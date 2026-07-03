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आपकी कार में डलने वाला E20 पेट्रोल सिर्फ एक प्रयोग है? सरकार ने दिया ये बड़ा जवाब

नई दिल्ली: देशभर के वाहन चालकों और कार खरीदारों के बीच पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही असमंजस की स्थिति पर सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया है. सोशल मीडिया और कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान देश के महत्वाकांक्षी ई20 (20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) प्रोग्राम को सिर्फ एक 'प्रयोग' बताया है. इस खबर के वायरल होने के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर इन दावों को पूरी तरह से खारिज और भ्रामक करार दिया है.

अदालत में क्या है असली विवाद?

दरअसल, यह पूरा मामला पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की तकनीक या उसकी गुणवत्ता से नहीं, बल्कि इसकी भारी मात्रा में हो रही पैदावार से जुड़ा है. वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के भीतर देश की बड़ी सरकारी तेल कंपनियों (OMCs जैसे IOCL, BPCL, HPCL) और इथेनॉल बनाने वाली निजी फैक्ट्रियों के बीच एक व्यावसायिक विवाद चल रहा है.

साल 2021-2022 में जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा था, तब यह माना जा रहा था कि इतनी बड़ी मात्रा में इथेनॉल तैयार करना मुश्किल होगा. कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने सस्ते लोन, ब्याज पर सब्सिडी और बिना किसी बाधा के सरकारी मंजूरियां दीं. इसका नतीजा यह हुआ कि कई बड़े व्यापारियों ने फैक्ट्रियां लगा दीं और देश में उम्मीद से कहीं ज्यादा इथेनॉल का उत्पादन होने लगा.