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Passport New Rules: अगर खो गया या फट गया पासपोर्ट, तो आज से लगेगा भारी जुर्माना; देखें नई रेट लिस्ट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

By IANS 3 Min Read

नई दिल्ली: भारत में आज से पासपोर्ट बनवाना और उससे जुड़ी सेवाएं लेना काफी महंगा हो गया है. विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा लागू किया गया नया शुल्क ढांचा आज से पूरे देश के साथ-साथ विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में भी प्रभावी हो गया है. मंत्रालय के अनुसार, प्रशासनिक खर्चों और तकनीकी अपग्रेडेशन के कारण करीब 14 साल बाद इन शुल्कों में यह बड़ी बढ़ोतरी की गई है. नए नियमों के तहत नए पासपोर्ट आवेदन, रिन्यूअल, तत्काल सेवा, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट को दोबारा बनवाने और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) समेत लगभग सभी सेवाओं की फीस बढ़ा दी गई है. सामान्य और तत्काल पासपोर्ट की नई दरें

वयस्कों के लिए सामान्य श्रेणी में 36 पन्नों के नए पासपोर्ट या रिन्यूअल की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है. वहीं, 60 पन्नों वाले जंबो पासपोर्ट के लिए अब 2,000 रुपये के बजाय 3,500 रुपये देने होंगे. यदि आप तत्काल योजना के तहत पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो जेब और ढीली करनी होगी. 36 पन्नों के तत्काल पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हो गई है. इसी तरह 60 पन्नों के तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 4,000 रुपये की जगह सीधे 6,000 रुपये का भुगतान करना होगा.