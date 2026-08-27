बच्चों को लगाया रील्स का चस्का, अब मेटा भरेगा ₹1.7 लाख करोड़ का भारी जुर्माना; रात में बंद रहेगा इंस्टाग्राम और फेसबुक
मेटा ने बच्चों की सुरक्षा के लिए 18 अरब डॉलर का ऐतिहासिक समझौता किया है, जिससे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सख्त नियम लागू होंगे.
Published : August 27, 2026 at 10:04 AM IST
हैदराबाद: सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का संचालन करती है, ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपों को सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है. कंपनी ने अमेरिका के 48 राज्यों, वाशिंगटन डीसी और तीन अन्य क्षेत्रों के साथ 18 अरब डॉलर (लगभग ₹1.7 लाख करोड़ रुपये) का समझौता किया है. टेक इतिहास में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा भुगतान है.
कैलिफ़ोर्निया की एक संघीय अदालत ने 26 अगस्त 2026 को इस समझौते को मंजूरी दी. हालांकि मेटा ने किसी भी तरह की कानूनी गलती या गड़बड़ी से इनकार किया है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद कंपनी को अब अपने ऐप्स में बच्चों की सुरक्षा के लिए कई बड़े बदलाव करने होंगे.
समझौते की मुख्य बातें
- 10 साल में होगा भुगतान: मेटा इस भारी-भरकम राशि का भुगतान अगले 10 वर्षों के दौरान अलग-अलग किस्तों में करेगी.
- फंड का इस्तेमाल: इस पैसे का उपयोग राज्यों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के इलाज और ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े सरकारी कार्यक्रमों को चलाने के लिए किया जाएगा.
- मेटा की कमाई पर असर: यह रकम बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन साल 2025 में 201 अरब डॉलर से ज्यादा कमाने वाली मेटा कंपनी के लिए यह उसकी करीब एक महीने की कमाई के बराबर है.
बच्चों के लिए बदल जाएंगे ऐप्स के नियम
इस समझौते के तहत अब इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले नाबालिग बच्चों के लिए कुछ सख्त नियम लागू किए जाएंगे, जिन्हें माता-पिता की अनुमति के बिना बदला नहीं जा सकेगा:
- 2 घंटे की समय सीमा: बच्चे दिन में सिर्फ दो घंटे ही ऐप चला पाएंगे. समय पूरा होने पर ऐप अपने आप बंद हो जाएगा.
- रात में नो-स्क्रॉलिंग: रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ऐप्स का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद रहेगा.
- स्कूल मोड: स्कूल के समय (सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक) ऐप्स के नोटिफिकेशन पूरी तरह से बंद रहेंगे, ताकि पढ़ाई में बाधा न आए.
- उम्र की सही पहचान: बच्चे अपनी गलत उम्र बताकर अकाउंट न बना पाएं, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे.
उद्योग पर इसका असर
मेटा पर आरोप था कि उसने जानबूझकर अपने ऐप्स में 'इन्फिनिट स्क्रॉलिंग' (लगातार नीचे स्क्रॉल करते जाना) जैसे फीचर्स शामिल किए, ताकि बच्चों को इसकी लत लग जाए. विशेषज्ञों का मानना है कि इस बड़े फैसले के बाद अब टिकटॉक, स्नैपचैट और यूट्यूब जैसी अन्य बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों पर भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर ऐसे ही कड़े नियम लागू करने का कानूनी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा.
यह कदम आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए डिजिटल सुरक्षा का एक नया पैमाना तय कर सकता है, जिससे बच्चों को सुरक्षित इंटरनेट माहौल मिल सके.
यह भी पढ़ें- मार्केट क्लोजिंग: वैश्विक दबाव के बीच शेयर बाजार बंद, सेंसेक्स 183 अंक टूटकर 77,472 पर बंद