भीतर बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है.

यह मामला तब सामने आया जब प्रधानमंत्री का एक वीडियो फेसबुक पर करीब 5 से 6 घंटे तक उपलब्ध नहीं था. इस वीडियो में पीएम मोदी छात्रों को परीक्षा विवादों और पेपर लीक के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई पर संबोधित कर रहे थे. लोकसभा सचिवालय की निदेशक ए. ज्योतिर्मयी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के अनुसार, संसदीय समिति ने इस तकनीकी चूक को बेहद गंभीरता से लिया है.

समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) को निर्देश दिया है कि यदि जुकरबर्ग तय समय सीमा में माफी नहीं मांगते हैं, तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत मेटा को मिलने वाली 'सेफ हार्बर' (कानूनी सुरक्षा) वापस ले ली जाए. यह सुरक्षा हटने से मेटा एक 'मध्यस्थ' के बजाय 'प्रकाशक' (पब्लिशर) बन जाएगी, जिससे कंपनी पर प्लेटफॉर्म के कंटेंट के लिए सीधे आपराधिक मुकदमे चलाए जा सकेंगे.

क्या है सेफ हार्बर क्लॉज?

भारत में सोशल मीडिया कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत सेफ हार्बर का संरक्षण मिलता है. इसका मतलब यह है कि फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर अगर कोई यूजर कोई पोस्ट, वीडियो या फोटो डालता है, तो उसके लिए सीधे कंपनी को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा. यानी प्लेटफॉर्म केवल एक माध्यम है और कंटेंट का असली मालिक वह यूजर होता है जिसने उसे पोस्ट किया है. इसी कानूनी सुरक्षा के कारण हर आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट के लिए पुलिस सीधे कंपनी पर मुकदमा दर्ज नहीं करती.