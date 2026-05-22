मारुति सुजुकी जून 2026 से बढ़ाएगी गाड़ियों के दाम, जेब पर बढ़ेगा ₹30,000 तक का बोझ

मारुति सुजुकी जून 2026 से बढ़ाएगी गाड़ियों के दाम, जेब पर बढ़ेगा ₹30,000 तक का बोझ
मारुति सुजुकी महंगाई के कारण जून 2026 से अपनी कारों की कीमतें ₹30,000 तक बढ़ाएगी, जिससे ग्राहकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा.
Published : May 22, 2026 at 9:53 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार की दिग्गज कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) ने अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का बड़ा एलान किया है. कंपनी जून 2026 से अपने सभी मॉडलों के दाम ₹30,000 तक बढ़ाने जा रही है. मारुति सुजुकी ने शेयर बाजार को दी नियामकीय जानकारी में बताया कि बढ़ती महंगाई और लगातार प्रतिकूल होते लागत माहौल के कारण उसे यह कदम उठाना पड़ रहा है. अलग-अलग मॉडल और उनके वेरिएंट के आधार पर बढ़ी हुई कीमतें तय की जाएंगी.
लागत का बोझ ग्राहकों पर डालना मजबूरी
कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि वे पिछले कई महीनों से लागत को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे. आंतरिक तौर पर खर्चों में कटौती करके इन बढ़े हुए दामों का असर ग्राहकों पर नहीं पड़ने दिया जा रहा था. हालांकि, अब इनपुट कॉस्ट (कच्चे माल की लागत) और महंगाई का स्तर बेहद ऊंचे पायदान पर पहुंच चुका है. कंपनी के अनुसार, व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब बढ़ी हुई उत्पादन लागत का एक हिस्सा बाजार यानी ग्राहकों के ऊपर डालना बेहद जरूरी हो गया है. इसके बावजूद कंपनी ग्राहकों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को न्यूनतम रखने की पूरी कोशिश कर रही है.
3.49 लाख से 28.7 लाख रुपये तक की कारें
वर्तमान समय में मारुति सुजुकी देश में बजट कारों से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक के वाहनों की एक बड़ी रेंज बेचती है. इनमें शुरुआती स्तर की हैचबैक कार 'S-Presso' से लेकर प्रीमियम यूटिलिटी व्हीकल 'Invicto' शामिल हैं. इन गाड़ियों की एक्स-शोरूम कीमत फिलहाल ₹3.49 लाख से शुरू होकर ₹28.7 लाख तक जाती है. जून से प्रभावी होने वाली इस बढ़ोतरी के बाद एंट्री-लेवल कारों के साथ-साथ एसयूवी (SUV) सेगमेंट के दाम भी बदल जाएंगे.
1.9 लाख कारों की पेंडिंग डिलीवरी
दिलचस्प बात यह है कि मूल्य वृद्धि का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कंपनी के पास भारी संख्या में कारों के आर्डर पेंडिंग हैं. वित्तीय वर्ष 2026 की समाप्ति तक मारुति सुजुकी के पास करीब 1.9 लाख गाड़ियों की बुकिंग पेंडिंग थी. इसमें से लगभग 1.3 लाख ऑर्डर केवल छोटी कारों के सेगमेंट के हैं, जो 18 प्रतिशत जीएसटी (GST) स्लैब के तहत आती हैं. इससे पहले जनवरी में कंपनी ने उत्पादन बाधाओं के कारण बुकिंग करा चुके ग्राहकों के लिए 'प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम' भी पेश की थी.
विगत वर्ष सितंबर में जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद कंपनी ने अपनी छोटी कारों जैसे ऑल्टो K10, वैगन-आर, सेलेरियो और एस-प्रेसो की कीमतों में ₹79,600 से लेकर ₹1,29,600 तक की भारी कटौती की थी. बहरहाल, आगामी जून महीने से नई कार खरीदने वाले ग्राहकों को अपनी जेब और ढीली करनी होगी.
यह भी पढ़ें- भारतीय बैंकिंग सेक्टर के प्रति बढ़ा ग्राहकों का असंतोष, सुरक्षा और सुस्त सर्विस बनी बड़ी चुनौती: रिपोर्ट