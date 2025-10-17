ETV Bharat / business

सोने चांदी में तूफानी तेजी, MCX पर गोल्ड का भाव ₹1.32 लाख के ऐतिहासिक स्तर पर

मुंबई: आज भारतीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. सोना ₹1,32,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,70,000 प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई. यह तेजी निवेशकों और ज्वेलर्स दोनों के लिए चौंकाने वाली रही है, क्योंकि इस स्तर तक कीमतें पहले बहुत कम मौकों पर पहुंची हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई सामान्य उतार-चढ़ाव नहीं है, बल्कि कई महत्वपूर्ण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारकों के चलते आई रैली है.

1. डॉलर की कमजोरी और सुरक्षित निवेश की मांग

वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के चलते निवेशक एक बार फिर से सेफ हेवन असेट्स, यानी सोना और चांदी की ओर रुख कर रहे हैं. विदेशी फंड्स भी अब मेटल सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं. इससे कीमतों को सपोर्ट मिला है.

2. त्योहार और शादी का सीजन

भारत में नवरात्रि, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है. इसके साथ ही शादियों का सीजन भी नजदीक है. इन मौकों पर सोने और चांदी की मांग पारंपरिक रूप से काफी बढ़ जाती है. ज्वेलर्स का कहना है कि लोग जल्दी खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि भाव और बढ़ सकते हैं.

3. अंतरराष्ट्रीय सप्लाई में कमी

रिफाइनरी उत्पादन में कमी और माइनिंग गतिविधियों में गिरावट के कारण सप्लाई साइड टाइट हो गया है. वहीं, मांग लगातार बनी हुई है. नतीजा – कीमतों में उछाल.