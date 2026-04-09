ETV Bharat / business

नौकरीपेशा लोगों के लिए बुरी खबर, Disney, ओरेकल और HSBC से हजारों कर्मचारी हो सकते हैं बाहर

डिज्नी, ओरेकल और HSBC में बड़ी छंटनी की तैयारी है. प्रोजेक्ट इमेजिन और AI के कारण हज़ारों कर्मचारी अपनी नौकरियां गंवा सकते हैं.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 9, 2026 at 2:42 PM IST

|

Updated : April 9, 2026 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: वैश्विक कॉरपोरेट जगत से रोजगार को लेकर एक परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है. मनोरंजन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वॉल्ट डिज्नी, क्लाउड कंप्यूटिंग की बड़ी कंपनी ओरेकल और बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गज HSBC ने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की कटौती का एलान किया है.

डिज्नी में 'प्रोजेक्ट इमेजिन' के तहत छंटनी
एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वॉल्ट डिज्नी आने वाले हफ्तों में लगभग 1,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसका सबसे ज्यादा असर कंपनी के 'मार्केटिंग डिवीजन' पर पड़ेगा. वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यह योजना जोश डी'अमारो के मार्च में सीईओ पद संभालने से पहले ही तैयार कर ली गई थी.

डिज्नी के मुख्य विपणन अधिकारी (CMO) असद अयाज 'प्रोजेक्ट इमेजिन' के तहत कंपनी के मार्केटिंग ऑपरेशंस को सुव्यवस्थित करने और लागत घटाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, यह कटौती डिज्नी के कुल 2,31,000 कर्मचारियों के कार्यबल का 1 प्रतिशत से भी कम है, लेकिन यह कंपनी की बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाता है.

ओरेकल में हाहाकार: 30,000 तक जा सकती हैं नौकरियां
दूसरी ओर, तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल में स्थिति और भी गंभीर है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ओरेकल अपने वैश्विक कार्यबल के लगभग 18 प्रतिशत हिस्से यानी 20,000 से 30,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है. कई कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर साझा किया कि उन्हें सुबह 6 बजे ईमेल के जरिए नौकरी से निकाले जाने की सूचना मिली. यह छँटनी क्लाउड और सॉफ्टवेयर सेक्टर में आ रहे बदलावों का परिणाम मानी जा रही है.

HSBC में AI का असर
बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो HSBC भी अपने परिचालन को सरल बनाने के लिए छँटनी पर विचार कर रहा है. सीईओ जॉर्जेस एलहेडरी का ध्यान अब 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) को लागू करने पर है. इसके तहत विशेष रूप से मिडिल और बैक-ऑफिस के गैर-ग्राहक-सामना वाले पदों पर कटौती की संभावना है. 2025 के अंत तक HSBC के पास लगभग 2,10,000 कर्मचारी थे.

विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनियां अब पारंपरिक तरीकों को छोड़कर AI और डिजिटल एकीकरण की ओर बढ़ रही हैं, जिसके कारण आने वाले समय में कॉरपोरेट सेक्टर में और भी उथल-पुथल देखी जा सकती है.

(आईएएनएस इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें- बड़ी गिरावट! धुआंधार तेजी के बाद औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी, फटाफट चेक करें आज के

Last Updated : April 9, 2026 at 3:00 PM IST

TAGGED:

HSBC JOB CUTS
ORACLE MASS LAYOFFS
DISNEY PLANNING MAJOR JOB CUTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.