Meesho के शेयर मिले या नहीं? तुरंत ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस
मीशो लिमिटेड के आईपीओ को भारी प्रतिक्रिया मिली; निवेशक आज शेयर अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लिस्टिंग 10 दिसंबर को होगी.
Published : December 8, 2025 at 12:40 PM IST
मुंबई: प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Meesho Ltd. अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) का शेयर अलॉटमेंट सोमवार, 8 दिसंबर को अंतिम रूप देने जा रहा है. निवेशकों से IPO को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और अंतिम दिन यह 81.76 गुना तक सब्सक्राइब हुआ.
NSE के आंकड़ों के अनुसार, ₹5,421.2 करोड़ के इस IPO के लिए कुल 2,196.3 करोड़ शेयरों की बोली आई, जबकि वास्तविक ऑफर में केवल 26.86 करोड़ शेयर ही उपलब्ध थे. IPO की बिडिंग 3 दिसंबर, बुधवार से शुरू हुई थी. रिटेल निवेशकों ने 19.04 गुना, नॉन-इंस्टिट्यूशनल निवेशकों (NIIs) ने 38.15 गुना और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) ने 120.18 गुना अपनी कैटेगरी में बुकिंग की.
IPO की मुख्य जानकारी
यह IPO फ्रेश इश्यू और ऑफर-फॉर-सेल (OFS) का संयोजन था. कंपनी 38.28 करोड़ नए शेयर जारी करेगी, जिनकी कुल वैल्यू ₹4,250 करोड़ है, जबकि 10.55 करोड़ शेयरों का OFS ₹1,171.2 करोड़ का है. प्राइस बैंड ₹105–₹111 प्रति शेयर तय किया गया था.
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि IPO से जुटाई गई राशि का उपयोग क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, ब्रांडिंग, अधिग्रहण और रणनीतिक पहलों में किया जाएगा. इसके अलावा, यह फंड सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल होगा.
अलॉटमेंट स्टेटस कैसे देखें
निवेशक अपना अलॉटमेंट स्टेटस NSE, BSE और Kfin Technologies Ltd. की वेबसाइट पर आसानी से देख सकते हैं.
BSE पर Meesho IPO अलॉटमेंट कैसे देखें
- BSE की IPO स्टेटस पेज पर जाएं https://www.bseindia.com/static/investors/application_statuschecksystem.aspx
- 'Equity' को Issue Type के रूप में चुनें
- ‘Meesho Ltd’ सिलेक्ट करें
- अपना IPO एप्लिकेशन नंबर और PAN दर्ज करें
- ‘Search’ पर क्लिक करें
NSE पर Meesho IPO अलॉटमेंट कैसे देखें
- NSE के IPO अलॉटमेंट पेज पर जाएं: https://www.nseindia.com/invest/check-trades-bids-verify-ipo-bids
- ‘Equity & SME IPO bid details’ चुनें
- सिंबल में ‘MEESHO’ चुनें
- एप्लिकेशन नंबर और PAN दर्ज करें
- ‘Submit’ पर क्लिक करें
Kfin Technologies पर Meesho IPO अलॉटमेंट ऐसे चेक करें
- लिंक खोलें: https://ipostatus.kfintech.com
- ‘Select IPO’ में ‘Meesho Ltd’ चुनें
- अपना Demat Account Number, PAN, या IPO Application Number दर्ज करें
- ‘Submit’ पर क्लिक करें
सफल निवेशकों के डिमैट खातों में 9 दिसंबर, मंगलवार को शेयर क्रेडिट किए जाएंगे. जिन निवेशकों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, उन्हें उसी दिन रिफंड किया जाएगा. Meesho के शेयर 10 दिसंबर, बुधवार को NSE और BSE पर सूचीबद्ध होने की उम्मीद है.
कंपनी प्रोफाइल
2015 में स्थापित Meesho एक प्रमुख मल्टी-ब्रांड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है. यह प्लेटफॉर्म यूजर्स, विक्रेताओं, लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को जोड़ता है. कंपनी की आय मुख्य रूप से ऑर्डर फुलफिलमेंट, विज्ञापन सेवाओं और सेलर इनसाइट्स से होती है.
Meesho के IPO की अत्यधिक सफलता निवेशकों में उत्साह और लिस्टिंग के दिन शेयरों की कीमतों में बढ़त की संभावनाओं को उजागर करती है.
