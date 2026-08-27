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बच्चों को लगाया रील्स का चस्का, अब मेटा भरेगा ₹1.7 लाख करोड़ का भारी जुर्माना; रात में बंद रहेगा इंस्टाग्राम और फेसबुक

सांकेतिक फोटो ( ians )

हैदराबाद: सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का संचालन करती है, ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपों को सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है. कंपनी ने अमेरिका के 48 राज्यों, वाशिंगटन डीसी और तीन अन्य क्षेत्रों के साथ 18 अरब डॉलर (लगभग ₹1.7 लाख करोड़ रुपये) का समझौता किया है. टेक इतिहास में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा भुगतान है. कैलिफ़ोर्निया की एक संघीय अदालत ने 26 अगस्त 2026 को इस समझौते को मंजूरी दी. हालांकि मेटा ने किसी भी तरह की कानूनी गलती या गड़बड़ी से इनकार किया है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद कंपनी को अब अपने ऐप्स में बच्चों की सुरक्षा के लिए कई बड़े बदलाव करने होंगे. समझौते की मुख्य बातें 10 साल में होगा भुगतान: मेटा इस भारी-भरकम राशि का भुगतान अगले 10 वर्षों के दौरान अलग-अलग किस्तों में करेगी.

मेटा इस भारी-भरकम राशि का भुगतान अगले 10 वर्षों के दौरान अलग-अलग किस्तों में करेगी. फंड का इस्तेमाल: इस पैसे का उपयोग राज्यों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के इलाज और ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े सरकारी कार्यक्रमों को चलाने के लिए किया जाएगा.

इस पैसे का उपयोग राज्यों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के इलाज और ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े सरकारी कार्यक्रमों को चलाने के लिए किया जाएगा. मेटा की कमाई पर असर: यह रकम बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन साल 2025 में 201 अरब डॉलर से ज्यादा कमाने वाली मेटा कंपनी के लिए यह उसकी करीब एक महीने की कमाई के बराबर है.