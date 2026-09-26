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एक्सपायर्ड पासपोर्ट को घर बैठे कैसे कराएं री-इश्यू? फॉर्म भरने से लेकर अपॉइंटमेंट बुक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

अब घर बैठे आसानी से रिन्यू कराएं अपना एक्सपायर्ड पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय ने बदले फीस और पुलिस वेरिफिकेशन के नियम, पढ़ें पूरी खबर.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2026 at 11:26 AM IST

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नई दिल्ली: अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है या उसकी वैधता खत्म होने वाली है, तो अब आपको किसी एजेंट के चक्कर काटने या दफ्तरों की दौड़ लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. डिजिटल इंडिया के इस दौर में विदेश मंत्रालय (MEA) ने पासपोर्ट रिन्यूअल यानी 'री-इश्यू' की प्रक्रिया को बेहद आसान और पारदर्शी बना दिया है. अब आप घर बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

हालांकि, आवेदन करने से पहले विदेश मंत्रालय द्वारा किए गए बड़े बदलावों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. सरकार ने पासपोर्ट की फीस संरचना में संशोधन किया है और साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन के नियमों को भी पहले से कहीं अधिक सख्त कर दिया है. आइए जानते हैं पासपोर्ट रिन्यू कराने की पूरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया, नई फीस और नियम.

कब कराएं रिन्यू? समय रहते उठाएं कदम
एक सामान्य भारतीय वयस्क पासपोर्ट जारी होने की तारीख से 10 वर्ष के लिए वैध होता है. विदेश मंत्रालय के नियमों के मुताबिक, आप पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने से 1 साल पहले या एक्सपायर होने के 3 साल बाद तक कभी भी रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन विशेषज्ञों और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा में रुकावट या संभावित देरी से बचने के लिए पासपोर्ट एक्सपायर होने से कम से कम 9 महीने पहले ही रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए.

संशोधित नई फीस: अब जेब पर कितना असर पड़ेगा?
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट शुल्कों में बदलाव किया है, इसलिए पुराने शुल्कों के भरोसे न रहें. अब नई फीस संरचना इस प्रकार है:

36-पेज की सामान्य बुकलेट (Normal Mode): इसके लिए अब आपको ₹2,500 की सरकारी फीस देनी होगी.

60-पेज की जंबो बुकलेट (Normal Mode): बार-बार विदेश यात्रा करने वालों के लिए इस भारी बुकलेट की फीस ₹3,500 तय की गई है.

तत्काल सेवा (Tatkal Scheme): अगर आपको इमरजेंसी में पासपोर्ट चाहिए, तो तत्काल कोटे के तहत सामान्य फीस के अलावा ₹2,500 का अतिरिक्त शुल्क देना होगा. यानी 36 पेज के तत्काल पासपोर्ट के लिए कुल ₹5,000 का भुगतान करना होगा.

संशोधित नई फीस
विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक गैजेट नोटिफिकेशन, जिसमें पासपोर्ट नियम, 2026 के तहत 1 जुलाई 2026 से लागू नई फीस संरचना की पूरी सूची दी गई है. (भारत का राजपत्र)

स्टेप-बाय-स्टेप: घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
पासपोर्ट रिन्यू कराने की प्रक्रिया को इन सरल चरणों में पूरा किया जा सकता है

पोर्टल पर पंजीकरण: सबसे पहले भारत सरकार की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट passportindia.gov.in पर जाएं. 'New User Registration' पर क्लिक करके अपनी बेसिक डिटेल्स दर्ज करें और ईमेल पर मिले लिंक से अकाउंट एक्टिवेट करें. अगर पहले से अकाउंट है, तो सीधे लॉग इन करें.

आवेदन फॉर्म भरना: लॉगिन के बाद 'Apply for a New Passport/Reissue of a Passport' के विकल्प को चुनें. फॉर्म में मांगी गई अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक विवरण, पिछले पासपोर्ट का नंबर और वर्तमान पता बिल्कुल सही-सही भरें.

फीस भुगतान और अपॉइंटमेंट: फॉर्म सबमिट करने के बाद 'View Saved and Submitted Applications' पर जाएं. यहां 'Pay and Schedule an Appointment' पर क्लिक कर अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) और तारीख का चयन करें. फीस का भुगतान ऑनलाइन (नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या UPI) के जरिए करना होगा. इसके बाद अपॉइंटमेंट स्लिप का प्रिंटआउट ले लें.

'Apply from Anywhere' और पुलिस वेरिफिकेशन की बड़ी चुनौती
नौकरी या पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों की सहूलियत के लिए सरकार ने 'अप्लाई फ्रॉम एनीव्हेयर' की शानदार सुविधा दी है. इसके तहत आप देश के किसी भी हिस्से से अपने नजदीकी पासपोर्ट केंद्र में आवेदन जमा कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे, वर्तमान पते और पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर विभाग के नियम बेहद कड़े हैं. इसे एक उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है:

मान लीजिए अमित का पुराना पासपोर्ट पश्चिम बंगाल के पते पर बना था, लेकिन वर्तमान में वह मुंबई में नौकरी कर रहा है और वहीं से रिन्यूअल कराना चाहता है. अब अमित के पास दो रास्ते हैं:

पहला विकल्प (मुंबई का पता दर्ज करना): अमित ऑनलाइन फॉर्म में मुंबई का वर्तमान पता भरेगा. इसके लिए उसे मुंबई का वैध निवास प्रमाण पत्र (जैसे- रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट या बैंक पासबुक) देना होगा. उसकी अपॉइंटमेंट, बायोमेट्रिक्स और पुलिस वेरिफिकेशन मुंबई के पते पर ही होगी और नया पासपोर्ट भी मुंबई के पते पर डिलीवर होगा.

दूसरा विकल्प (पश्चिम बंगाल का स्थायी पता रखना): यदि अमित पासपोर्ट पर अपना पुराना पश्चिम बंगाल वाला पता ही रखना चाहता है, तो वह मुंबई के पासपोर्ट ऑफिस में दस्तावेज जमा तो कर सकता है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लोकल पुलिस उसके पश्चिम बंगाल वाले घर पर जाएगी. उस समय अमित का पश्चिम बंगाल वाले घर पर मौजूद होना अनिवार्य है, अन्यथा वेरिफिकेशन रिपोर्ट एडवर्स (नेगेटिव) आ जाएगी और पासपोर्ट रुक जाएगा.

दलालों और फर्जी वेबसाइटों से रहें सावधान
डिजिटल इंडिया के इस दौर में इंटरनेट पर कई फर्जी वेबसाइटें सक्रिय हैं जो हूबहू सरकारी वेबसाइट जैसी दिखती हैं. विदेश मंत्रालय ने सख्त हिदायत दी है कि नागरिक किसी भी बिचौलिए या अनधिकृत वेबसाइट के झांसे में न आएं. पासपोर्ट से जुड़ा हर काम सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक पोर्टल passportindia.gov.in के जरिए ही करें.

तय तारीख पर अपने साथ पुराना ओरिजिनल पासपोर्ट, उसकी फोटोकॉपी और एड्रेस प्रूफ लेकर पासपोर्ट केंद्र समय पर पहुंचें. वहां आपकी उंगलियों के निशान (बायोमेट्रिक्स) और फोटो ली जाएगी, जिसके बाद सफल वेरिफिकेशन होते ही नया चिप-आधारित सुरक्षित ई-पासपोर्ट स्पीड पोस्ट से सीधे आपके घर पहुंच जाएगा.

यह भी पढ़ें- बच्चों के पासपोर्ट पर बड़ा फैसला: अब 5 साल ही रहेगी वैधता, बढ़ गई सरकारी फीस

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