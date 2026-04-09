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नौकरीपेशा लोगों के लिए बुरी खबर, Disney, ओरेकल और HSBC से हजारों कर्मचारी हो सकते हैं बाहर

नई दिल्ली: वैश्विक कॉरपोरेट जगत से रोजगार को लेकर एक परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है. मनोरंजन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वॉल्ट डिज्नी, क्लाउड कंप्यूटिंग की बड़ी कंपनी ओरेकल और बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गज HSBC ने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की कटौती का एलान किया है.

डिज्नी में 'प्रोजेक्ट इमेजिन' के तहत छंटनी

एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वॉल्ट डिज्नी आने वाले हफ्तों में लगभग 1,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसका सबसे ज्यादा असर कंपनी के 'मार्केटिंग डिवीजन' पर पड़ेगा. वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यह योजना जोश डी'अमारो के मार्च में सीईओ पद संभालने से पहले ही तैयार कर ली गई थी.

डिज्नी के मुख्य विपणन अधिकारी (CMO) असद अयाज 'प्रोजेक्ट इमेजिन' के तहत कंपनी के मार्केटिंग ऑपरेशंस को सुव्यवस्थित करने और लागत घटाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, यह कटौती डिज्नी के कुल 2,31,000 कर्मचारियों के कार्यबल का 1 प्रतिशत से भी कम है, लेकिन यह कंपनी की बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाता है.

ओरेकल में हाहाकार: 30,000 तक जा सकती हैं नौकरियां

दूसरी ओर, तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल में स्थिति और भी गंभीर है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ओरेकल अपने वैश्विक कार्यबल के लगभग 18 प्रतिशत हिस्से यानी 20,000 से 30,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है. कई कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर साझा किया कि उन्हें सुबह 6 बजे ईमेल के जरिए नौकरी से निकाले जाने की सूचना मिली. यह छँटनी क्लाउड और सॉफ्टवेयर सेक्टर में आ रहे बदलावों का परिणाम मानी जा रही है.