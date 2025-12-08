ETV Bharat / business

Meesho के शेयर मिले या नहीं? तुरंत ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

मुंबई: प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Meesho Ltd. अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) का शेयर अलॉटमेंट सोमवार, 8 दिसंबर को अंतिम रूप देने जा रहा है. निवेशकों से IPO को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और अंतिम दिन यह 81.76 गुना तक सब्सक्राइब हुआ.

NSE के आंकड़ों के अनुसार, ₹5,421.2 करोड़ के इस IPO के लिए कुल 2,196.3 करोड़ शेयरों की बोली आई, जबकि वास्तविक ऑफर में केवल 26.86 करोड़ शेयर ही उपलब्ध थे. IPO की बिडिंग 3 दिसंबर, बुधवार से शुरू हुई थी. रिटेल निवेशकों ने 19.04 गुना, नॉन-इंस्टिट्यूशनल निवेशकों (NIIs) ने 38.15 गुना और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) ने 120.18 गुना अपनी कैटेगरी में बुकिंग की.

IPO की मुख्य जानकारी

यह IPO फ्रेश इश्यू और ऑफर-फॉर-सेल (OFS) का संयोजन था. कंपनी 38.28 करोड़ नए शेयर जारी करेगी, जिनकी कुल वैल्यू ₹4,250 करोड़ है, जबकि 10.55 करोड़ शेयरों का OFS ₹1,171.2 करोड़ का है. प्राइस बैंड ₹105–₹111 प्रति शेयर तय किया गया था.

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि IPO से जुटाई गई राशि का उपयोग क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, ब्रांडिंग, अधिग्रहण और रणनीतिक पहलों में किया जाएगा. इसके अलावा, यह फंड सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल होगा.

अलॉटमेंट स्टेटस कैसे देखें

निवेशक अपना अलॉटमेंट स्टेटस NSE, BSE और Kfin Technologies Ltd. की वेबसाइट पर आसानी से देख सकते हैं.

BSE पर Meesho IPO अलॉटमेंट कैसे देखें