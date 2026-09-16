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Explainer: एक क्लिक में जानिए नए MDR चार्ज का पूरा गणित, नहीं रहेगी कोई कंफ्यूजन

हैदराबाद: केंद्र की मोदी सरकार ने यूपीआई पेमेंट पर चार्ज वसूलने की घोषणा की है. सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 हजार रुपये से ज्यादा का भुगतान करने पर 0.40 चार्ज (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) MDR देना होगा. यहां यह बात जाननी जरूरी है कि यह नियम सभी लोगों पर लागू नहीं होगा, केवल कुछ व्यापारियों पर ही यह नियम अप्लाई होगा.

सरकार का यह नियम 15 अक्टूबर से पूरे देश में लागू होगा. MDR चार्ज को लेकर सरकार ने सभी जानकारी शेयर की है. रुपये 2,000 का पेमेंट करते ही कस्टमर्स से कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा. यह पर्सन-टू-पर्सन ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे. आइये जानते हैं कि 2,000 की लिमिट का क्या मतलब है और इसका असर किन-किन लोगों पर पड़ेगा.

बता दें, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि रुपये 2,000 तक पेमेंट करने पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा. इस पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर किसी भी तरह का कोई सीधा या छिपा चार्ज नहीं लगा सकते. इसका यह मतलब नहीं कि किसी ने 2,001 का भुगतान किया तो उससे चार्ज वसूला जाएगा.

जानिए रुपये 2000 से ज्यादा के पेमेंट पर क्या होगा

फायनेंस मिनिस्ट्री ने सोमवार 14 सितंबर 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके मुताबिक रुपये 2000 तक के यूपीआई पेमेंट पर Payment and Settlement Act की धारा 10A के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है. इसका मतलब रुपये 2,000 से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट करने पर ग्राहक से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा.