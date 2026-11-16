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MCL IPO: ₹129-136 पर प्राइस बैंड तय, ₹8981 करोड़ के इश्यू में अप्लाई करने से पहले जान लें ये 7 बड़े रिस्क फैक्टर्स

एमसीएल आईपीओ का प्राइस बैंड और रिस्क फैक्टर्स (सांकेतिक फोटो) ( canva )

नई दिल्ली: महारत्न पीएसयू कोल इंडिया की सब्सिडियरी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) ने अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ के लिए प्राइस बैंड तय कर दिया है. कंपनी ने सोमवार को 129-136 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड फिक्स किया है. 8981 करोड़ रुपये का यह आईपीओ 19 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 23 नवंबर को बंद होगा. निवेशकों के लिए एंकर निवेशकों की बिडिंग 18 नवंबर को हो सकती है. कंपनी के शेयर 27 नवंबर को BSE और NSE पर लिस्ट होने की संभावना है.

हालांकि, पैसा लगाने से पहले निवेशकों को कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) में बताए गए रिस्क फैक्टर्स को जरूर समझ लेना चाहिए. एमसीएल का कारोबार भले ही मजबूत दिख रहा हो, लेकिन कंपनी की कमाई का लगभग पूरा दारोमदार सिर्फ कच्चे कोयले पर है और इसके टॉप ग्राहकों और ठेकेदारों पर भारी निर्भरता है. यहां हम आपको एमसीएल आईपीओ के 7 बड़े जोखिमों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, जो आपकी निवेश रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं.