मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने दिया ग्राहकों को झटका, 1 अप्रैल से बढ़ेंगी गाड़ियों की कीमतें

मर्सिडीज-बेंज इंडिया 1 अप्रैल से अपनी कारों की कीमतें 2% तक बढ़ाएगी. रुपये की गिरावट और बढ़ती लागत के कारण यह फैसला लिया गया.

सांकेतिक फोटो (ians)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 13, 2026 at 3:28 PM IST

नई दिल्ली: लग्जरी कार बनाने वाली दिग्गज कंपनी मर्सिडीज-बेंज ने भारतीय बाजार में अपने ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. कंपनी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि वह 1 अप्रैल, 2026 से भारत में अपने पूरे वाहन पोर्टफोलियो की कीमतों में लगभग 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने जा रही है.

क्यों बढ़ रहे हैं दाम?
कंपनी के अनुसार, कीमतों में इस वृद्धि का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा विनिमय दरों (Forex) में लगातार होने वाला उतार-चढ़ाव और इनपुट लागत (कच्चे माल की लागत) में बढ़ोतरी है. मर्सिडीज-बेंज इंडिया के सेल्स और मार्केटिंग उपाध्यक्ष, ब्रेंडन सिसिंग ने स्पष्ट किया कि यूरो के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्य में लगातार आ रही गिरावट ने कंपनी की परिचालन लागत को काफी बढ़ा दिया है.

सिसिंग ने कहा, "हालांकि कंपनी हमेशा बढ़ती लागत का बोझ खुद उठाने की कोशिश करती है, लेकिन व्यवसाय की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अब मूल्य सुधार आवश्यक हो गया है. 1 अप्रैल से हम अपने पूरे पोर्टफोलियो में लगभग 2 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि लागू करेंगे."

ग्राहकों पर क्या होगा असर?
यह बढ़ोतरी कंपनी के सभी मॉडल्स पर लागू होगी, जिसमें भारत में असेंबल की जाने वाली कारों से लेकर पूरी तरह से आयातित लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं. हालांकि, सिसिंग ने आश्वासन दिया कि कंपनी इस मूल्य वृद्धि को बहुत सावधानी से लागू करेगी ताकि ग्राहकों पर इसका बोझ कम से कम पड़े. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कीमतों में बदलाव के बावजूद, मर्सिडीज-बेंज अपने ग्राहकों को प्रीमियम उत्पाद और बेहतरीन अनुभव प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी.

लग्जरी कार बाजार में बढ़ता चलन
दिलचस्प बात यह है कि मर्सिडीज-बेंज अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जिसने कीमतों में वृद्धि का फैसला लिया है. इसी सप्ताह की शुरुआत में, एक और जर्मन दिग्गज ऑडी इंडिया ने भी 1 अप्रैल, 2026 से अपनी पूरी मॉडल रेंज की कीमतों में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी. ऑडी ने भी इस फैसले के पीछे बढ़ती इनपुट लागत और मुद्रा दरों में अस्थिरता को ही जिम्मेदार ठहराया है.

