वेल्थ टैक्स से बचने के लिए मार्क जुकरबर्ग का बड़ा दांव, बिना ओनरशिप खोए चुकाएंगे ₹91,000 करोड़ का टैक्स
मार्क जुकरबर्ग ने कैलिफोर्निया के 11 अरब डॉलर के नए 'वेल्थ टैक्स' चुकाने और कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मेटा संग डील की.
Published : October 23, 2026 at 9:57 AM IST
कैलिफोर्निया: कैलिफोर्निया में अरबपतियों पर लगने वाले नए 'वेल्थ टैक्स' से बचने के लिए फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने एक अनोखी और बड़ी डील की है. जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी के बोर्ड के साथ एक ऐसा समझौता किया है, जिससे वो बिना अपनी मालिकी खोए 11 अरब डॉलर (करीब 91,000 करोड़ रुपये) का भारी-भरकम टैक्स चुका सकेंगे. अमेरिकी मीडिया और सरकारी दस्तावेजों से इसका खुलासा हुआ है. आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और जुकरबर्ग ने टैक्स से बचने के लिए क्या रास्ता निकाला है.
क्या है यह पूरा मामला?
दरअसल, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में आगामी 3 नवंबर को एक नए कानून 'प्रपोजल 40' पर वोटिंग होने वाली है. अगर जनता ने इसे पास कर दिया, तो 1 जनवरी 2026 तक कैलिफोर्निया में रहने वाले हर उस व्यक्ति को अपनी कुल संपत्ति का 5% टैक्स सरकार को देना होगा, जिसकी नेटवर्थ 1 अरब डॉलर से ज्यादा है.
दुनिया के छठे सबसे अमीर इंसान मार्क जुकरबर्ग की कुल संपत्ति इस समय 220 अरब डॉलर (लगभग 18 लाख करोड़ रुपये) से ज्यादा है. इस नए कानून के हिसाब से जुकरबर्ग को एक बार में 11 अरब डॉलर का टैक्स देना पड़ेगा.
जुकरबर्ग और मेटा बोर्ड के बीच क्या डील हुई?
इतनी बड़ी रकम चुकाने के लिए जुकरबर्ग को कंपनी में अपने शेयर बेचने पड़ते, जिससे कंपनी पर से उनका कंट्रोल कम हो सकता था. इसी से बचने के लिए मेटा कंपनी ने एक नया रास्ता निकाला है
- नए बिना वोटिंग वाले शेयर: कंपनी जुकरबर्ग के लिए एक खास तरह के नए शेयर जारी करेगी. इन शेयर्स को बेचने पर जुकरबर्ग के वोटिंग राइट्स कम नहीं होंगे.
- 10% संपत्ति बेचने की छूट: जुकरबर्ग अपनी कुल संपत्ति का 10% हिस्सा किसी भी वजह से या इस टैक्स को चुकाने के लिए बाजार में बेच सकेंगे.
- 8 साल तक कैलिफोर्निया नहीं छोड़ने की शर्त: पिछले महीने जुकरबर्ग इस टैक्स के डर से कैलिफोर्निया में अपना घर बेचकर दूसरे राज्य में जाने की सोच रहे थे. लेकिन इस डील के बाद उन्होंने लिखित में वादा किया है कि वे अगले 8 साल तक कैलिफोर्निया में ही रहेंगे.
कंपनी ने क्यों दिया जुकरबर्ग का साथ?
दिलचस्प बात यह है कि जुकरबर्ग साल 2013 से मेटा के सीईओ के तौर पर सिर्फ 1 डॉलर सालाना सैलरी लेते हैं. कंपनी का कहना है कि अगर जुकरबर्ग इतना भारी टैक्स देंगे, तो इसका मतलब होगा कि वे कंपनी चलाने के लिए अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं.
इसके अलावा, मेटा कंपनी इन नए शेयर्स का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी को बढ़ाने और नए कर्मचारियों को सैलरी या बोनस देने के लिए भी करेगी.
दो गुटों में बंटे अमीर और नेता
इस टैक्स को लेकर कैलिफोर्निया में राजनीति गरमा गई है. गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज जैसे कई बड़े अरबपति इस टैक्स के सख्त खिलाफ हैं. उन्होंने इस कानून को रुकवाने के लिए 333 मिलियन डॉलर (करीब 2700 करोड़ रुपये) का फंड इकट्ठा किया है.
दूसरी तरफ, कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसैम का मानना है कि इस टैक्स के डर से अमीर लोग राज्य छोड़ देंगे, जिससे सरकार को बाद में नुकसान होगा. वहीं, टैक्स का समर्थन करने वाले संगठनों का कहना है कि जुकरबर्ग की इस डील ने साबित कर दिया है कि अरबपति राज्य छोड़कर भाग नहीं रहे हैं, बल्कि यहीं रहकर टैक्स देने का रास्ता निकाल रहे हैं.
AP (एसोसिएटेड प्रेस) द्वारा
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