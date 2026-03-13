ETV Bharat / business

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने दिया ग्राहकों को झटका, 1 अप्रैल से बढ़ेंगी गाड़ियों की कीमतें

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: लग्जरी कार बनाने वाली दिग्गज कंपनी मर्सिडीज-बेंज ने भारतीय बाजार में अपने ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. कंपनी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि वह 1 अप्रैल, 2026 से भारत में अपने पूरे वाहन पोर्टफोलियो की कीमतों में लगभग 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने जा रही है. क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

कंपनी के अनुसार, कीमतों में इस वृद्धि का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा विनिमय दरों (Forex) में लगातार होने वाला उतार-चढ़ाव और इनपुट लागत (कच्चे माल की लागत) में बढ़ोतरी है. मर्सिडीज-बेंज इंडिया के सेल्स और मार्केटिंग उपाध्यक्ष, ब्रेंडन सिसिंग ने स्पष्ट किया कि यूरो के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्य में लगातार आ रही गिरावट ने कंपनी की परिचालन लागत को काफी बढ़ा दिया है. सिसिंग ने कहा, "हालांकि कंपनी हमेशा बढ़ती लागत का बोझ खुद उठाने की कोशिश करती है, लेकिन व्यवसाय की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अब मूल्य सुधार आवश्यक हो गया है. 1 अप्रैल से हम अपने पूरे पोर्टफोलियो में लगभग 2 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि लागू करेंगे."