ETV Bharat / business

सोने चांदी में तूफानी तेजी, MCX पर गोल्ड का भाव ₹1.32 लाख के ऐतिहासिक स्तर पर

सोना ₹1.32 लाख और चांदी ₹1.70 लाख के पार; डॉलर कमजोरी, मांग बढ़त और सप्लाई में कमी से बाजार में भारी तेजी.

Etv Bharat
सोने चांदी में तूफानी तेजी (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 17, 2025 at 10:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: आज भारतीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. सोना ₹1,32,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,70,000 प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई. यह तेजी निवेशकों और ज्वेलर्स दोनों के लिए चौंकाने वाली रही है, क्योंकि इस स्तर तक कीमतें पहले बहुत कम मौकों पर पहुंची हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई सामान्य उतार-चढ़ाव नहीं है, बल्कि कई महत्वपूर्ण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारकों के चलते आई रैली है.

1. डॉलर की कमजोरी और सुरक्षित निवेश की मांग
वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के चलते निवेशक एक बार फिर से सेफ हेवन असेट्स, यानी सोना और चांदी की ओर रुख कर रहे हैं. विदेशी फंड्स भी अब मेटल सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं. इससे कीमतों को सपोर्ट मिला है.

2. त्योहार और शादी का सीजन
भारत में नवरात्रि, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है. इसके साथ ही शादियों का सीजन भी नजदीक है. इन मौकों पर सोने और चांदी की मांग पारंपरिक रूप से काफी बढ़ जाती है. ज्वेलर्स का कहना है कि लोग जल्दी खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि भाव और बढ़ सकते हैं.

3. अंतरराष्ट्रीय सप्लाई में कमी
रिफाइनरी उत्पादन में कमी और माइनिंग गतिविधियों में गिरावट के कारण सप्लाई साइड टाइट हो गया है. वहीं, मांग लगातार बनी हुई है. नतीजा – कीमतों में उछाल.

4. ब्याज दरों और महंगाई की आशंका
विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती और महंगाई की वापसी की संभावना है. ऐसी स्थितियों में सोना-चांदी जैसे एसेट्स अधिक आकर्षक हो जाते हैं.

ब्रोकरेज फर्मों और मार्केट एनालिस्ट्स की राय है कि यह तेजी निकट भविष्य में और आगे बढ़ सकती है, लेकिन निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. उन्हें "डिप पर खरीदारी" और "स्टॉप-लॉस" के साथ ट्रेडिंग करने की सलाह दी जा रही है.

अगर मौजूदा परिस्थितियाँ बनी रहीं तो सोना ₹1.40 लाख और चांदी ₹1.80 लाख तक जा सकते हैं. लेकिन बाजार की चाल पूरी तरह वैश्विक संकेतों, डॉलर की स्थिति और ब्याज दरों पर निर्भर करेगी.

यह भी पढ़ें- धनतेरस 2025 से पहले क्यों बढ़ रही हैं सोने की कीमतें ? जानिए कारण

TAGGED:

SILVER PRICE MCX
MCX PRECIOUS METALS
WEDDING SEASON GOLD DEMAND
PRECIOUS METALS TRADING INDIA
GOLD PRICE MCX

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

शेयर बाजार में हल्की गिरावट के साथ शुरुआत, निफ्टी 25,600 के नीचे फिसला

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.