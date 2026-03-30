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इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की बड़ी छलांग: ₹7,104 करोड़ के 29 नए प्रोजेक्ट्स को मिली सरकारी मंजूरी

भारत में पहली बार स्वदेशी तकनीक से बनेंगे 'रेयर अर्थ मैग्नेट' और खास कैपेसिटर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारत को दुनिया का 'इलेक्ट्रॉनिक्स पावरहाउस' बनाने के सपने को आज एक बड़ी मजबूती मिली है. केंद्र सरकार ने 'इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना' (ECMS) के तहत 29 नए आवेदनों को हरी झंडी दे दी है. इस फैसले से देश में ₹7,104 करोड़ का नया निवेश आएगा और लगभग 14,246 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन प्रोजेक्ट्स को भारत की तकनीकी यात्रा का एक "ऐतिहासिक पड़ाव" बताया है. उन्होंने कहा कि यह केवल असेंबलिंग (पुर्जे जोड़ना) तक सीमित नहीं है, बल्कि अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 'कोर कॉम्पोनेंट्स' (मुख्य पुर्जे) बनाने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है.

वैल्यू चेन में भारत की बढ़ती धमक

अब तक भारत विदेशों से पुर्जे मंगाकर उन्हें जोड़कर फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता था. लेकिन इस नई मंजूरी के बाद भारत अब एंटीना सिस्टम, कैपेसिटर, लीथियम-आयन सेल और रेयर अर्थ मैग्नेट जैसे महत्वपूर्ण पुर्जों का निर्माण खुद करेगा.

मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, "हमने धीरे-धीरे मैन्युफैक्चरिंग के हर स्तर पर प्रगति की है. अब हम सेमीकंडक्टर विकास के साथ-साथ सबसे जटिल पुर्जों को बनाने के चरण में पहुंच गए हैं." अब तक इस योजना (ECMS) के तहत कुल 75 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें ₹61,671 करोड़ से अधिक का निवेश शामिल है. इनसे कुल 65,000 डायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी.

स्वदेशी तकनीक और 'रेयर अर्थ मैग्नेट' का जादू

इस बार की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत के पहले 'रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट' प्लांट को मिली मंजूरी है. यह प्लांट पूरी तरह से भारतीय इंजीनियरों द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा. ये मैग्नेट आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस उपकरणों के लिए बेहद जरूरी हैं. इस कदम से भारत की विदेशी देशों (विशेषकर चीन) पर निर्भरता कम होगी और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की स्थिति मजबूत होगी.

साथ ही, देश में पहली बार 'सरफेस माउंट डिवाइस (SMD) पैसिव कैपेसिटर' बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है. यह छोटा सा पुर्जा सर्किट बोर्ड (PCB) बनाने के लिए अनिवार्य होता है, जिसे अब तक बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ता था.

आयात पर निर्भरता में आएगी भारी कमी

सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत न केवल आत्मनिर्भर बने, बल्कि एक बड़ा निर्यातक भी बने. आंकड़ों के अनुसार, इन नए प्रोजेक्ट्स के शुरू होने से: