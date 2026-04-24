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मेटा और माइक्रोसॉफ्ट में 23,000 नौकरियों पर संकट, 20 मई से शुरू हो सकती है छंटनी की प्रक्रिया

हैदराबाद: टेक्नोलॉजी की दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनियां, मेटा (फेसबुक) और माइक्रोसॉफ्ट, एक बार फिर अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने की तैयारी में हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते चलन और इसमें हो रहे भारी निवेश के कारण ये कंपनियां अपने काम करने के तरीके को बदल रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बदलाव की वजह से आने वाले समय में हजारों आईटी नौकरियां खत्म हो सकती हैं.

मेटा में 8,000 कर्मचारियों की छंटनी

मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने अपने कर्मचारियों को एक आंतरिक संदेश (मेमो) के जरिए बताया है कि वह अपने कुल स्टाफ में से लगभग 10 प्रतिशत की कटौती करने की योजना बना रही है. इसका मतलब है कि करीब 8,000 कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है. यह प्रक्रिया 20 मई से शुरू होने की उम्मीद है.

इतना ही नहीं, कंपनी ने यह भी तय किया है कि वह अपने 6,000 खाली पदों को अब नहीं भरेगी. मेटा की अधिकारी जेनेल गेल के अनुसार, कंपनी को ज्यादा "स्मार्ट" और कुशल बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, ताकि जो पैसा बचे उसे एआई जैसे नए प्रोजेक्ट्स में लगाया जा सके.

माइक्रोसॉफ्ट में स्वैच्छिक रिटायरमेंट की पेशकश

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों को सीधे निकालने के बजाय 'वॉलंटरी बायआउट' (अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ने पर मिलने वाला पैकेज) का विकल्प दिया है. अमेरिका में काम कर रहे करीब 7 प्रतिशत कर्मचारियों को यह ऑफर दिया गया है. अगर सभी पात्र कर्मचारी इसे स्वीकार करते हैं, तो करीब 8,750 लोग कंपनी छोड़ देंगे. माइक्रोसॉफ्ट अब अपना पूरा ध्यान और पैसा दुनिया भर में डेटा सेंटर बनाने और एआई तकनीक को बेहतर करने में लगा रही है.