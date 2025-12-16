Meesho के IPO ने बनाया को-फाउंडर को अरबपति, नेटवर्थ 1 अरब डॉलर के पार
साल 2015 में अपने दोस्त के साथ मिलकर मीशो लिमिटेड की शुरुआत करने वाले विदित आत्रे अरबपति क्लब में शामिल हो गए हैं.
मुंबई: ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मीशो के को-फाउंडर विदित आत्रे IPO लिस्टिंग के दिन ही अरबपति क्लब में शामिल हो गए. कंपनी के शेयरों में लिस्टिंग के साथ ही 74 प्रतिशत की जोरदार तेजी देखने को मिली. इश्यू प्राइस ₹111 प्रति शेयर से बढ़कर यह ₹193 प्रति शेयर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया. इस तेजी के चलते विदित आत्रे की नेटवर्थ सीधे 1 अरब डॉलर (करीब ₹9,128 करोड़) तक पहुंच गई.
विदित आत्रे के पास मीशो के 47.25 करोड़ शेयर हैं, जो उनकी 11.1 प्रतिशत हिस्सेदारी को दर्शाते हैं. कंपनी के दूसरे को-फाउंडर संजेव बर्नवाल के पास 31.6 करोड़ शेयर हैं, जिनकी कीमत अब करीब ₹6,099 करोड़ है. मीशो की स्थापना साल 2015 में विदित आत्रे और संजीव बर्नवाल ने की थी. आज यह प्लेटफॉर्म भारत के सबसे बड़े और प्रभावशाली सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक बन चुका है. यह प्लेटफॉर्म छोटे कारोबारियों और व्यक्तिगत विक्रेताओं को रीसेलर्स के नेटवर्क के माध्यम से अपने प्रोडक्ट बेचने का अवसर देता है.
मीशो को कई बड़े निवेशकों का समर्थन मिला है. Meta, SoftBank, Sequoia Capital, Y Combinator, Naspers और Elevation Capital जैसी कंपनियों ने इसमें निवेश किया है. यही वजह है कि मीशो डिजिटल कॉमर्स के क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई कंपनियों में शुमार है. विदित आत्रे कंपनी में चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. वे 13 अगस्त 2015 से मीशो से जुड़े हुए हैं और कंपनी की रणनीति, बड़े फैसलों और दीर्घकालिक विकास की दिशा तय करते हैं.
विदित आत्रे का करियर भी काफी प्रेरणादायक है. मीशो से पहले उन्होंने ITC लिमिटेड और इनमोबी में काम किया. उनकी सफलता को कई मंचों पर मान्यता मिली है. उन्हें Forbes Asia 30 Under 30 और Forbes India 30 Under 30 (2018), Entrepreneur मैगजीन 35 Under 35 (2019) और Fortune India 40 Under 40 (2021, 2024 और 2025) में जगह मिली है.
मीशो की शुरुआत Fashnear नाम से हुई थी, जो हाइपरलोकल फैशन डिलीवरी ऐप था. यह फ्लिपकार्ट के शुरुआती मॉडल से प्रेरित था, लेकिन यह आइडिया जल्दी ही असफल हो गया. इसके बाद मीशो ने Shopify जैसी डिजिटल स्टोरफ्रंट सेवा बनाई, जो बेहतर थी, लेकिन बड़े स्तर पर सफल नहीं हो पाई. इसके बाद मीशो ने सोशल कॉमर्स मॉडल अपनाया, जो आज कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बन गया है.
