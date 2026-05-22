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मारुति सुजुकी जून 2026 से बढ़ाएगी गाड़ियों के दाम, जेब पर बढ़ेगा ₹30,000 तक का बोझ

नई दिल्ली: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार की दिग्गज कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) ने अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का बड़ा एलान किया है. कंपनी जून 2026 से अपने सभी मॉडलों के दाम ₹30,000 तक बढ़ाने जा रही है. मारुति सुजुकी ने शेयर बाजार को दी नियामकीय जानकारी में बताया कि बढ़ती महंगाई और लगातार प्रतिकूल होते लागत माहौल के कारण उसे यह कदम उठाना पड़ रहा है. अलग-अलग मॉडल और उनके वेरिएंट के आधार पर बढ़ी हुई कीमतें तय की जाएंगी.

लागत का बोझ ग्राहकों पर डालना मजबूरी

कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि वे पिछले कई महीनों से लागत को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे. आंतरिक तौर पर खर्चों में कटौती करके इन बढ़े हुए दामों का असर ग्राहकों पर नहीं पड़ने दिया जा रहा था. हालांकि, अब इनपुट कॉस्ट (कच्चे माल की लागत) और महंगाई का स्तर बेहद ऊंचे पायदान पर पहुंच चुका है. कंपनी के अनुसार, व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब बढ़ी हुई उत्पादन लागत का एक हिस्सा बाजार यानी ग्राहकों के ऊपर डालना बेहद जरूरी हो गया है. इसके बावजूद कंपनी ग्राहकों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को न्यूनतम रखने की पूरी कोशिश कर रही है.

3.49 लाख से 28.7 लाख रुपये तक की कारें

वर्तमान समय में मारुति सुजुकी देश में बजट कारों से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक के वाहनों की एक बड़ी रेंज बेचती है. इनमें शुरुआती स्तर की हैचबैक कार 'S-Presso' से लेकर प्रीमियम यूटिलिटी व्हीकल 'Invicto' शामिल हैं. इन गाड़ियों की एक्स-शोरूम कीमत फिलहाल ₹3.49 लाख से शुरू होकर ₹28.7 लाख तक जाती है. जून से प्रभावी होने वाली इस बढ़ोतरी के बाद एंट्री-लेवल कारों के साथ-साथ एसयूवी (SUV) सेगमेंट के दाम भी बदल जाएंगे.