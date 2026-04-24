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मेटा और माइक्रोसॉफ्ट में 23,000 नौकरियों पर संकट, 20 मई से शुरू हो सकती है छंटनी की प्रक्रिया

मेटा और माइक्रोसॉफ्ट एआई में निवेश बढ़ाने हेतु हजारों नौकरियां खत्म कर रहे हैं, जिससे आईटी सेक्टर में बड़े बदलाव और छंटनी का डर है.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 24, 2026 at 11:05 AM IST

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हैदराबाद: टेक्नोलॉजी की दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनियां, मेटा (फेसबुक) और माइक्रोसॉफ्ट, एक बार फिर अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने की तैयारी में हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते चलन और इसमें हो रहे भारी निवेश के कारण ये कंपनियां अपने काम करने के तरीके को बदल रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बदलाव की वजह से आने वाले समय में हजारों आईटी नौकरियां खत्म हो सकती हैं.

मेटा में 8,000 कर्मचारियों की छंटनी
मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने अपने कर्मचारियों को एक आंतरिक संदेश (मेमो) के जरिए बताया है कि वह अपने कुल स्टाफ में से लगभग 10 प्रतिशत की कटौती करने की योजना बना रही है. इसका मतलब है कि करीब 8,000 कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है. यह प्रक्रिया 20 मई से शुरू होने की उम्मीद है.

इतना ही नहीं, कंपनी ने यह भी तय किया है कि वह अपने 6,000 खाली पदों को अब नहीं भरेगी. मेटा की अधिकारी जेनेल गेल के अनुसार, कंपनी को ज्यादा "स्मार्ट" और कुशल बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, ताकि जो पैसा बचे उसे एआई जैसे नए प्रोजेक्ट्स में लगाया जा सके.

माइक्रोसॉफ्ट में स्वैच्छिक रिटायरमेंट की पेशकश
माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों को सीधे निकालने के बजाय 'वॉलंटरी बायआउट' (अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ने पर मिलने वाला पैकेज) का विकल्प दिया है. अमेरिका में काम कर रहे करीब 7 प्रतिशत कर्मचारियों को यह ऑफर दिया गया है. अगर सभी पात्र कर्मचारी इसे स्वीकार करते हैं, तो करीब 8,750 लोग कंपनी छोड़ देंगे. माइक्रोसॉफ्ट अब अपना पूरा ध्यान और पैसा दुनिया भर में डेटा सेंटर बनाने और एआई तकनीक को बेहतर करने में लगा रही है.

नौकरियां जाने की मुख्य वजह
इन कंपनियों का कहना है कि एआई का दौर शुरू हो चुका है और उन्हें अब अलग तरह के हुनर (Skills) वाले लोगों की जरूरत है. जहां पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बड़ी टीमों की जरूरत होती थी, अब एआई टूल्स की मदद से वही काम कम लोग कर पा रहे हैं. कंपनियां अपना अरबों डॉलर का निवेश डेटा सेंटर, सर्वर और एआई रिसर्च में डाइवर्ट कर रही हैं.

सिर्फ आईटी ही नहीं, अन्य क्षेत्रों पर भी असर
यह असर सिर्फ टेक कंपनियों तक सीमित नहीं है. बड़ी कंसल्टिंग फर्म केपीएमजी (KPMG) भी अपने ऑडिट पार्टनर्स की संख्या में 10 प्रतिशत की कमी कर रही है. कुल मिलाकर, यह खबर उन लाखों युवाओं के लिए एक संकेत है जो आईटी सेक्टर में हैं—अब केवल डिग्री काफी नहीं है, बल्कि नई तकनीकों के साथ खुद को अपडेट रखना अनिवार्य हो गया है.

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