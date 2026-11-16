MCL IPO: ₹129-136 पर प्राइस बैंड तय, ₹8981 करोड़ के इश्यू में अप्लाई करने से पहले जान लें ये 7 बड़े रिस्क फैक्टर्स
MCL IPO Key Risk Factors: एमसीएल आईपीओ का प्राइस बैंड तय कर लिया गया है. इसमें निवेश से पहले इसके 7 बड़े जोखिम जान लें.
Published : November 16, 2026 at 1:34 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 1:58 PM IST
नई दिल्ली: महारत्न पीएसयू कोल इंडिया की सब्सिडियरी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) ने अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ के लिए प्राइस बैंड तय कर दिया है. कंपनी ने सोमवार को 129-136 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड फिक्स किया है. 8981 करोड़ रुपये का यह आईपीओ 19 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 23 नवंबर को बंद होगा. निवेशकों के लिए एंकर निवेशकों की बिडिंग 18 नवंबर को हो सकती है. कंपनी के शेयर 27 नवंबर को BSE और NSE पर लिस्ट होने की संभावना है.
हालांकि, पैसा लगाने से पहले निवेशकों को कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) में बताए गए रिस्क फैक्टर्स को जरूर समझ लेना चाहिए. एमसीएल का कारोबार भले ही मजबूत दिख रहा हो, लेकिन कंपनी की कमाई का लगभग पूरा दारोमदार सिर्फ कच्चे कोयले पर है और इसके टॉप ग्राहकों और ठेकेदारों पर भारी निर्भरता है. यहां हम आपको एमसीएल आईपीओ के 7 बड़े जोखिमों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, जो आपकी निवेश रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं.
एमसीएल आईपीओ की डिटेल्स
यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है. इसमें प्रमोटर कोल इंडिया अपनी 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी, जिसके तहत 66.18 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री होगी. चूंकि यह सिर्फ ओएफएस है, इसलिए एमसीएल को इस आईपीओ से कोई पैसा नहीं मिलेगा. पूरा पैसा बेचने वाले शेयरहोल्डर यानी कोल इंडिया को जाएगा.
यह लिस्टिंग कोल इंडिया की अपनी सब्सिडियरीज की वैल्यू को कैपिटल मार्केट के जरिए अनलॉक करने की बड़ी योजना का हिस्सा है. एमसीएल इस साल पब्लिक मार्केट में उतरने वाली कोल इंडिया की तीसरी सब्सिडियरी बनेगी. इससे पहले जनवरी में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड लिस्ट हुई थी, जबकि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड का आईपीओ मार्च में आया था.
SBI कैपिटल मार्केट्स, एक्सिस कैपिटल, BOB कैपिटल मार्केट्स, IDBI कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज और IIFL कैपिटल सर्विसेज इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि KFin टेक्नोलॉजीज रजिस्ट्रार है.
एमसीएल आईपीओ के 7 बड़े रिस्क फैक्टर्स
1. कमाई का लगभग पूरा आधार सिर्फ कच्चा कोयला
कंपनी की ओर से दायर आरएचपी के मुताबिक, सितंबर 2026 को समाप्त 6 महीने में कंपनी की कुल उत्पाद बिक्री में रॉ नॉन-कोकिंग कोल की हिस्सेदारी 97.38 फीसदी थी. वित्त वर्ष 2026 में भी यह हिस्सेदारी 97.41 फीसदी रही. यानी कोयले की मांग घटने, बिजली क्षेत्र में बदलाव या दूसरे ऊर्जा स्रोतों जैसे सोलर और विंड की हिस्सेदारी बढ़ने का सीधा असर कंपनी पर पड़ सकता है. यह कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस-कंसंट्रेशन रिस्क है. अगर सरकार ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ती है तो एमसीएल की कमाई पर दबाव आ सकता है.
2. सरकारी बिजली कंपनियों पर बड़ी निर्भरता
सितंबर 2026 को समाप्त 6 महीने में सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण वाली बिजली उत्पादन कंपनियों और यूटिलिटीज से कंपनी को 41.68 फीसदी रेवेन्यू मिला. वित्त वर्ष 2026 में यह आंकड़ा 44.81 फीसदी था. आरएचपी में देरी से भुगतान और अतिरिक्त नियामकीय निगरानी का जोखिम भी बताया गया है. सरकारी ग्राहकों से भुगतान में देरी होने पर कंपनी के कैश फ्लो पर दबाव आ सकता है, जिससे वर्किंग कैपिटल की समस्या भी पैदा हो सकती है.
3. टॉप 10 ग्राहकों से आधे से ज्यादा कमाई
सितंबर 2026 को समाप्त 6 महीने में कंपनी के टॉप 10 ग्राहकों का रेवेन्यू में योगदान 51.95 फीसदी था. आरएचपी में यह भी बताया गया है कि कुछ ग्राहक अपने कैप्टिव कोल ब्लॉक से कोयला निकालने लगें तो एमसीएल से खरीद घटा सकते हैं. इसके अलावा, 5 बड़े ग्राहकों के पोर्टफोलियो में तटीय बिजली संयंत्र हैं, जो जरूरत पड़ने पर आयातित कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी बड़े ग्राहकों का खरीद व्यवहार बदलना कंपनी की बिक्री को सीधे प्रभावित कर सकता है.
4. बीमा कवरेज सिर्फ 10.50 फीसदी
30 सितंबर 2026 तक बीमा पॉलिसियों का कुल कवरेज 997.57 करोड़ रुपये था, जबकि बीमा योग्य संपत्तियों की बुक वैल्यू 9,504.84 करोड़ रुपये है. यानी कुल कवरेज सिर्फ 10.50फीसदी है. कंपनी ने माना है कि उसके सभी उपकरणों, प्लांट और मशीनरी का बीमा नहीं है. किसी बड़ी दुर्घटना, आग या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बिना बीमा वाली संपत्तियों का नुकसान कंपनी को खुद उठाना पड़ सकता है, जो मुनाफे पर बड़ा असर डाल सकता है.ॉ
5. खदानों में जानलेवा हादसों का जोखिम
RHP के मुताबिक, अप्रैल 2023 से सितंबर 2026 के बीच कंपनी में 13 fatal accident cases दर्ज हुए. इनमें सितंबर 2026 तक के छह महीने में एक मामला शामिल है. खनन क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी घटनाएं उत्पादन रोकने, मुआवजे, कानूनी कार्रवाई और अतिरिक्त सुरक्षा खर्च का कारण बन सकती हैं. इससे कंपनी की छवि पर भी असर पड़ता है.
6. ठेकेदारों पर निर्भरता
सितंबर 2026 को समाप्त छह महीने में कंपनी के कुल कॉन्ट्रैक्ट खर्च का 63.61फीसदी हिस्सा टॉप 10 ठेकेदारों से जुड़ा था. अगर प्रमुख ठेकेदारों की सेवाओं में बाधा आती है, लागत बढ़ती है या काम समय पर पूरा नहीं होता, तो उत्पादन और परिचालन पर असर पड़ सकता है.
7. कोयला भंडार के अनुमान में बदलाव की आशंका
कंपनी के भविष्य के उत्पादन और कारोबार का आकलन उसके कोयला संसाधनों और भंडार के अनुमानों पर निर्भर करता है. आरएचपी में कहा गया है कि वास्तविक संसाधन और भंडार अनुमान से अलग हो सकते हैं. कुछ आंकड़े इंडियन स्टैंडर्ड प्रोसिड्यूर (ISP) दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिनका डीएमटी ने ऑडिट नहीं किया है. इससे भविष्य के उत्पादन और विस्तार की योजनाओं को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है.
कितनी बड़ी है कंपनी?
1992 में स्थापित एमसीएल ने वित्त वर्ष 2026 में 218.31 मिलियन टन (MT) कोयले का उत्पादन किया, जो भारत के कुल नॉन-कोकिंग कोल उत्पादन का लगभग 22.4 फीसदी है. यह आंकड़ा क्रिसिल रिपोर्ट के हवाले से ऑफर डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है. MCL कोल इंडिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक सब्सिडियरी है, जिसने वित्त वर्ष 2026 में सरकारी कंपनी के कुल कोयला उत्पादन में 28 फीसदी से ज्यादा का योगदान दिया. वहीं, कोल इंडिया देश के घरेलू कोयला उत्पादन के 80 फीसदी से ज्यादा हिस्से के लिए जिम्मेदार है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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