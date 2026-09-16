Explainer: एक क्लिक में जानिए नए MDR चार्ज का पूरा गणित, नहीं रहेगी कोई कंफ्यूजन
केंद्र सरकार ने बताया है कि यह नया नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा. वहीं, MDR चार्ज से संबंधित जारी जानकारी दी है.
Published : September 16, 2026 at 11:03 AM IST
हैदराबाद: केंद्र की मोदी सरकार ने यूपीआई पेमेंट पर चार्ज वसूलने की घोषणा की है. सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 हजार रुपये से ज्यादा का भुगतान करने पर 0.40 चार्ज (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) MDR देना होगा. यहां यह बात जाननी जरूरी है कि यह नियम सभी लोगों पर लागू नहीं होगा, केवल कुछ व्यापारियों पर ही यह नियम अप्लाई होगा.
सरकार का यह नियम 15 अक्टूबर से पूरे देश में लागू होगा. MDR चार्ज को लेकर सरकार ने सभी जानकारी शेयर की है. रुपये 2,000 का पेमेंट करते ही कस्टमर्स से कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा. यह पर्सन-टू-पर्सन ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे. आइये जानते हैं कि 2,000 की लिमिट का क्या मतलब है और इसका असर किन-किन लोगों पर पड़ेगा.
बता दें, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि रुपये 2,000 तक पेमेंट करने पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा. इस पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर किसी भी तरह का कोई सीधा या छिपा चार्ज नहीं लगा सकते. इसका यह मतलब नहीं कि किसी ने 2,001 का भुगतान किया तो उससे चार्ज वसूला जाएगा.
जानिए रुपये 2000 से ज्यादा के पेमेंट पर क्या होगा
फायनेंस मिनिस्ट्री ने सोमवार 14 सितंबर 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके मुताबिक रुपये 2000 तक के यूपीआई पेमेंट पर Payment and Settlement Act की धारा 10A के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है. इसका मतलब रुपये 2,000 से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट करने पर ग्राहक से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा.
पर्सन-टू-पर्सन पेमेंट करने पर क्या होगा
यह भी जानना जरूरी है कि अगर कोई शख्स अपने दोस्त को यूपीआई पेमेंट करता है तो क्या उसे भी चार्ज देना होगा. यहां बता दें, कि कोई दोस्त या रिलेटिव रुपये 2,000 या 25,000 हजार का यूपीआई पेमेंट (UPI Payment) करता है तो यह फ्री रहेगा. इस पर चार्ज नहीं देना होगा. 2,000 की लिमिट का मतलब यह नहीं है किसी को 2,001 रुपये पेमेंट किए तो उस पर भी चार्ज देना पड़ेगा. सरकार ने एकदम साफ कर दिया है कि ग्राहकों को MDR का पेमेंट नहीं करना होगा. इसका भुगतान मर्चेंट यानी दुकानदार ही करेगा. यह पेमेंट बैंक को मिलेगी. इसलिए ग्राहक निश्चिंत रहें कि MDR की कटौती उनके खातों से नहीं कटेगी.
किस पेमेंट पर कितना देना होगा MDR
|मर्चेंट को दी गई रकम
|कितने फीसदी MDR
|MDR की रकम
|रुपये 2,000
|कोई शुल्क नहीं
|शून्य
|रुपये 3,000
|0.40 फीसदी
|रुपये 12
|रुपये 50,000
|0.40 फीसदी
|रुपये 200
|रुपये 75,000 से ज्यादा
|मैक्सिसम रुपये 300
|रुपये 300
केंद्र सरकार ने बड़े भुगतान पर एक निश्चित लिमिट तय कर दी है. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि MDR शुल्क रुपये 300 से ज्यादा नहीं होगा. अगर रुपये 1 लाख का भी पेमेंट करता है तो MDR शुल्क रुपये 300 ही देना पड़ेगा.
इन सवालों के जवाबों से संशय दूर करें.
- क्या ग्राहकों से वसूला जाएगा MDR चार्ज?
नहीं, सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में साफ-साफ लिखा है कि यह पर्सन-टू-पर्सन मुफ्त है. उसे कोई भी चार्ज देने की जरुरत नहीं है.
- क्या व्यापारियों को मिलेगी छूट?
यहां पर सरकार ने छोटे व्यापारियों को इससे दूर रखा है. इन्हें भी रुपये 2,000 से कम या अधिक पेमेंट करने पर किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा.
- कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यापारी छोटा या बड़ा है?
सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक पर्सन-टू-पर्सन मर्चेंट (P2PM), जो क्यूआर कोड के जरिए महीने में 1 लाख रुपये की पेमेंट लेते हैं, उन्हें MDR नहीं देना होगा. सरकार ने यह भी बताया कि बड़े व्यापारियों की कुल संख्या केवल 5 फीसदी ही है. बाकी 95 फीसदी छोटे व्यापारी हैं.
- क्या व्यापारी MDR शुल्क ग्राहकों से वसूल सकते हैं?
सरकार ने कहा कि ग्राहकों से MDR शुल्क वसूलना पूरी तरह से गैर कानूनी है. इसका मतलब व्यापारी ग्राहकों से यह शुल्क नहीं ले सकते. इसके साथ-साथ गूगल-पे, फोन-पे, पेटीएम जैसे ऐप्स भी यूजर्स से किसी भी प्रकार की कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं लेंगे.
- क्यों आया है शिगूफा?
सरकार ने बताया कि यूपीआई (UPI) नेटवर्क को मजबूत करने, साइबर फ्रॉड को रोकने, बैंकों और फिनटेक कंपनियों को बोझ वहन करना पड़ता है. इससे आर्थिक मजबूती आएगी और MDR का 5 फीसदी हिस्सा विशेष फंड में डाला जाएगा, जिसका प्रयोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में होगा.
- फोन-पे और गूगल-पे को होगा फायदा?
फोन-पे, गूगल-पे और पेटीएम ऐप्स सीधे यूपीआई नेटवर्क से अकेले नहीं संबंधित होते हैं. ये बैंकों से पार्टनरशिप करते हैं. इन पार्टनर बैंको को PSP बैंक (भुगतान सेवा प्रदाता Payment Service Provider) कहा जाता है. यूपीआई नेटवर्क को चलाने में ये बड़ी भूमिका निभाते हैं. इस वजह से MDR में इनको ज्यादा हिस्सा मिल सकता है.
- कौन-कौन से PSP बैंक हैं?
यूपीआई में कई बैंक भुगतान सेवा प्रदाता की तरह काम करते हैं. जैसे- येस बैंक (Yes Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), HDFC बैंक, और भारतीय स्टेट बैंक जैसे बड़े भुगतान सेवा प्रदाता लिस्ट में शामिल हैं.