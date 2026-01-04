ETV Bharat / business

टॉप-10 कंपनियों में से 7 का M-cap ₹1.23 लाख करोड़ उछला, Reliance इंडस्ट्रीज सबसे आगे

नई दिल्ली: पिछले सप्ताह भारतीय शेयर बाज़ार में सकारात्मक रुझान देखने को मिला, जिसका सीधा असर देश की टॉप-10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों पर पड़ा. इस दौरान इन कंपनियों में से सात का कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (mcap) 1,23,724.19 करोड़ रुपये बढ़ गया. इस बढ़त में सबसे बड़ा योगदान रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रहा, जिसने एक बार फिर भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी के तौर पर अपनी बादशाहत कायम रखी.

बीएसई का बेंचमार्क सूचकांक पिछले सप्ताह 720.56 अंकों यानी 0.84 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ. बाज़ार में आई इस मजबूती का फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), लार्सन एंड टूब्रो (L&T) और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी दिग्गज कंपनियों को मिला. कंपनियों की वैल्यूएशन में जोरदार उछाल देखने को मिला.

रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप

रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट वैल्यूएशन 45,266.12 करोड़ रुपये बढ़कर 21,54,978.60 करोड़ रुपये पहुंच गया. इसके साथ ही रिलायंस देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी रही. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 30,414.89 करोड़ रुपये का इज़ाफा किया, जिससे उसका कुल मार्केट कैप 9,22,461.77 करोड़ रुपये हो गया.

अन्य कंपनियों का हाल

इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टूब्रो का वैल्यूएशन 16,204.34 करोड़ रुपये बढ़कर 5,72,640.56 करोड़ रुपये हो गया. वहीं, एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैप 14,626.21 करोड़ रुपये बढ़कर 5,51,637.04 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.